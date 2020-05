En un fallo dictado el pasado lunes por la Sala I de la Cámara Penal de Dolores se revocó el beneficio de arresto domiciliario otorgado a uno de los imputados por el robo al Matadero Dolores, hecho perpetrado el 5 de mayo de 2018 en nuestra ciudad y del que según la prisión preventiva habían participado once personas.

El beneficio otorgado a Ricardo Daniel Sami, “Zapatito”, había sido solicitado por su defensor y concedido “bajo palabra” por la Juez del Tribunal en lo Criminal nº 1 Dra. Claudia Castro, el que cumpliría en un domicilio de la ciudad de San Clemente bajo la supervisión de su concubina.

Dicha decisión fue apelada ante la Sala I de la Cámara Penal por la Fiscal Dra. Verónica Raggio, considerando ésta que la morigeración de detención dispuesta por la Juez violaba “la letra de la ley”, la que expresamente prevé sin excepciones que se “hará efectiva una vez que adquiera firmeza” la resolución que la concede, habiendo dejado lo resuelto al Ministerio Público Fiscal y a las víctimas desamparados del acceso a la justicia y del derecho a la revisión del fallo.

Además a criterio de la titular de la Fiscalía I Departamental no se encontraban suficientemente acreditadas las razones de salud alegadas, señalando que el informe médico no resultaba suficiente para tener por acreditado su inclusión como paciente de riesgo de Covid, que tampoco surgía como había afirmaba la Defensa que padeciera enfermedad coronaria, puesto que el profesional no había constata otras dolencias.

Asimismo señaló que le llamaba la atención las conclusiones del médico, en cuanto indicó que Sami se encontraba dentro de los pacientes de riesgo para Covid-19, por cuanto no estaba incluido en ninguno de los listados elaborados por el Servicio Penitenciario Bonaerense y porque además no había señalado de qué documental o estudio médico obtenía tal conclusión.

Por otra parte puntualizó que Sami había estado prófugo durante todo el trascurso de la investigación (hasta septiembre de 2019), habiendo fijado ahora como domicilio para el arresto domiciliario el mismo que había sido allanado procurando su detención -con resultado negativo-, agregando la Fiscal sobre la ardua tarea realizada para dar con su paradero pese a que no le era desconocido que se lo buscaba, resaltando que se agraviaba que el beneficio se lo otorgara bajo palabra y bajo la garantía de su concubina, quien nunca había colaborado para que se presentara y estuviera a derecho.

Los Jueces de Cámara Dres. Felipe Defelitto y Susana Miriam Yaltone Darling fueron los encargados de dilucidar y resolver la cuestión, indicando el primero en su voto compartir íntegramente los fundamentos de la apelación, a partir de que, para hacerse efectiva la excarcelación se requería el consentimiento expreso del Fiscal, que la sola circunstancia de padecer una problemática de salud que podría encontrarlo incluido dentro de los grupos de riesgo, no resultaba motivo automático para concederle el beneficio, porque además como lo resaltaba la Fiscal, persistía el riesgo procesal de fuga, de entorpecimiento probatorio y sobre todo la efectiva realización del juicio y aplicación de la ley.

Además el Juez señaló el comportamiento de Sami en el transcurso de la investigación, quien se había mantenido prófugo y obstaculizando de ese modo el avance del proceso. El domicilio ofrecido para el cumplimiento del arresto, como también la persona ofrecida como garante, su concubina.

Asimismo resalto el Dr. Defelitto, que si bien resulta prioridad garantizar la salud de las personas privadas de su libertad de acuerdo al contexto extraordinario actual de la pandemia, no era menos cierto que no se había explicado cómo sería la atención que recibiría Sami en el domicilio, como tampoco sobre la aptitud de quien se había ofrecido como garante. También señaló, que nada impedía que la enfermedad a la que se aludía la Juez en su resolución no pudiera ser tratada en la Unidad Carcelaria a través del Área de Sanidad.

Por ello ambos Jueces de Cámara resolvieron acoger la apelación planteada por la Fiscal Raggio, revocar la prisión domiciliaria concedida, y disponiendo que el procesado Ricardo Daniel Sami en forma urgente fuera traslado a la Unidad Penal donde se encontraba alojado.