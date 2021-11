Visitó recientemente nuestra ciudad el señor Rubén Chirizola, Delegado gremial del Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, la que realizaba con miras al armado de una propuesta con miras a una elección en el gremio.

En una charla que mantuvimos con el dirigente señalaba, que la “situación que estamos viviendo con EDEA, que perjudica en principio a los usuarios y viola la ley del marco regulatorio de la propia provincia, potencialmente va a perjudicar las fuentes de trabajo. En todas las sucursales que tienen oficina comercial, como Dolores, San Clemente, Santa Teresita, Belgrano, González Chávez, etc.

– ¿Por qué de esa situación?

Lamentablemente EDEA tiene como política desde el año pasado, aprovechándose de la pandemia, de cerrar todas las oficinas de atención al usuario en todas las sucursales, incluyendo Mar del Plata. Se viola expresamente la Ley de Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia, que dice que todas las sucursales de todas las localidades, como Dolores por ejemplo, tienen que tener una oficina de atención al usuario. La ley es clara. El problema que tenemos es que el OCEBA, el Organismo de Control Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires, no interviene como corresponde, no pone freno a EDEA, que por lo tanto la Empresa sigue avanzando y prácticamente hoy en toda la jurisdicción ya no se atiende al usuario. Hay que sacar un turno, muchas veces a las cosas las resuelven por teléfono, y es un problema. Es un mal servicio al usuario, una violación a la ley del marco regulatorio, y potencialmente un prejuicio a las fuentes de trabajo.

– ¿Si la situación se pudiera revertir, según su criterio quiénes deberían intervenir?

Como el sector de trabajo comercial, como en este caso Dolores, se va a ir achicando, tratamos de informarle a todo el mundo. Les estamos pidiendo a los Concejos Deliberantes de toda la jurisdicción de EDEA que se expida, que saquen algún pedido de informe, que soliciten la intervención al OCEBA. Estamos pidiéndole a los Intendentes que se pronuncien, que hagan alguna gestión política para frenar esta embestida de EDEA, que quiere cerrar todas las oficinas de comercial en todas las jurisdicciones.

– ¿Es suspensión de funcionamiento o cierre?

Escudados en la pandemia hacen que todo el mundo se comunique a través de la página web de la Empresa. Si querés hacer un reclamo por lo que sea, tenes que entrar a la página web, si querés hacer un plan de pago, cualquier trámite, lo mismo. Te empujan para que entres a la página web, quieren cerrar definitivamente las oficinas de atención al público. La Empresa EDEA nunca tuvo ni tiene problemas económicos ni financieros, se trata de achique de personal, que perjudicará sin dudarlo a la atención del usuario y que entendemos no es comprensible de ninguna manera. En el caso de Dolores debería el HCD y el Intendente intervenir políticamente, hacer gestiones para que el cierre no se concrete, hacerlo en beneficio de los usuarios.

– ¿Qué pasa con el personal de esas oficinas?

Hacen trabajos internos, atienden los turnos, por teléfono. Pero el problema es que potencialmente esas fuentes de trabajo se van a ir achicando, no cabe dudas. En el corto plazo todos los trabajadores que se jubilen o se retiren de alguna manera, sus puestos de trabajo no se van a cubrir. Por lo tanto las fuentes de trabajo corren serio peligro, si dejamos que esta Empresa siga avanzando con esta política.

– ¿Cómo canaliza el Gremio su reclamo?

Nosotros hoy no somos representantes directos o colectivos de los trabajadores de EDEA en Dolores, estos pertenecen a otra organización gremial. Nosotros tratamos de hacer con los compañeros y en lo posible con la institución gremial que los representa, un acuerdo para ir en contra de estos cierres. Tenemos varios afiliados en Dolores, pero no trabajan en el sector comercial de EDEA. Pero igual tratamos de advertir a todo el mundo, que tengamos cuidado con lo que está sucediendo, que pidamos la intervención de OCEBA, del HCD y del Intendente de Dolores.