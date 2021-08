En un fallo reciente dictado por el Dr. Emiliano Lazzari, a cargo del Juzgado Correccional nº 1 Departamental, se revocó la resolución dictada por el Juzgado de Faltas de Dolores que había impuesto multa a un vecino luego que Municipalidad lo sancionara por tener un caballo suelto en nuestra ciudad.

La apelación que ahora resolvió el Juzgado había sido planteada por el vecino que había sido infraccionado en base a una Ordenanza Municipal y a una Ley provincial por lo ocurrido con su caballo, sosteniendo en su descargo la nulidad del acta labrada por la Municipalidad de Dolores por no ajustarse a derecho, alegando que si se lo hubiera considerado “incurso en alguna falta, contravención o delito” no se le debió tomar una declaración testimonial sino hacérsele saber los cargos o hechos que se le imputaban, negando asimismo haber cometido infracción alguna. Precisando al respecto, que la formación de las actuaciones había nacido en forma irregular ya que habían intervenido funcionarios policiales de la provincia de Buenos Aires sin que lo hiciera autoridad municipal alguna.

El fallo señala tras el análisis del caso que el acta había sido elaborada por miembros de la Patrulla Rural, que no había fotos u otra prueba que permitieran categóricamente representar dónde se encontraba el caballo abandona en la vía pública. Que tampoco se advertía que si hubiera procurado dar con el dueño o que se hubieran consultado a vecinos para llegar hasta el supuesto infractor, que ello recién se había logrado cuando el propietario del equino junto a dos testigos se había presentado ante la autoridad policial y había acreditado ser dueño del animal, momento en que recién se lo conecta con la infracción a ser sancionada.

Agregó más adelante el vecino, haberse presentado en el Juzgado de Faltas Municipal a los fines de dar su versión, cuestión que resalta el fallo del Juzgado Correccional, había sido valorada como circunstancia atenuante por el Juez de Faltas.

El Dr. Lazzari al resolver señaló que el infraccionado había dado su versión y explicado que podría haber pasado con el caballo, observando el Magistrado en ese sentido, que la infracción labrada no se autoabastecía como para poder derribar lo sostenido por el vecino, reiterando, que además del acta de inicio de las actuaciones no existía ninguna otra medida independiente -más allá de la presentación espontánea del infraccionado- que permitiera arribar a la certeza planteada en la confección del acta que el hecho había ocurrido como allí se indicaba y no de otra forma.

Por ello el Juez Emiliano Lazzari atento la ausencia de pruebas conducentes y categóricas, resolvió revocar la sentencia dictada por el Juzgado de Faltas Municipal y absolver por el beneficio de la duda al vecino infraccionado.