El dolorense Roberto Romano encabeza a nivel local la lista de precandidatos a Concejales por la línea interna “Principios y valores” (que lidera Guilermo Moreno) del Partido Republicano Federal. Con el hablamos para conocer de su ingreso a la política ya que no le conocíamos militancia, y también para saber de su opinión del Concejo Deliberante y de la realidad que vive Dolores.

Romano decía que la motivación era por “la situación de la sociedad, de cómo estamos viviendo y como viene la conducción en los últimos tiempos en Dolores. Uno ve la necesidad de tener que involucrarse porque lamentablemente la política no está funcionando en base a lo que tendría que funcionar para la gente”.

– ¿Qué lo motivó a decir que “este es el momento”?

Yo a Guillermo Moreno lo conozco por una actividad física que no tiene que ver con la política, lo conocí en un gimnasio en Capital. Al tiempo me comentó que iba a armar un pequeño partido llamado “Principios y Valores”, me pareció formidable. Me dijo “en Dolores tenes que estar”, le respondí que no me dedicaba a la política, pero la situación ameritó, confío en el hombre y hoy me declaro morenista.

– ¿Cómo armó la estructura partidaria en Dolores? ¿Son vecinos, gente que conoce por su actividad?

Hablando en una peña con amigos decidimos que había que participar, porque no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Creemos que no hay una justicia social, que era hora de involucrarse. No me apasiona la política, no quiero ser por ser, simplemente me parece que es el momento de empezar a actuar, de decir “aquí estamos”, los no conducidos queremos conducir, los no escuchados queremos que nos empiecen a escuchar.

– ¿Qué cosas está mal, qué puede cambiarse o mejorarse en la ciudad?

Los dirigentes. Hay que cambiar los dirigentes políticos, están agotados, vencidos, caducaron. Creo que hay que cambiarlos a los Etchevarren, le han hecho mucho mal a Dolores. Y todos los que aplauden – porque acá hay cincuenta sinvergüenzas y 500 cómplices – … los sinvergüenzas son declarados, todo el mundo los conoce, pero los cómplices me preocupan.

– ¿A quiénes considera cómplices?

A todos los que lo acompañan en la gestión, a las cabezas y todos los que aplauden lo que está mal. Aplaudimos un Parque Termal que realmente es una caja de Pandora. En algún momento los voté porque dijeron que iba a ser la gestión más transparente. Hoy es una gestión polarizada como los vidrios de un auto, de adentro hacia afuera se ve claro, pero de afuera hacia adentro esta oscuro. Y el peronismo o parte del mismo, porque está repartido, aunque en algún momento se van a encontrar, dice “nosotros somos el cambio, tenemos propuestas superadoras”, sin embargo esa propuesta superadora a la gente no le cambia la ecuación, sigue igual. Mi barrio sigue con los mismos pozos de siempre, las cloacas se rebalsan, la iluminación es mala, la cambiaron hace poco porque vienen las elecciones y ahora están arreglando la calle, pero durante todo el invierno la gente sale con bolsas en los pies. Y hablan de primer mundo, de primero Dolores. Cuando Camilo dijo que había que empezar de los barrios hacia arriba, ¿qué paso? Los barrios están destrozados, la gente económicamente destrozada en un pueblo que es rico.

– ¿Cómo se podría revertir esa situación que describe?

Dolores tiene recursos propios, tiene gente capaz. Traemos unos payasos para que nos hagan reír de Corrientes porque son los cracks del Corso, y los chicos de la Escuela 7 no tienen zapatillas, les niegan el pan a los chicos de Sevigne, de la Colonia de la Escuela de Verano. Entonces, algo está mal. A mí me encanta el deporte, el arte, me encanta divertirme, fiesta y todo lo demás, pero cuando la gente está bien. No han podido solucionar el tema trabajo, tan sencillo, lo complicado son ellos, porque trabajar es fácil, generar fuentes de trabajo hoy es fácil, en 10 minutos te pongo una fábrica de discos y asadores y los tengo todos vendidos, en 10 minutos armo una fábrica de quesos, de chacinados. Y acá mano de obra hay, no hay que importar nada, Dolores tiene los recursos.

– ¿Esta situación social que describe tiene salida?

Se está viviendo una situación muy difícil, y si continuamos de esta manera, dando planes, asistencialismo, regalando cosas, nadie va a laburar. Que chico va a querer trabajar si ve que un político a los 40 años es millonario. Nadie, todos queremos ser políticos. Entonces, o acompañamos entre todos, o nos hundimos entre todos, pero yo no quiero ser cómplice. Yo quero participar, invito a la gente a participar, por esos la invito a que se empiece a involucrar. Hay gente que no le interesa nada, se ve que tiene plata, toma café todos los días, come las tres comidas todos los días, los chicos estudian. Esta bárbaro, lleva una vida cómoda, ¿y la solidaridad, y el otro, y tu vecino? Mis vecinos tienen problemas económicos, no comen, no comen lo que tienen que comer. Esto pasa en el país, pero yo hablo de Dolores. Porque todo el mundo viene ahora a hablarnos de la pandemia, pero los inútiles son nuestros gobernantes, en los que depositamos toda la confianza. Creo que en algún momento tenemos que hacer alguna evaluación los dolorenses. Acá han fallecido 80 o más personas, entre ellas mi madre, por Covid, y seguimos haciendo fiestas. ¿Queremos fiesta o trabajar? Si quieren fiesta métanle, pero yo no quiero ser participe.

– ¿Hay hambre en Dolores?

Yo tengo hambre, ni yo ni mi hijo tenemos trabajo. Mis vecinos no tienen para comer, ¿o creen que compran carne todos los días? En Dolores pasa esto. Hay gente que cocina a leña. Hay cantidad de personas juntando basura en los basureros, comen de la basura, yo los veo todos los días, hay 25 personas todos los días, y ese es hambre. Nos hablan de trabajo quienes nunca han trabajado, han vivido de padres, herencia, de la abuela y no sé cuántas cosas. Yo de los 9 años que trabajo, no conozco otro camino que no sea trabajar, y creo que es el único camino que tenemos que hacerles comprender a nuestros chicos, desde el jardín de infantes tienen que entender que la única manera de salir adelante un pais, un pueblo, es trabajando.

– ¿Qué visión tiene del HCD que usted quiere participar?

No sirve para nada, soy muy realista en esto. Propongo que no cobre sueldo ningún concejal. Van a ver como muchos se van a ir de las lista. Si llegamos a ocupar un lugar, a los que están en la lista porque necesitan plata igual que yo, les prometí que lo que ahí se gane se reparte. Pero lo cierto es que yo quiero la intendencia, hay que ir por la intendencia, porque desde ahí se puede cambiar, que es viable cuando hay gente con buena voluntad. Estoy convencido que el 75% o el 80% de Dolores es gente honesta, integra, tenemos que encontrarnos, dejar de ser tan buenudos y empezar a participar y comprometerse.

– ¿Cómo lleva adelante la campaña?

Yo no voy a dar nada ni hoy, ni mañana ni pasado. Voy a hacer una campaña en bicicleta. Me llegaron las boletas y voy a repartir solamente el 40% en el pueblo. Y me llegaron mojadas, la mitad no sirve, o sea que además de tener problemas no voy a tener fiscalización porque no le voy a pagar a un fiscal. Quiero que la gente entienda que tengo una propuesta distinta, soy diferente, no negocio con los que ya están, acá se negocia solo con trabajo.

– ¿Algo que desee agregar?

Espero que la gente comprenda la situacion, comprenda que no voy a poder difundir como los demás, no tengo cartelería, no tengo local partidario ni fiscalización. Además tengo muy pocas boletas y no voy a llegar a repartirlas porque soy humano y estoy caminando. Pido a la gente que si me quiere votar cuide mi boleta como si fuese un tesoro. Que si desea votar algo distinto, honesto, integro, está este espacio que se llama Lista 314, con Romano Roberto, “Principios y Valores” y Guillermo Moreno.