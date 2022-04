El Encuentro de Capacitación para socios del Distrito se realizó el sábado pasado en la Escuela Normal, y contó con la presencia de Alberto Gagliano y 25 de los 30 clubes que integran la zona. Hablamos con la Presidente anfitriona Eugenia Wibaux, sobre la importancia de que Dolores fuera sede de este encuentro, y su experiencia en el cargo.

¿Quiénes participaron?

La Asamblea Distrital del Distrito 4921 realizó un encuentro de capacitación de los socios rotarios de todos los clubes. El Distrito abarca desde Dolores hasta Ushuaia. En principio la Asamblea se organizó en cuatro lugares diferentes: Dolores, Bahía Blanca, Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia. Nos dividimos de acuerdo a la zona, nosotros somos zona norte, y vinieron todos los clubes rotarios de la zona. Son aproximadamente 30 clubes en nuestra zona y estuvieron presentes 25, con sus presidentes, tesoreros. Y los diferentes comités, membresías, fundaciones rotarias, imagen pública, proyectos de servicio. Cada club tiene organizado los comités, y cada uno tiene un responsable, presidente del mismo, y un grupo de trabajo que genera proyectos atendiendo a las necesidades de la ciudad.

¿Cuál es el objetivo de las Asambleas?

Las asambleas se hacen para la presentación de la próxima gobernación, que comienza el 1 de julio. Todos los años rotarios cambian el 1 de julio. Asumirá como gobernador Alberto Gagliano, por el periodo 2022/2023. Actualmente nuestra gobernadora se llama Maria Inés Legorburu; no pudo estar en Dolores porque tenía otro evento en Rio Gallegos. En la asamblea presentamos todo el equipo de trabajo de la gobernación, con sus respectivos comités e integrantes. No estuvieron todos ya que había otra reunión en el sur, en Rio Gallegos, y nos tuvimos que dividir. Me vieron para ser parte de dos comités y de un sub comité del distrito, fui capacitadora de la asamblea, de membresía. La idea es justamente preparar el equipo de trabajo de la próxima gobernación.

¿Quiénes estuvieron el sábado en Dolores y quien será el presidente de Rotary Club Dolores a partir de julio?

El gobernador electo Alberto Gagliano, y el anterior gobernador a la actual gobernadora, Horacio Rosenthal, junto a Carlos Casella, instructor distrital del gobernador electo. Estuve yo como presidente actual de Rotary Club. El próximo presidente de Rotary Club Dolores va a ser Pedro Wolcheff, que también estuvo en este evento, él va a asumir el 1 de julio su presidencia.

¿Qué representa la visita a nuestra ciudad del gobernador electo?

Para nosotros la visita del gobernador a Dolores es realmente muy significativo. Lo más significativo fue que nos eligieran como sede para la asamblea distrital, porque se considera que estos eventos son de los más importantes, como las conferencias distritales. Son los encuentros más importantes que tiene Rotary Internacional, que se dan en todas partes del mundo, por eso estamos organizados en diferentes distritos, y en Argentina son seis, nosotros somos el 4921, que abarca de Dolores hasta Ushuaia, un distrito enorme que incluye todo el sur. Cuatro asambleas y en cada una hay a veces más de 30 clubes. Considerando la importancia de estas asambleas para Rotary, fue un orgullo para nosotros que nos eligieran.

¿Suelen elegirse ciudades más grandes?

Por lo general se eligen ciudades grandes como Mar del Plata. Tandil, que pueden albergar mucha gente, porque vienen de todos lados. Pensaron en nosotros, con toda la logística que lleva una asamblea, sonido, audio, catering, carpetas, estar al tanto de todo para que salga bien. Estuvimos activamente trabajando, fue muy difícil ya que teníamos que comunicarnos y organizarnos por teléfono, por zoom. Una experiencia muy linda. Me toco preparar las capacitaciones para dar y disfrute cada cosa que hicimos. Es un orgullo para nosotros que nos haya propuesta el gobernador electo para ser sede. Mucha gente que vino no conocía Dolores y recorrieron toda la ciudad, varios habían venido el día anterior así que vinieron el día anterior ya que la asamblea empezaba a las 8:30 hs. Nos preguntaban sobre por qué del “Primer Pueblo Patrio”, les hicimos conocer la torta argentina, estuvieron en el Museo, en Las termas, les hicimos conocer nuestra ciudad. Fue el primer encuentro presencial después de dos años de pandemia y asambleas virtuales.

¿Qué te deja tu rol como Presidente?

Me deja mucho aprendizaje. A pesar de que tuve la presidencia en un contexto de pandemia, donde a veces había proyectos donde se me ponían trabas lógicas, donde quería hacer algo y no se podía, fue difícil pero se redoblo la apuesta. Y viendo la realidad iba viendo de que otra manera podía realizar las cosas para no dejar de hacerlo y cumplir con el objetivo de concretarlo. Eso hizo que me pusiera un poco a prueba con mi capacidad partiendo de la realidad, ver lo mejor de esa realidad y no bajar los brazos. A veces uno dice “no se puede, no se hace”, y eso no paso, se continuo trabajando como cuando no estaba la pandemia considerando las posibilidades. Me quedo con eso, con la buena respuesta de la gente, del acompañamiento de muchas instituciones en las campañas. Cuando uno golpea la puerta para pedir ayuda. En ese sentido me siento como muy acompañada. Siendo nostalgia, si bien voy a seguir en Rotary será desde otro lugar.

¿Te ofrecieron continuar en el cargo?

Tuve el ofrecimiento de seguir la presidencia pero personalmente sentí la necesidad de hacer un paréntesis, por la familia, porque gestionar en una institución requiere de mucho tiempo y más considerando las características de mi personalidad, soy muy intensa y le pongo mucho tiempo a lo que emprendo. Necesito hacer un paréntesis. Igualmente estaré en el distrito y como presidente del Comité de Proyecto de Servicio a la Comunidad. Y voy a seguir trabajando con la juventud, los programas de intercambio juvenil, quizás de asesora con Interact, Rotarac, acompañando a los jóvenes, con la comunidad, pero no atendiendo todo lo del club desde la presidencia, va a ser como un respiro, no tener tanta carga. Me quedo con la mejor experiencia que he vivido, de estar en Rotary Club Dolores. Cada día se potencia más mi amor por el mundo Rotary, porque realmente no veo nada malo que decir, te abre puertas, oportunidades para poder siempre ayudar, estar al servicio de la comunidad. Y eso en el fondo, siempre genera un impacto también interno, en cada uno de nosotros, retroalimenta de sentirse internamente satisfecho por el solo hecho de poder ayudar a alguien.

¿Cuál es el próximo evento importante con sede en Dolores?

El 23 de abril Rotary Club nos vio para ser sede del Comité de Intercambio Distrital. Convocamos a todos los intercambistas de la zona norte del Distrito, que compone 30 clubes. Vendrán a un encuentro acá en el club, con sus familias. Son quienes están postulados para ser embajadores culturales de Rotary, son intercambistas argentinos que van en agosto, por un año, a hacer una experiencia en el Programa de Intercambio de Jóvenes. Dolores será sede de ese encuentro. Formare parte en la próxima gobernación del Comité de Intercambio de Jóvenes, así que estamos muy contentos organizando la recibida de los chicos con sus familias. Haremos capacitaciones también, si bien se realizó una por zoom donde a los chicos se les dio el destino, el pais donde irán de intercambio. De Dolores irán Tomas Etchegaray a Italia, Valentino D’Angelo a Francia, y Luisa Cretón todavía no tiene destino pero le vamos a comunicar pronto que país la recibe, tiene recién cumplidos 15 años y acordamos que quedara para el año que viene, pero un intercambista local se dio de baja, le preguntamos a ella si quería ir, y se puso a hacer los papeles, formularios que implica la inscripción.