En una resolución dictada ayer el Juez de Garantías de Villa Gesell, Dr. David Mancinelli, se dictó la prisión preventiva a los ocho rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa, hecho perpetrado el pasado 18 de enero en dicha localidad.

El Juez en su fallo analizó las nulidades planteadas por el Defensor Particular Dr. Hugo Tomei, en primer término para con dos testigos que participaron de la rueda de reconocimiento de personas, argumentando en un caso, que la convocatoria de la Fiscalía para participar del reconocimiento había sido realizada a través de un llamado telefónico, situación que le había causado perjuicio a su parte toda vez que no había podido tomar conocimiento del contenido de la llamada.

Al respecto señaló el Dr. Mancinelli “lo absurdo del plateo”, ya que la instrucción (fiscalía) puede cursar las notificaciones en las formas que estime convenientes para la celeridad del proceso. “Si lo que pretende hacer ver la defensa es una posible manipulación y/o direccionamiento respecto de la forma de proceder del testigo, he de advertir que existe una imposibilidad material de que ello ocurra, toda vez… (que la Fiscal) al momento de notificar, desconocía el lugar que ocuparía cada imputado en la fila, como así también cualquier otra circunstancia que permitiera identificarlo” resaltó el Juez.

En otro caso lo hizo con otro testigo, indicando el Dr. Tomei que el acta consignaba la presencia de la Fiscal y que ello no había ocurrido, que había sido suscripta por el Dr. Améndola quien no se hallaba consignado como uno de los intervinientes.

Sobre esta nulidad la resolución consigna, que no se advertía en dicha acta “ningún vicio formal o material”, habiendo sido llevada a cabo cumpliendo con la totalidad de las prescripciones legales que la regulan, agregando a su vez, que no se advertía “que perjuicio le ocasionaba la defensa”, ni que éste hubiera sido invocado por el defensor.

Por último el Dr. Tomei planteaba que se había vulnerado el derecho de defensa en juicio, en razón que sus asistidos “no habían recibido una comunicación clara, precisa y circunstanciada del hecho imputado, lo que los había colocado en un estado de indefensión desde el mismo día de sus detenciones”.

Al rechazar el Juez precisó, que de la “mera y simple lectura de lo actuado muestra a las claras, que los imputados tomaron inmediato conocimiento de los motivos de su detención, se les fueron informados sus derechos y garantías”, habiendo contado los imputados en esas circunstancias con la asistencia legal de la defensora oficial Dra. Verónica Olindi Huespi, con quien habían mantenido una entrevista y el asesoramiento necesario. Y resaltó el Magistrado: “las alegaciones ahora traídas a análisis por el letrado defensor, parecen más un artilugio para buscar -por una vía errónea por cierto- la libertad de sus defendidos, que una violación de una disposición expresamente prescripta bajo sanción de nulidad o de la defensa en juicio”.

Materialidad ilícita y responsabilidades:

El titular del Juzgado de Garantías de Villa Gesell describió la materialidad ilícita del hecho investigado en forma casi similar al formulado por la Fiscal Verónica Zamboni en su pedido de prisión preventiva, precisando el Juez que a partir de la prueba ponderada estimaba, que los imputados “obraron con el propósito cierto y definitivo de matar, valiéndose del estado de indefensión de la víctima, actuando sin riesgo en pos de ese fin, asumiendo cada uno de ellos una intervención distinta pero imprescindible sin la cual el hecho no se hubiera podido cometer; actuando en calidad de coautores”, poniendo en cabeza de Máximo Pablo Thomsen y Ciro Pertossi la coautoría del crimen, quienes para perpetrarlo habían contado con la necesaria intervención de Enzo Tomás Comelli, Ayrton Michael Viollaz, Matías Franco Benicelli, Luciano Pertossi, Lucas Fidel Pertossi, y Blas Cinalli, a quienes consideró “partícipes necesarios”.

Por otra parte calificó al hecho como constitutivo del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, aclarando el Juez sobre el agravante de “alevosía” -no formulado por la Fiscal Zamboni al momento de pedir la preventiva-, que ello consistía en “el empleo de medios, modos o formas en la ejecución del hecho que tiendan directa y especialmente a asegurar el homicidio sin riesgo para el autor”, precisando que en el caso, ello había quedado verificado porque los imputados “aprovechando la inadvertencia de la víctima, quien se hallaba de espalda a los atacantes conversando con su grupo de amigos, propinaron el primer golpe por detrás, logrando desestabilizarlo, oportunidad en que cayó al suelo en un total estado de indefensión, y actuando sobre seguro comenzaron a intervenir los restantes sujetos activos tanto asestando golpes de puño y patadas como así también impidiendo el auxilio por parte de terceros, todo ello con la finalidad de consumar el plan previamente acordado de dar muerte a la persona de Fernando José Báez Sosa”.

Asimismo resaltó, que había descartado la posibilidad sugerida por el particular damnificado en cuanto a la agravante de “satisfacer el deseo, de sentir placer”, pues más allá de la forma que los imputados exteriorizaron sus comportamientos previo al ataque, o las expresiones de éstos y oídas por los testigos al momento de la agresión, “no resultaban suficientes a los fines de configurar el delito”. En igual sentido lo hizo con el agravante de “odio racial”, que si bien dijo no había sido solicitado por los abogados del particular damnificado, eso se podía inferirse de sus manifestaciones en la audiencia concretada este jueves.

El porqué de la procedencia del dictado de la prisión preventiva: señaló que ello resultaba procedente atento a la calificación legal atribuida en forma preliminar a los hechos; la pena en expectativa prevista (mínimo y máximo); el dato peculiarmente disvalioso de “la extrema violencia desplegada y el desprecio por la vida humana demostrado a partir de la conducta de los imputados”; y como si esto no bastara el Juez indicó, la “actitud asumida al momento de producirse el allanamiento, cuando se trató de perjudicar a una persona totalmente ajena al evento con el propósito de mejorar sus situaciones procesales”.

Por otro lado valoró negativamente lo que surgía de los teléfonos celulares de los imputados, donde en el chat grupal mencionaban que la víctima “caducó”, “chicos no se cuenta nada de esto a nadie”, lo que hablaba para el Juez a las claras, del conocimiento efectivo del desenlace que el hecho cometido había tenido y del plan para ocultarse. “Todo ello me hace presumir la existencia de riesgos procesales vigentes en forma de fuga y entorpecimiento probatorio, como así también que la voluntad de éstos será la de no someterse a la prosecución penal” señaló finalmente el titular del Juzgado de Garantías.

Respecto del arresto domiciliario solicitado por el Defensor dijo el Magistrado, no poder resolverlo por no contar con los informes necesarios para evaluar dicha petición, teniendo presente ese requerimiento para resolver una vez obtenidos los mismos.

Finalmente el Dr. David Mancinelli resolvió no hacer lugar a las nulidades planteadas, y dispuso convertir en “prisión preventiva” la detención que vienen sufriendo los ocho imputados por el crimen.

Por último es de consignar que en las próximas horas, a más tardar el lunes, el Dr. Hugo Tomei apelará la decisión del Juez de Garantías, correspondiendo su tratamiento y resolución a la Sala I de la Cámara de Apelaciones Departamental.