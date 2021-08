El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acompañó este viernes a Diego Santilli quién presentó en Junín las propuestas para el campo y la agroindustria de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones legislativas.

“Hay que terminar con esa visión del campo y la ciudad, de nosotros y ellos, es una de las grietas más claras que hoy divide nuestra sociedad. Tenemos que terminar con la grieta que tanto mal nos hizo”, exclamó el alcalde metropolitano.

En igual tenor, consideró que “Argentina necesita generar trabajo y el campo es un sector que tiene un potencial enorme para eso. Cuando se les dio reglas de juego claras en el gobierno anterior, todos los indicadores crecieron, más allá que siempre se pueden hacer las cosas mejor”.

“El campo responde a estímulos positivos, necesitan estabilidad. Por eso debe haber un acuerdo político en Argentina mucho más amplio, en base al diálogo y buscando consensos, que defina unas líneas que podamos sostener en el tiempo, que defina una visión de país”, añadió Rodríguez Larreta.

En contraposición con la administración nacional actual, afirmó que “el Gobierno busca todo el tiempo la culpa en el otro. Tenemos que terminar con las antinomias. Soy optimista, confío en que vamos a poder ponernos de acuerdo como argentinos”.

“Los fines de semana no tenemos el asado en la parrilla porque la gente no lo puede pagar. No podemos vivir con este nivel de inflación, imposible que nadie pueda tener un crédito”, sentenció.

Por su parte, Santilli se comprometió a cambiar la actual situación “para que dar trabajo sea más fácil y para que más trabajadores, en especial los jóvenes, puedan trabajar de manera formal en la producción agropecuaria”.

“Propongo crear centros educativos en las regiones productivas de la Provincia y potenciar las escuelas agrotécnicas para unir el trabajo con la educación”, mencionó como uno de los proyectos, del mismo modo que “impulsar leyes que promuevan la incorporación de tecnología”.