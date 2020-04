El Dr. Hugo Tomei, abogado defensor de los diez jovenes imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa, perpetrado de Villa Gesell, recurrió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunciando que el Ministerio Público Fiscal no brindó a sus defendidos el derecho a ser escuchados “con las debidas garantías”.

Esta presentación fue realizada el pasado 8 de abril, seis días antes que la Sala I de la Cámara Penal de Dolores confirmara la prisión preventiva a sus representados y rechazara la recusación que había formulado contra la Dra. Verónica Zamboni, Fiscal que lleva adelante la investigación y contra quien también había formulado una denuncia penal, la que fue desestimada y archivada, dando origen a esta presentación ante la Corte de Derechos Humanos.

En la misma el abogado dice que el “18 de enero de 2020 se privó de la libertad a mis diez defendidos, acusados de cometer un homicidio calificado, cuya sanción se corresponde con la pena de prisión perpetua”, resaltando que son “personas jóvenes sometidas a encierro carcelario”, que 8 de ellos llevan más de 80 días detenidos, asegurando que el Estado provincial no había cumplido “con brindarles a los acusados la información detallada del delito imputado y las pruebas en su contra”, y por lo tanto “ha incurrido en una categórica e intolerable violación al derecho de ser oído con las debidas garantías”.

Endilga la presunta responsabilidad de ello al Fiscal Anticorrupción Departamental Dr. Mario Pérez, por haber intervenido y desestimado la denuncia que por “privación ilegal de la libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y falsedad instrumental” que el Defensor había formulado contra la Fiscal Dra. Zamboni. Y al Fiscal General Dr. Diego Escoda la responsabilidad por haber confirmado esa resolución.

El Defensor puntualizó que buscaba “restituir las garantías mínimas concedidas a los ciudadanos por la Convención Americana y violadas aquí por los funcionarios del aparato judicial del Estado provincial”.

Pareciera quedar claro que con esta presentación la estrategia defensista busca en cierta forma revertir una serie de reveses judiciales que ha sufrido, los que han quedado reflejados no solo con la desestimación de la denuncia penal contra la Fiscal Zamboni, sino con la confirmación por parte de la Sala I de la Cámara Penal de la prisión preventiva dictada a sus defendidos y el rechazo a la recusación que contra esa misma funcionaria formulara.

Veamos los casos.

Denuncia Penal contra la Dra. Zamboni y otros funcionarios

El Dr. Hugo Tomei la había efectuado por la “posible comisión de los delitos de Falsedad Ideológica de Instrumento Público, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Privación Ilegal de la Libertad”, señalando como “partícipes” a la Fiscal Verónica Zamboni, a los funcionarios de su Fiscalía Dres. María Eugenia Chapinal y Alejandro Steverlyncky, como también a la Defensora Oficial Dr. Verónica Olindi Huespi.

El Defensor sostenía sobre esta última, que si bien les había informado a los imputados sobre la causa y las pruebas, no lo había hecho individualmente “como correspondería en ejercicio adecuado de su profesión”. Que de acuerdo a la hora consignada en las actas “existiría la posibilidad que la entrevista previa” entre la Defensora Oficial y tres de sus asistidos, Máximo Thomsen, Juan Pedro Guarino y Enzo Comelli no hubiera existido, situación que lo llevaba a la conclusión que al momento de realizarse las audiencias indagatorias no se les habría informado fehaciente de sus derechos, información detallada de la imputación, exhibición de las pruebas de cargo y cumplido con todas las obligaciones que impone el Código Procesal Penal de la Provincia.

Al desestimar la denuncia el Fiscal Mario Pérez señaló sobre la “Falsedad Ideológica” de las actas denunciado por la Defensa, que ello no escapaba a los planteos de nulidad que ya había formulado ante el Juez Mancinelli en la causa original, resultando que además eran similares a los efectuados en la recusación de la Fiscal Zamboni, precisando, “las posibles inconsistencias y/o errores señalados por el denunciante, por sí mismos, no tipifican en modo alguno la comisión de delitos”.

Respecto del delito de “Violación de los Deberes de Funcionario Público”, para el Fiscal Anticorrupción Departamental para haberse configurado ese delito los funcionarios denunciados “deberían haber actuado con la voluntad deliberada de cometer el delito en descripción, y a sabiendas de su carácter delictivo y del daño que ello pueda causar”, lo cual resultaba inexistente a partir de la propia constancia que había dejado la Defensora Oficial al concretarse las audiencias indagatorias, los imputados “pedían la intervención de un abogado particular ya contratado por sus familiares -Dr. Tomei- resultando atendible la negativa a declarar de los imputados, hasta su comparecencia e intervención en el proceso”.

Además el Dr. Pérez resaltó, que los imputados habían sido individualmente notificados desde su aprehensión y expresamente de la calificación del hecho, que prima facie era por “Homicidio agravado”, de donde se podía deducir la inconsistencia de las manifestaciones de estos cuando decían: “… desde el principio no supimos de qué se nos acusaba.”, o de que “no entendíamos que sucedía”.

En cuanto al tercer delito endilgado por el Defensor en la denuncia, “Privación ilegal de la libertad”, el Dr. Pérez resaltó que ello “no resistía análisis jurídico”, porque sin sólidos argumentos se pretendía acusar a la Fiscal Dra. Zamboni de las aprehensiones de los imputados, cuando en realidad, estas habían sido efectuadas antes que aquella tomara intervención en la causa. Y por otra parte, porque el Juzgado de Garantías las había legalmente convertido en detenciones.

La Sala I de la Cámara Penal también rechazó esos mismos argumentos

Al rechazar la apelación a la prisión preventiva dictada por el Juzgado de Garantías a los diez defendidos por el Dr. Tomei se refirió puntualmente a esos mismos argumentos sostenidos en la denuncia penal.

El Juez Felipe Defelitto en uno de los tramos de su voto señaló, que la denuncia que el Defensor había efectuado contra “los funcionarios actuantes, era la única manera de poder sostener la nulidad y falsedad planteadas (nota: contra la prisión preventiva). Digo ello, pues entiendo que el señor defensor no lo desconoce, que la Defensa es única y los actos realizados por quien lo precedió son válidos”, resaltando, “sin la mentada denuncia, el planteo carece de sustento alguno”.

Más adelante el Juez de Cámara resaltó que según las constancias obrantes en el expediente la Defensora Oficial había estado presente cuando se firmaron las actas, que previamente había mantenido entrevista con los imputados, que les había informado de las prueba y del hecho que se les imputaba, que había sido ella -tal cual lo reflejan las actas- quién les había aconsejado que no declararan, resaltando que los padre de los aprehendido le habían transmitido que el Dr. Tomei se haría cargo de la defensa, acompañando una nota en ese sentido.

En cuanto a las actas consignadas en la denuncia penal por el Dr. Tomei como de “falsedad ideológica y en la apelación a la Cámara como de “nulidad absoluta”, señalando que ese acto procesal no podía sanearse con la firma del imputado, “puesto que su consentimiento se encuentra viciado por la privación de libertad y la errónea creencia que la defensa técnica velaba por sus derechos constitucionales”, indicó el Dr. Defelitto en su voto, que era “inconcebible pensar que el consentimiento de un detenido está viciado por la sola privación de libertad, cuando todos los aquí sometidos a proceso, tienen instrucción más que elemental y no se ha alegado causal de inimputabilidad alguna”.

“Las declaraciones han sido recepcionadas conforme a derecho, sin violación a garantía constitucional alguna. Son válidas y las nulidades deben ser rechazadas”, resaltó el Juez, para luego sentenciar: “la falsedad ideológica no se prueba sólo con meras manifestaciones o inferencias que se hace de una cuestión horaria. Hay que probarla, demostrarla”, agregando, que le costaba creer “que después de casi un mes denunciaran la mentada violación constitucional, cuando al día siguiente de las tan cuestionadas audiencias (donde se firmaron las actas) ya había asumido su defensor de confianza”, el Dr. Tomei.