Se robaron una bicicleta que se encontraba en la vereda de la Farmacia Marasco, ubicada en calle Buenos Aires, Marconi y Ramos Mejía.

Según lo relató la propietaria en sus redes sociales compartió: “Al que se llevó de la puerta de la Farmacia la bicicleta con la que le llevamos los medicamentos a nuestros pacientes que no pueden acercarse, le decimos que tenemos las imágenes de grabación del equipo de vigilancia monitoreada. Estás a tiempo de devolverla. No está mal equivocarse, lo malo es no reconocerlo y tratar de subsanarlo”.