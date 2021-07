El triunfo por 42-24 ante Los Molinos, en la última fecha del Encuentro “Cruz del Sur”, fue un buen broche a tres partidos en ascenso; ahora, la mira apunta al Torneo Desarrollo de la Unión de Rugby de Mar del Plata.

El combinado dolorense se asentó sobre su sistema de juego para doblegar con autoridad a Los Molinos, el prometedor equipo de la URBA que recientemente ascendió invicto a la tercera división y que en la primera fecha del encuentro se impuso claramente a Atlético Chascomús

El éxito por 42-24 refleja el dominio que ejerció Pampas durante los 80 minutos: los forwards ganaron metros cada vez que tomaron contacto con la pelota y se asentaron en una defensa hermética y agresiva, el mejor partido del encuentro.

Pampas cierra así una serie en la que fueron de menor a mayor, que comenzó con dudas con un empate agridulce ante el combinado de Candeleros y Ayacucho, siguió con un triunfo ajustado frente a Los Molinos y termina con un éxito contundente en la revancha, que deja satisfacción por el resultado pero sobre todo por la forma en que se consiguió.

El campeonato logrado a principios de año y el buen desempeño en el encuentro “Cruz del Sur” confirmaron el lugar que le cabe a este equipo. Reafirmarlo en cada partido no es sencillo. Este sábado lo hicieron.

“Queríamos ganar bien y hacer un buen partido. Nos habíamos quedado con el sabor amargo de varios errores cometidos en el último partido. La actitud y el carácter del equipo estuvieron y eso me pone muy contento”, dijo el capitán de Pampas Héctor Pelazzini. “Estuvimos más finos a la hora de marcar, las formaciones fijas volvieron a ser muy buenas y la disciplina y la salida del campo fueron mucho mejor que el partido pasado. completó. En lo abultado del resultado influyó la efectividad de 6/6 en las conversiones de Luis Victorino.

La síntesis

1 Francisco San Martín; 2 Héctor Pelazzini; 3 Juan San Martín; 4 Francisco Quintili; 5 Tobías Rodríguez; 6 Joaquín Quintili; 7 Jonatan Merlo; 8 Gastón Quinteros; 9 Aldo Guevara; 10 Luis Victorino; 11 Francisco Escudero; 12 Alvaro Quintili; 13 Franco Moreni; 14 Nicolás Corbela; 15 Emanuel Echeverría; 16 Julián Quintili; 17 Santiago frutos; 18 Guido Galárraga; 19 Juan M Conte.

Puntos

PT: 5m, try de Luis Victorino; 20m try de Aldo Guevara, 32m try de Francisco “Kiki” San Martín; 37m try de “Jony” Merlo; todos convertidos por Luis Victoino.

ST: 5m try de Aldo Guevara, 40m try de Emanuel Echeverria, convertidos por Victorino

Árbitro: Juan Esteban Bianchi.