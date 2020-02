El lamentable episodio se originó en momentos que se realizaban trabajos de soldadura para reparar la misma. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

El incendio comenzó dentro del galpón donde se realiza la Fiesta Nacional de la Guitarra que durante el carnaval del Sol es lugar de guardado de las carrozas y comenzado el siniestro pudieron retirarse del lugar el resto de las carrozas sin que se vean afectadas.

Minutos después llegaron los bomberos para sofocar el fuego.

Desde el municipio se comunicaron con los integrantes de la Comisión del Club Sarmiento que están a cargo de la coordinación de la comparsa y pusieron a disposición todo lo necesario para que el próximo fin de semana la carroza pueda participar del Carnaval del Sol.

La comparsa Kuyén, del Club Atlético Independiente, emitió el siguiente comunicado: “Nuestra solidaridad con la comparsa Sayen del Club Sarmiento

A raíz de los hechos que ya son de público conocimiento, el Club A. Independiente y la comparsa Kuyén, quieren hacer llegar su solidaridad a un club amigo como Domingo Faustino Sarmiento Dolores, con quienes hemos compartido intensas jornada de trabajo y compañerismo en los talleres donde se hacen las carrozas.

Ya le hemos hecho saber personalmente a los dirigentes de dicho club que estaremos trabajando codo a codo para que Sayen pueda lucir nuevamente su carroza.

Lo ocurrido fue un hecho fortuito donde gracias a Dios ninguna persona resultó lastimada.

Por el efecto del calor que produjo el incendio, una de nuestras carrozas sufrió algunos deterioros, pero que subsanaremos en los próximos días.

Nuestro club, al igual que el club Ever Ready, solicitamos a la organización del Carnaval del Sol que el Jurado no evalúe el Ítem Carrozas hasta tanto Sayen no logre reconstruir la suya.

#TodosSomosSayen

#EntreTodosLograremosUnaNuevaCarroza

#CarnavalDelSol”