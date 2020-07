La misma página es un emprendimiento de dos dolorenses. En el corto plazo permitirá también abonar las compras online. Puede inscribirse cualquier emprendedor o comerciante de manera gratuita. Benjamín Gopar, uno de los creadores, nos cuenta más sobre el proyecto.

Hace un par de días leímos lo siguiente en redes sociales, y decidimos entrevistar a uno de los responsables del proyecto, que fue lanzado justamente ayer lunes. El texto explicaba lo siguiente:

“Si sos emprendedor, comerciante, o realizas algún oficio, te invitamos a formar parte de nuestra plataforma comercial dónde vas a poder tener tu propia tienda virtual sin ningún tipo de costo.

Tus productos van a aparecer en las búsquedas que se realicen en la página web, y los clientes van a tener accesos directos a tus redes sociales y whatsapp, para poder realizar los pedidos de forma rápida y segura.

Además podes subir imágenes de tus productos a la galería de tu tienda y actualizar información al instante desde cualquier dispositivo móvil.

Dolores Online es un red digital de comercios y emprendedores de la ciudad, además cuenta con un centro virtual donde se sube la agenda cultural de la ciudad, avisos clasificados, noticias, y toda la información que sea útil y relevante para los dolorenses”.

Hablamos con uno de los creadores de la plataforma, el dolorense Benjamín Gopar:

¿Qué es y cómo surge “Dolores Digital”?

Es una plataforma comercial digital y surgió de mi idea de hacer un emprendimiento para tener una entrada más durante la pandemia. No se me ocurría que hacer, pensé en muchas cosas pero ninguna me convencía. Y con mi novia observamos que cada vez hay más emprendedores en nuestra ciudad, en medio de esta situación la gente se pone a hacer budines, licores, comidas, etc., surgieron muchísimos emprendedores. Pensé que sumarme al tren habiendo tanta competencia no iba a funcionar. Entonces, ¿por qué no hacer algo para los emprendedores, para que ellos me compren a mí?

¿Cómo fue la idea en un comienzo?

Al principio iba a ser un rincón de emprendedores solamente, pero después me contacte con Santiago Abelleira, un amigo que es desarrollador web, y me dijo que estaba la posibilidad de crear un mercado donde la gente pueda efectuar los pagos por intermedio de nuestra plataforma. Estuvimos más de un mes investigando y haciendo prueba y error, hasta que surgió “Dolores Online”.

¿Qué contiene actualmente y que tendrá disponible pronto?

Si bien hoy cumple la función de las páginas amarillas de la guía telefónica, en un futuro cercano va surgir la posibilidad de que los comerciantes puedan vender a través de la plataforma directamente. Sin necesidad de que el cliente vaya hasta su local a darle el dinero en la mano. Podrá cobrar con tarjeta de crédito, débito, Mercado Pago, transferencia. Hoy que casi todo el mundo tiene Homebanking o acceso a las cuentas desde cualquier dispositivo móvil. Se va a facilitar la compra y venta a través de la plataforma.

¿Habrá lugar para todos los comercios?

Si. Y vamos a darle lugar a las inmobiliarias. La idea es que sea una plataforma multimedial. Tenemos pensada una plataforma de noticias, y vamos a hablar con los chicos de Periodismo de la Escuela 1 para que suban notas periodísticas de ellos. Hay muchos proyectos.

¿Fueron contactando de a uno a emprendedores y comerciantes al comienzo?

Exactamente, si bien ahora no están todos cargados. Hicimos el lanzamiento para darla a conocer también. Cualquier persona que tenga un oficio, un plomero, un carpintero, alguien que corte el pasto, cualquier persona que ejerza cualquier tipo de trabajo podrá subir a esta plataforma sus datos de contacto. Son todos links directos.

¿Simplemente hay que buscar?

Claro. Por ejemplo ahora con lo que tenemos cargados uno pone la palabra “Pizza”, y saltan las pizzerías que tenemos cargadas, las distintas promociones, los precios, todo actualizado. Lo vamos actualizando día a día con los datos que nos envían. Pero tiene la posibilidad el comerciante de tener un usuario y contraseña dentro de la plataforma, con la cual puede interactuar; es decir que puede subir las ofertas desde su teléfono interactuando con su tienda virtual.

Me imagino que siguen contactando gente.

Primero contactamos a todos nuestros amigos conocidos emprendedores y comerciantes, les contamos la idea y los sumamos. Hoy en día tenemos eso, pero nos pusimos en contacto con muchos más, la idea les gusta, aunque no entienden muy bien todavía el servicio que se presta. La idea les interesa mucho por el hecho de que esto nuclea a todos. Hoy en día al haber tantos emprendedores, capaz que hay 10 en un mismo rubro y solo conoces a uno. Acá van a estar los 10 y existe la posibilidad de ver fotos, precios y ofertas de todos, con accesos directos, con un solo click vas a Facebook, teléfono o whatsapp que tenga el vendedor.

¿Es de simple acceso el sitio?

Como es una página de internet, simplemente poniendo en el buscador www.DoloresOnline.con y ya se abre la página. Es una página muy simple e intuitiva para que la maneje cualquiera, incluso un niño o una persona mayor. Es fácil interactuar, hay una línea de buscador donde se pone el producto que se busca, o el vendedor, y aparecen las distintas ofertas. Hay una página en construcción que es el centro virtual, donde vamos a incluir los la agenda cultural dolorense, espectáculos, obras de teatro, recitales, etc. La idea es sumar incluso avisos clasificados, hacer una gran plataforma multimedial y que se sumen todos los comerciantes y emprendedores para tener su lugar en esta guía.

¿Cómo pueden contactarlos?

A través de Facebook (Dolores Online) o de Instagram (doloonline). Pueden sumarse los que quieran, por ahora es gratis. La idea es conseguir publicidades, auspicios, mantener la página con eso pero no cobrarle a los emprendedores.