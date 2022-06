Pampas Rugby Club obtuvo una trabajada victoria ante Tiro Federal de Ayacucho por 24 a 8 en un partido donde los dolorenses no pudieron desplegar su juego.

Complicado, con muchos vaivenes fue el partido para los locales, porque el conjunto de Ayacucho se plantó en la cancha dispuesto a atacar, con el peso de sus delanteros, todas las pelotas disponibles y recuperadas.

Pampas no pudo ordenarse y en cada punto de encuentro no salió indemne, porque el equipo dolorense entraba en una vorágine que claramente favorecía a su rival, por momentos perdieron la calma y entraron en el juego de Tiro que necesitaba complicar cada punto de encuentro y recuperar aire.

Sin embargo, la jerarquía y el estado físico de Pampas alcanzó para que en el primer tiempo los locales marcaran tres tries y definieran el partido. En el complemento, los dolorenses siguieron sin poder ordenarse y Ayacucho marcó un try que aunque no significaba una amenaza real al triunfo, le arrebataba a Pampas el preciado punto bonus. Cuando los dolorenses marcaron el cuarto try, Nico Conde decidió mantener en cancha el plantel titular para asegurar los 5 puntos

Ahora Pampas viaja a Gral. Belgrano a enfrentar a su seguidor inmediato, en una jornada que no contará con jugadores claves como su medio scrum Aldo Guevara, quien fue decisivo en el triunfo ante Tiro y con la incertidumbre de poder llegar a recuperar varios lesionados.