Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano.

La salud, entendida como el estado en que un ser orgánico desarrolla normalmente sus funciones, tiene como enemigo a las enfermedades que la agreden y la afectan de manera tal que pueden dañarla en diferentes grados y socavarla a punto de que el ser orgánico enfermo puede perder su existencia, es decir morir.

De allí que es un bien protegido en todo ser vivo, desde el humano, al animal y vegetal, contra enfermedades, epidemias, pestes, plagas.

La naturaleza misma genera los agentes vectores, tales como bacterias, virus, insectos, roedores, etc., transmisores de enfermedades, y algunas veces la mano del hombre contribuye a ello, cuando agrede el medio ambiente, contaminándolo y poniendo en peligro la supervivencia de los ecosistemas.

La vida, en consecuencia, depende de la salud y ésta del comportamiento de todos y cada uno de nosotros en su cuidado y preservación.

Cuán importante era y es hoy más que nunca, aquella frase que solían decir nuestros padres y especialmente las personas más ancianas, cuando a los que éramos jóvenes, ante cualquier inconveniente que se nos presentaba y respecto al cual nos hacíamos mala sangre, por considerarlo un gran problema, a veces imaginando que no tenía solución, que “lo más importante es la salud”. Lo que querían decir, que por encima de la salud no existen prioridades mayores, porque todo otro problema se puede solucionar por medios convencionales, siendo esencialmente uno de ellos el diálogo. Es decir, que a través de la mala salud se puede perder la vida, no así respecto a otros problemas a los que nosotros mismos podemos buscarle una solución, que a veces tenemos ante nuestros ojos y por enceguecernos no los vemos.

También hoy más que nunca cobra una esencial y prioritaria importancia y vigencia la frase que aconseja ”mejor prevenir que curar”, porque si cuidamos nuestra salud con buenos y sencillos hábitos higiénicos ( en el caso lavarse las manos con agua y jabón) y cumplimos las recomendaciones que nos dan los médicos en tal sentido, el riesgo de contraer una enfermad es mucho menor, que si no nos cuidamos para prevenirla, y hacemos caso omiso a los consejos de los facultativos que son los profesionales competentes para hacerlos.

Entre las medidas preventivas se encuentran los hábitos de higiene corporal, las consultas y chequeos médicos en lo posible al aparecer los primeros síntomas, los testeos, el aislamiento para evitar contagiar o contagiarse y la vacunación.

En lo que respecta a una pandemia o epidemia la cuarentena es una medida sanitaria de prevención para evitar la propagación de los contagios que data de la Edad Media, aplicada por primera vez durante la llamada ”peste negra o bubónica”. Según la define el diccionario como “Espacio de tiempo que están privados de comunicación los que vienen de lugares infectados o sospechosos de algún mal contagioso”. Si bien se denominó cuarentena, por entender que en el espacio de cuarenta días de aislamiento se podía llegar al descenso de los contagios, en realidad no tiene un tiempo determinado, pues se puede tomar, hacerla cesar y luego volverla a retomar, ya que en cada caso depende del ascenso o descenso en el número de contagios y en la mayor o menor virulencia de los mismos.

Es importante recalcarlo, en especial para quienes por ignorancia en pocos casos y en los más por aviesos intereses políticos se oponen a la cuarentena, hablando de cuarentena eterna y calificándola de una medida arbitraria que restringe y viola las libertades individuales. Incluso periodistas de medios de comunicación masivos que han instalado lo que se ha dado en llamar la anticuarentena, y hasta promueven en contra de ella la resistencia o desobediencia civil. Incitando en sintonía con ciertos sectores políticos a movilizaciones populares que la quebrantan y son caldo de cultivo de mayores contagios.

Por suerte la mayoría de la población por temor a contagiarse, perder la salud y hasta la vida, la cumple y hace caso omiso a éste tipo de irracionales rebeldías.

La vacuna también es un remedio preventivo que nace en 1796 a raíz del experimento que hizo el médico inglés Edward Jenner al inocular con material de una llaga de la viruela extraída del brazo de un niño de 8 años que murió de dicha enfermedad a una mujer que ordeñaba vacas. Luis Pasteur en 1881 la denominó “vacuna” en honor a dicho médico inglés y en referencia a la vaca, ya que surgió a raíz de la viruela bovina.

Desde allí las hay para prevenir diversas enfermedades, definiendo por vacuna el diccionario a “Cualquier virus o principio orgánico que convenientemente preparado se inocula a persona o animal para preservarlos de una enfermedad determinada”.

Frente a la mala suerte de la pandemia que hoy asola a todo el mundo tenemos la suerte de hallarnos en un estadio desarrollado de la ciencia y la tecnología en materia preventiva y sanitaria, con poderosos antibióticos, sueros inmunizantes y grandes y prestigiosos laboratorios que producen y han producido en la emergencia varias vacunas, cuya experimentación ha arrojado en todas ellas un alto porcentaje de seguridad y efectividad.

No obstante ello, a los grupos anticuarentena se sumaron también los antivacunas, que por suerte son minoritarios, pero que no dejan por ello de ser peligrosos, pues son en general negacionistas del virus y de la pandemia, y con sus manifestaciones de protestas callejera provoca que haya más riesgos de contagios.

“En Argentina la política trajo la grieta, y la pandemia a los negacionistas y los anticuarentena, mezcla de opositores liberales y anarquistas de derecha, que dan lugar que a mí se me ocurra la siguiente antítesis que la sintetiza: SALUD EN TERAPIA INTENSIVA V.S. PARANOIA POLITICA”.