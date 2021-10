Ayer a las 9:30 de la mañana el tren que iba hacia Mar del Plata trajo desde Sevigné a las autoridades provinciales que visitarían nuestra ciudad y también a algunos dirigentes locales. Los esperaba una Estación renovada, donde trabajadores y director, una posta sanitaria, periodismo y público en general acompañaron a los visitantes en un breve recorrido por el lugar. Durante tres meses se trabajó para que este sitio emblemático quede en condiciones, en lo que representa una primera etapa de un trabajo de refacción y puesta en valor que continuara.

Martín Marinucci, Presidente de Trenes Argentinos, vino junto a todo el Directorio. También estuvieron Ricardo Lissalde, Presidente de AUBASA; y funcionarios de la concesión; la Presidenta del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Laura García; la candidata a Diputada nacional, Marcela Passo; el diputado nacional Ramiro Gutiérrez; el titular de ANSES Dolores, Víctor Casanovas; el gerente de la Línea Roca, Gonzalo Ferreti; el Director Nacional de Becas y Rector de la UAA en Dolores, Juan Pablo García; y candidatos a Concejales del FdT.

Se entregó reconocimiento al Sr. Pedro León, histórico trabajador del Ferrocarril, que hoy tiene 90 años. E hicieron uso de la palabra Casanovas, Gutiérrez y Marinucci:

Dr. Víctor Casanovas: “Esta Estación de Tren es muy querida por la gente de Dolores, junto a la Estación se comenzaron a forjar el Barrio de La Estación y el Paraje de Sevigné. La llegada del tren tiene que ver para nosotros y nuestros vecinos, con la llegada del trabajo, de la prosperidad. Para nosotros hoy es un día muy importante. Primero porque ponemos en valor y recuperamos un edificio histórico, con un complejo que está creciendo junto a la Universidad Atlántida Argentina también, que está al lado. Hemos logrado recuperar todo este espacio del ferrocarril para vecinos del barrio. Pero la llegada del tren también tiene que ver con la llegada de la Salud a nuestra ciudad, la llegada de las oficinas del estado nacional y provincial, y la llegada de la esperanza para el pueblo de Dolores. Nosotros desde esta Estación queremos decir que la esperanza está en marcha. Y esa esperanza viene con trabajo, recuperación de la producción, la mano de obra. Y de la mano de nuevas obras para los vecinos de Dolores.

Puntualmente poder resolver un problema que hemos tenido con el cruce del paso del ferrocarril. Que va a ser importantísimo para nuestra ciudad, dándoles seguridad a aquellos vecinos que viven del otro lado de la ruta, en los barrios El Cruce y El Mirador, el barrio cerca del canal La Picassa. Vamos a darles seguridad e integrarlos a esta Dolores del futuro que tiene una esperanza puesta en marcha, y que hoy más que nunca viene a reafirmarla. Agradecemos a Ramiro Gutiérrez por sus gestiones ante AUBASA y Trenes Argentinos. El es un diputado que recorre la ciudad, que está con nosotros en cada una de las visitas, y que también viaja a diario a Capital y a La Plata para gestionar las obras necesarias. Porque somos un equipo de trabajo que se ha propuesto recuperar el municipio de Dolores para el Peronismo. Este camino es hacia la victoria definitiva del pueblo de Dolores”.

Dr. Ramiro Gutiérrez: “Quiero recordar al querido Mario Meoni que en un momento de su vida me solicité esta acción tan linda y el junto a Martín tomaron esta posta. Hoy vamos a poder entregarle nueva vida, sabia, recuperación, a una Estación que fue el camino de inicio del progreso, del desarrollo de nuestra ciudad, de la formación del querido y emblemático Barrio de La Estación. Iremos a la UAA a firmar un convenio junto entre Trenes Argentinos, todo su Directorio que hoy nos acompaña, y AUBASA.

En 2008 fue un día triste para Dolores, se produjo un accidente muy grande, un tren colisionó con un ómnibus y murieron 18 personas en el lugar, hubo 65 heridos. Nuestro Hospital Municipal no daba abasto, los médicos tenían que elegir entre a quien le iban a salvar la vida y a quien no. En ese momento hubo un reclamo muy fuerte de la ciudadanía por esta obra que vos venís a anunciar y traer a Dolores. Es una obra que nace de un hecho trágico pero que nos va a devolver la Salud, los ingresos rápidos a la ciudad, el fomento de toda la zona comercial, el cruce y la integración de barrios donde mamás y papás tienen que traer todos los días los chicos a la ciudad y no pueden cruzar. Esa conectividad nos va a integrar como ciudad. Que los dolorenses puedan conectarse, juntarse con la seguridad de un paso seguro”.

Lic. Martin Marinucci: “Cuando asumí en Trenes en enero de 2020, Ramiro vino a hablar conmigo para traer un montón de sueños a Dolores sobre los que empezamos a trabajar. Uno de esos sueños era volver a tener una Estación en mejores condiciones de las que estaba, que le de calidad a los trabajadores que están acá todos los días y a quienes agradezco enormemente. Me contaban que les llevó 90 días este hermoso edificio histórico ponerlo en condiciones. Nos gustaría que este mejor siempre, pero es el primer paso para transformar esta Estación en un futuro todavía con muchas mejoras. Y a esto que hicieron por 90 días con tanto amor, tanto cariño, permite que aquellos que están desarrollándose todos los días, tengan un espacio agradable. Y lo mismo vecinos de Dolores que quieran venir a tomarse el tren para ir a algún lugar de esta traza de la Línea Roca hacia Constitución, Mar del Plata o Divisadero, que también fue otro de los pedidos de Ramiro, ya que el tren había dejado de ir a Pinamar en 2015. El 24 de enero de este año pusimos de nuevo ese servicio, y todos los días tenemos un tren saliendo desde Guido a Divisadero, yendo y viniendo, permitiendo conectar Dolores con Madariaga por ejemplo, para que los que necesiten visitar familia o hacer trámites lo puedan hacer.

Lo de los puentes es una inversión importante. Desde aquel fatídico accidente la gente la viene deseando. Nosotros tomamos la decisión de avanzar para poder permitir la conectividad de vecinos a un lado a otro de la vía. Queremos sostener esa vía, sostener cada vez más servicios ferroviarios, evitar accidentes, tener mejor movilidad de automovilistas y peatones”.