Como hemos venido informando sobre las prisiones domiciliarias otorgadas por jueces de nuestro Departamento Judicial, muchas de ellas terminan siendo revocadas cuando intervienen ambas Salas de la Cámara de Apelaciones, en algunos casos por llamativos errores u omisiones, o también por los endebles argumentos utilizados para conceder el beneficio.

Este caso es uno de los que se podría destacar como muy llamativo, ya que pese a la gravedad del delito imputado -perpetrado con extrema violencia- y los antecedentes del procesado, se había concedo el beneficio basado únicamente en un informe aportado por la defensa del imputado .

La prisión domiciliaria otorgada a Federico Santiago Puertas Vieyra fue apelada por el Fiscal que lleva adelante la investigación, resolviendo los integrantes de la Sala I de la Cámara Penal Departamental, Dres. Susana Miriam Yaltone y Felipe Defelitto, revocarla a través de un fallo dictado en un reciente acuerdo.

En su voto la Dra. Yaltone señaló, que el Juez Dr. Diego Olivera Zapiola había concedido prisión domiciliaria a Puertas Vieyra en un domicilio de Las Toninas, bajo la supervisión como garante de su propio abogado defensor. Que dicha resolución había sido apelada por el Fiscal Dr. Pablo G. Gamaleri, considerando que el Magistrado se había apartado del espíritu de ley, habiendo resuelto otorgar la morigeración solo con la recepción de un informe efectuado por un perito de parte, y sin que la Fiscalía tuviera conocimiento del mismo.

Que del propio informe surgían algunas cuestiones incongruentes, por ejemplo, que el supuesto empleador refería ser desocupado, que se omitiera consignar los antecedentes del imputado, que tampoco se hubiera constatado padecimiento de alguna enfermedad y/o situación que implicara encontrarse dentro de un grupo de riesgo del Covid 19, puntualizando que no se había individualizado el domicilio donde cumpliría la domiciliaria. Agregaba el Fiscal, que la resolución del Juez Olivera Zapiola estaba “huérfana de fundamentos”, se basaba en meras generalidades sin abordar la situación particular del imputado, sin tenerse en cuenta que se estaba investigando un delito de suma gravedad, donde los riesgos procesales eran de tal envergadura que no solo se podría presumir un riesgo de fuga sino también para la integridad tanto psíquica como física del denunciante, resaltando que le parecía ilógico disponer como garante de la domiciliaria a su abogado, quien no convivía con el procesado.

La Juez de Cámara resaltó que evaluadas íntegramente las constancias del expediente, se advertía que el imputado no se encontraba comprendido en ninguno de los supuestos para ser considerado como población de riesgo ante el COVID-19, ya sea por edad o por patologías preexistentes. Que subsistían los peligros procesales dado las características de los hechos investigado, “violación de domicilio y coacción agravada por el empleo de armas; Coacción agravadas por el empleo de armas, en concurso real”, como también el antecedente condenatorio que el imputado registraba. Además señaló, que le merecía reparos que se hubiera ofrecido como garante su abogado particular, respecto de quien no surgía dato alguno sobre el modo en que ejercería el control del imputado, máxime cuando no convive con el procesado en el domicilio en el cual debía éste cumplir el arresto domiciliario, vivienda que por otra parte no había podido ser ubicada.

Por ello la Dra. Yaltone y el Dr. Defelitto resolvieron revocar la prisión domiciliaria concedida a Puertas Vieyra, disponiendo su traslado en forma urgente a la Unidad Penal en la cual se encontraba alojado.