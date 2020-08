Rubén Martínez del grupo Tiempo Ranchos Chascomús es un hombre de medios y apasionado de la radio, decidió llevar adelante un programa especial de varias horas que se emitirá este jueves 27 de agosto a partir de las 9 de la mañana, desde www.grupotiempodigital.com.ar. Será también transmitido por varias emisoras de la región, incluida Radio Centro de Dolores. Se emitirán entrevistas a personajes claves para la radiofonía y también a protagonistas de hechos únicos.

Los inicios en radio de Rubén están llenos de anécdotas y humor.

“Empecé en 1974 en Radio Provincia, en el último programa de la noche que en aquel tiempo iba hasta las doce de la noche, con mi primer maestro y querido amigo de Necochea, Raúl Oscar Olivera, una persona extraordinaria que le dio en la vida a sus dos grandes pasiones, la radio y el vino. Algunas veces esos dos amores se llevaron mal (risas). Voy a contar algo por primera vez públicamente. Aquellos taxistas que llamaban al negro en la noche de Radio Provincia, en realidad no eran taxistas, era yo que llamaba desde un programa en otro estudio y le alababa el programa y le contaba por qué zona de La Plata estaba viajando. Y debo decir que mi madrina radial debió ser Moria Casan”.

¿Moria?

Si. No hable en mi vida con ella pero tendría que ser mi madrina. Ella estaba en plenitud y venía a dar una obra a La Plata, entonces quería promoción. Su representante le dijo de invitarlo al “Negro” Olivera, y ella en persona lo llamo. El “Negro” apuntaba alto y tenía pretensiones de galán, pensó que era una broma, pero era Moría en serio que quería hacer una nota en el teatro, al otro día a las diez y media de la noche. Y ahí pase de ser el tachero desconocido a conducir el programa. “Mañana conducís vos” me dijo el “Negro”, “yo me voy al teatro con Moria”. Arranque conduciendo la noche de Radio Provincia, el operador no conocía ni mi nombre. Conduje unos días, mi voz se hizo muy conocida como para seguir haciendo de tachero, así que cuando el “Negro” volvió, inventamos un personaje de columnista y empecé a hacer radio. Pase por Atlántica, de Mar del Plata, por el viejo Canal 2 de La Plata con Carlitos Asnaghi, después funde mi semanario que tiene más de 30 años, y mi radio.

¿Por qué este programa especial en el Centenario de la radio?

Porque creo que las fechas que simbolizan algo son el momento justo, propicio, adecuado para invertir ese tiempo en hacer algo. Y hay que vivir esas fechas con toda intensidad. Al tiempo me lo imagino como esas largas extensiones de tendidos eléctricos que salen desde El Chocón y llegan a Dock Sud, y cada tanto hay una estación de alimento del viaje, del sistema. Para mi estas fechas son como esas estaciones de bombeo, las hay pequeñas, medianas, y un centenario es una de reenvío. Cien años del medio más importante que tiene el periodismo. Y lo digo con todo respeto porque lo primero que tuve de mi propiedad fue un semanario. Pero la radio es especial, la gente en el campo, en lugares lejanos, y hace muchas décadas, no recibía el diario ni había televisión, pero había un aparato de radio que una mañana te traía desde Japón el triunfo de Nicolino Locche, o de Pascual Pérez un poco más atrás, que transmitía las grandes carreras de Turismo de Carretera, que traía todos estos eventos protagonizados por gente que no habían visto en su vida. No hay nada como la radio.

¿Cómo viene la mano el jueves y quienes lo acompañan?

Arranca a las 9 de la mañana el jueves. Mi ladero, y que se sumó de inmediato a la propuesta, será Alejandro “Bocha” Iena, un gran conductor y verdadero maestro del folclore, que estuvo mucho tiempo en prensa del festival de Cosquín y fue Director de Cultura de Gral. Belgrano. También convoque a Víctor De Los Santos, dueño de FM Power, la más escuchada de Belgrano, y me dijo “la radio el jueves es tuya, hagan lo que quieran”, un gesto notable. Cuando le dije que iba a hacer un tramo con los pioneros de la radio en la ciudad y que estaría el propietario de otra radio, Mauricio Zavalza, me dijo que no había problema, lo mismo con cada cosa que le propuse.

¿Cómo estableció el vínculo con Dolores?

Esta pandemia nos ha permitido conocernos con colegas con los que fuimos ganando una amistad, y entre ellos en mi caso aparece Sebastián Cretón, con quien empezamos a intercambiar datos de la región sobre la pandemia. Y es uno de los tipos que me genero mucha empatía, así que cuando apareció esto desde Gral. Belgrano quise sumar algunas radios más de la zona, lo consulte con Sebastián y me contacto y me hablo muy bien de Obdulio Giménez, titular de Radio Centro. Y en el encontré otro tipo genial que me puso la radio y su repetidora en Gral. Conesa a disposición, y empezó a enviar a sus contactos en todas partes y armo una cadena de whatsapp para que nos sigan. Mauricio Zavalza me envía mensajes desde Estados Unidos para enviarme el contacto de Héctor Larrea, de Carlos Ulanovsky, de Fernando Bravo. Darío del Arco, otro amigo de Belgrano, ex Director de radio, de la Agencia DIN, la negra Elizabeth Vernacci, de Ranchos, Cesar Tapia, de Radio Continental, hombre de Lincoln que hace Mercado y Hacienda, y también está en Canal 9. Y se van sumando, aportando, por ejemplo en el caso de Cesar Tapia, la última entrevista de Jaime Torres, junto a Ramón Ayala, una joya.

¿Desde dónde puede seguirse?

La transmisión original de internet saldrá por www.grupotiempodigital.com.ar. Desde allí centralizamos la transmisión y la enviamos a los distintos medios, cada uno de los cuales tienen su link para escuchar online, como Radio Centro de Dolores, o también Radio Apacheta, que nos pidió retransmitir y solo hace internet (https://apacheta.miradio.stream/).

¿Y lo musical?

Arrancará Louis Armstrong ilustrando la década del 20’, también Enrico Carusso. Y tendremos un bonus track musical, ya que al repasar la programación faltaban la Negra Sosa, Sandro, mi secretario me dijo que tampoco estaban Los Palmeras, yo como buen tanguero vi que faltaban La Cumparsita y Juan D’Arienzo. Y se me ocurrió charlarlo con “Bocha” Iena para elegir 10 temas de folclore que represente a cada una de las 10 décadas, y enganchamos esos diez temas. Lo mismo con los tangos, y lo mismo con rock nacional y música popular. Al finalizar la programación metemos esas treinta canciones enganchadas.

¿Tienen auspicios?

Este programa especial ira sin ningún tipo de auspicio. Ponemos plata obviamente para los operadores, va a cuenta del Grupo Tiempo. Este jueves será un día especial, por lo que significa la radio. Me gustaría que hubiera varios programas de este tipo. Tengo 68 años y no me callo cosas. Aquella frase de que “no hay que hacer periodismo de periodistas” me parece un poco hipócrita y un poco cínica. A los medios los quiero muy por encima de una pauta publicitaria, jamás me fije si el número del semanario cubría o no los costos. Salió siempre, en 2001, 2002, en 2003, en 1989… y si tuve que desprenderme de algo para seguir financiándolo, lo hice. Noto muchas radios que no están enteradas de que son parte de una familia que cumple 100 años.