En una conferencia de prensa el Intendente Camilo Etchevarren y el empresario de Desarrollos Inmobiliarios, Fernando Demelli, presentaron el proyecto Polos de Actividad y Cercanía.

El Jefe Comunal destacó que también se encontraba acompañando la presentación el ex Intendente de Villa Gesell Luis Baldo, con quien viene trabajando en algunos temas desde hace casi dos años. “Luis me presentó a Fernando Demelli, que conoce mucho lo que hoy vamos a exponer. Cuando asumimos Dolores era una ciudad de 25 mil habitantes, actualmente debe estar cerca de los 40 mil y queremos llegar a los 80 mil. Para eso trabajamos desarrollando nuevos perfiles, no hay forma de crecer sino generamos inversiones, desarrollo y trabajo”, indicó Etchevarren, que agregó “por suerte pude convencer a Fernando Demelli, para que lo hagan en nuestra ciudad”.

Además de la conferencia de prensa, Demelli acercó una gacetilla en la que se explica que es Polos de Actividad y Cercanía, que combina dentro del mismo predio un centro de logística, un micro parque industrial destinado a pymes, un mercado o feria mayorista/minorista de alimentos regionales y de otras áreas, bares, restaurantes y un sistema de locales o shopping a cielo abierto que forman en su conjunto un centro de actividad, servicios y esparcimiento muy cercano a una ciudad o conjunto de ciudades.

Con una ubicación estratégica y frente de ruta de fácil acceso, los Polos de Actividad y Cercanía permiten obtener soluciones modernas y de altas prestaciones a aquellas actividades que para su desarrollo necesitan compartir costos y servicios, dando con ello respuesta a un histórico problema de escala que actúa como freno a la proliferación y mejora de actividades que generen servicios y empleo.

Este factor de escala permitirá a los comercios atender a un público mayor dentro del radio de influencia del Polo posibilitando su actividad a lo largo del tiempo.

Los desarrollos comerciales o industriales llevados adelante dentro del Polo de Actividad y Cercanía mejorarán sustancialmente la calidad de vida de los ciudadanos. El Polo contará con una feria de alimentos y productos que forman un paseo de compras, un shopping a cielo abierto de locales con franquicias de primera línea, oficinas y múltiples servicios.

Este tipo de desarrollos contribuyen al crecimiento de las regiones impulsando la actividad comercial, generando empleo, mejorando las rentas públicas, dando respuesta a necesidades de abastecimiento general y una correcta evolución del comercio electrónico local hacia el mercado global. Todas las actividades desarrolladas dentro del Polo de Actividad y Cercanía generarán sinergias que permitan potenciar los distintos negocios individuales siendo este un factor clave de desarrollo y energía colectiva para las ciudades dentro del radio de actividad.

El predio contará con seguridad electrónica y presencial, control de acceso, multiplicidad de servicios internos, servicios específicos orientados al comercio electrónico, total escalabilidad en sus funciones, infraestructura completa, sistema vial integrado, luminarias para garantizar su amplia jornada, internet por fibra óptica de última tecnología, administración central con servicios personalizados, servicios públicos, espacios verdes comunes, publicidad/difusión, áreas de responsabilidad social, ecología y atención a inversores. Todos ellos son algunos ejemplos de estas sinergias.

Se informó que hay dos predios municipales donde se llevaría adelante el proyecto, uno de ellos son las 14 hectáreas que están cercanas al Parque Termal Dolores sobre ruta 63, que sería por lo manifestado el ideal. El otro son 6 hectáreas en la zona de la ruta 63 a la altura de las vías del ferrocarril.

La próxima semana se avanzará convocando a inversores locales y dentro de 15 días se lo hará con inversionistas de otros lugares del país.