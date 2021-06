Luego que se conociera que en la Estación de tren de nuestra ciudad se estaban realizando tareas de refacción, nos comunicamos vía telefónica con la Directora de Trenes Argentinos, Dra. Sandra Mayol, para conocer los alcances de la obra.

La funcionaria nos decía que el Diputado Nacional Ramiro Gutiérrez era quien se había interesado por el tema de la Estación de Dolores, su refacción y puesta en valor, resaltando la funcionaria que el Legislador “visitó varias veces Trenes Argentinos para hablarnos del estado que tenían las estaciones de trenes, inclusive yo que soy también del interior, de San Miguel del Monte (1) le contaba que nuestra estación está también muy deteriorada, de hecho aún no comenzaron a refaccionarla, empiezan dentro de poco”.

– ¿De qué forma conoció las necesidades de obra que presentaba la Estación de nuestra ciudad?

Tuve oportunidad de ir a Dolores a realizar una visita institucional. Fui con Ramiro Gutiérrez y con Ramiro Blasi al predio de la Estación, y la verdad, me encantó el lugar, el paisaje, incluso le digo que la foto que tengo en mi portal la traje de ahí, de Dolores. Y en esa oportunidad hablando con el personal, me contaron y vimos las instalaciones, de lo que como había charlado con Gutiérrez hacía falta, de cuánto tiempo había pasado y nada se había invertido.

– ¿En esa recorrida y dada la antigüedad de la Estación quedó reflejada la necesidad de su puesta en valor?

Sí, inclusive ese día estaba Leandro, uno de los empleados de la Estación, quien me dijo que si a mí no me molestaba me pasaría luego otras fotos. Fue así, me mandó fotos para poder apreciar cómo estaban los techos, el estado de los baños, incluso en esa visita con el Diputado Gutiérrez nos contaba que a veces debían facilitar a la gente los baños del personal dado las condiciones en que estaban los públicos. Por eso que se tomó primero el pedido de arreglo, pero también el de remodelación en el sentido más estricto de cuidado del patrimonio, de la arquitectura, de preservar un edificio tan antiguo.

– ¿Además de la Estación visitó alguna institución de la ciudad?

El día que estuve en Dolores, con Gutiérrez y Blasi visité las instalaciones del Club Dolores, oportunidad donde se nos hizo un pedido de donación de durmientes para construir tribunas en un predio que tienen. Lo canalizamos a través de ADIF, que es la parte de infraestructura de Trenes Argentinos, la que accedió, ya mandamos al Club el convenio de entrega, así que pronto los estarán retirando. También para el Museo Libres del Sur me hizo Gastón Baraglia, el Director, un pedido en igual sentido y al que ya se accedió.

– Sin dudas una tarea que va más allá del servicio de trenes

Sin duda. Siempre digo que desde Trenes buscamos interesarnos de lo que ocurre en el interior, de las necesidades, porque lamentablemente la política mayormente se ocupa de lo que sucede en el AMBA, la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, quedando el interior desprotegido, como hablábamos, con edificios tan antiguos que con una arquitectura excelente, en algunos casos están hoy totalmente precarizados.

– Volviendo al tema Estaciones de tren, ¿la de Dolores es la única de la zona donde se harán obras?

Ese mismo día que estuve en Dolores también estuve en Lezama, visité la Estación, que también la están arreglando. A Castelli tuve oportunidad de ir con un grupo de Trenes Argentinos, incluso con el presidente (Martín) Marinucci, cuya Estación entiendo ya debe estar terminada la remodelación. En este caso hubo un pedido especial de Ramiro Gutiérrez, pero también fue incluida en una reorganización de la zona ha pedido de intendentes y concejales del Frente de Todos.

– ¿Todos los edificios de las Estaciones de la zona van a ser refaccionados?

Sí. En Dolores ya empezaron con la obra, en Lezama también lo hicieron. En General Guido, que se hizo prácticamente a nueva, permitirá las transferencias de pasajeros al tren a Divisadero. Hay también otras con pedidos concretos.

– Hablando del Tren a Divisadero, ¿cómo se presta el servicio?

El servicio es permanente, todo el año, la venta de pasajes ha sido exitosa, casi todos los lugares de los servicios están reservados. Lamentablemente hoy por la prohibición de circulación por la pandemia el flujo ha mermado, pero es un servicio que se restituyó para quedarse.

– ¿Algún proyecto en la zona de recuperación de algún servicio?

Sí, de hecho se están haciendo inspecciones de vías en otro ramal con sistema de transferencias de pasajeros igual que el anterior. Es el que transfiere pasaje en Maipú para Tandil, ya que procuramos recuperar ese servicio. Son 110 kilómetros de vías, al que hay que cambiar el 20 por ciento de los durmientes, hay que hacer una gran obra de infraestructura con una inversión que hay que tercerizar porque es muy importante, obra que va a llevar ocho meses como mínimo. Lo importante es seguir recuperando trenes de cercanía y no cortar la continuidad de esos servicios.

– Finalmente, ¿entre Constitución y Mar del Plata cómo es el servicio que presta la Empresa?

Empezamos con dos servicios diarios, ahora son cuatro, dos de la mañana y dos a la tarde, siempre ha estado vendida la disponibilidad de pasajes. De hecho es un servicio eficiente, que procuramos recuperar en tiempo porque hoy tarda cinco horas y algo. Es un servicio con camareras, diría que es de excelencia.