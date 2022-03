Con la presencia de Jorge Olguín junto a su familia, reconocidos periodistas y personalidades del fútbol local y nacional, la presentación se realizó anoche en un Salón Blanco Municipal colmado. Ezequiel Suárez y Vito Amalfitano fueron los presentadores del libro, junto al homenajeado.

Anoche desde las 19:30 el Salón Blanco se llenó para la presentación de un libro. No cualquier libro. Se trata de uno que cuenta la historia de Jorge Olguín, Campeón del Mundo con la Selección Argentina del 78’, Campeón a nivel clubes con San Lorenzo, Independiente, Argentinos Jrs., Campeón de América, ¿qué sueño le quedaba por cumplir a un futbolista de este calibre? Precisamente, un legado en forma de libro. Y anoche ese sueño quedó saldado.

Olguín nació en Dolores, y aunque se crió en Mar del Plata, mantiene vínculos con nuestra ciudad, algunos familiares y lo que se convirtió en una amistad con Ezequiel Suárez, quien se propuso elaborar este libro tan valioso, lleno de anécdotas, testimonios y de vivencias.

La noche comenzó con la proyección de un video con felicitaciones para Olguín que contenía primero una payada del dolorense Emanuel Gabotto. Luego saludos Mario Kempes, Omar Larrosa, Antonio Rolls, Ricardo Rezza, Cubero, el “Pato” Filliol, Baley, Osvaldo Ardiles, Roberto Saporitti, Osvaldo Rinaldi, Claudio Borghi. Y finalmente su familia.

A continuación, Vito Amalfitano, reconocido periodista marplatense y compañero de Ezequiel en la cobertura de Mundiales, Copas América y todo tipo de competiciones futbolísticas, realizó una perfecta semblanza. No solamente de Jorge Olguín, sino también de Ezequiel Suárez y de su trabajo en el libro.

El autor nos hizo emocionar y reír con anécdotas de la elaboración del libro, agradecimientos y su particular manera de contar las cosas, lisa y llanamente, desde el corazón.

Jorge Olguín se extendió sobre auténticos hitos de su carrera, que abarcó tres décadas. Pero en los siguientes párrafos resumió un poco lo que fueron sus sueños y circunstancias hasta llegar a la primera de San Lorenzo en los primeros 70’:

“Después de estas cosas es difícil hablar. Muy feliz de ver tanta gente, les agradezco que hayan venido, espero que disfruten el libro, es una historia real de lo que viví desde que comencé a jugar al fútbol y hasta que terminé. Espero lo disfruten porque, fundamentalmente, es la realidad de lo que me pasaba, y los sueños que de a poco fui cumpliendo. Y este es algo especial porque es como un broche a toda mi vida futbolística. Realmente me siento feliz porque siempre pensé hacer cosas y se me fueron dando, de a poquito, jugar, llegar a Primera, en aquellos tiempos costaba, había que sacrificarse y vivir solo en tiempos en los que no había celular, no podías hablar con nadie. Era difícil estar lejos de la familia y poder llegar a jugar en Primera. Y mis sueños de a poco se fueron cumpliendo.

Siempre leía libros de gente del fútbol que escribía, y empecé a pensar y a soñar de que en algún momento tenía que contar mi historia. Había hablado con algunos periodistas que se ofrecían como para armar la historia, pero quedaba en el aire. Hasta que lo conocí a Ezequiel, estuvimos charlando bastante y le conté sobre la gente que se había acercado a mí para ofrecerme el libro. Les decía que podíamos hablar un montón pero había que concretar, y no es fácil escribir un libro, y se cumplió el sueño, sobre todo como lo ha escrito Ezequiel, con una paciencia y tan meticuloso en todo, es increíble. Haciendo el libro empezó a encontrar cosas que yo ni me acordaba, porque es difícil a través de los años acordarse de cosas tan pequeñas que son importantes cuando uno ya es grande, y empieza a pensar de que manera y cuando empezó a jugar al fútbol.

Empecé a los 14 años de manera fortuita. Fui a ver a mi hermano que jugaba un torneo de verano en Mar del Plata, y faltaba un jugador. Como a mi me metían en cualquier momento, en cualquier lugar, le dijo al que era DT en ese momento que me pusieran. Cuando me vio que yo era muy chiquito, dijo “es muy chiquito, lo van a golpear”, pero mi hermano le dijo que me ponga, que no iba a tener ningún problema. Me puso y cuando terminó el partido una persona se acercó al técnico y le preguntó por mi, quien era yo, y le dijeron que era “el hermano del Olguín”, mi hermano era jugador de la primera de Alvarado. Y le dijo que me lleve a entrenar el lunes con la primera. En aquel momento yo jugaba en cualquier lado, de delantero, de pronto juego ahí de 4. Empecé a entrenar en primera y ese mismo año, ya cumplidos los 15 años, debuté y empecé a jugar. Para mi fue todo muy sorpresivo, no es fácil pasar de jugar en el barrio a jugar en un equipo de primera. Se me estaba cumpliendo de alguna manera lo que siempre soñaba, porque cada vez que jugaba los picados en la calle, me trasladaba a ser un gran jugador en un picado de barrio. Eso de a poco se fue transformando en realidad.

En 1967 hubo un cuadrangular y en ese mismo torneo había selecciones de cada ciudad. Jugué algunos partidos y la gente que manejaba los clubes que jugaron, que eran Rosario Central, Quilmes, San Lorenzo, me pidieron para que me vaya a probar, y elegí San Lorenzo. Gracias a Dios me fue bien. Ahí comencé el sueño de jugar en una primera división, algo muy difícil por aquel entonces, donde había muy buenos jugadores”.

Hubo preguntas para Olguín, muchos abrazos y también una gran cena. Pero lo esencial de la noche fue que nació un libro sobre alguien como Jorge Olguín, que tiene tanto para contar.