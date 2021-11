En Dolores

Será el miércoles 24 de noviembre a partir de las 19 horas, en la Plaza Castelli.

La protagonista en minuto sobre otro, irá hilando una red de relatos que permitirán observar el fenómeno de la desigualdad y la violencia mientras deja en evidencia la urgencia de aprovechar el tiempo, de no perderlo, que no se escurra, el imperativo de no paralizarse y generar acciones transformadoras; urgencia que la sociedad y las instituciones tienen hoy frente al incesante aumento de asesinatos de mujeres y niñas.

En el marco del día de la no violencia contra las mujeres, de la E.S.I. que se aborda en todo el trayecto educativo y de la Ley Micaela en la que es obligatorio capacitarse se ofrece esta obra que contribuye a sensibilizar acerca de la problemática.

Actuaran también Natalia Echandía (coplas), Irene Fruto (cumbias) y Escuela de Danzas Renacer.