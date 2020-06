En un fallo reciente de la Sala I de la Cámara Penal Departamental, se revocó el beneficio de prisión domiciliaria otorgado a Pedro “Perico” Pavón por el Tribunal en lo Criminal donde se lo juzgó y condenó en el marco de un juicio abreviado.

La Sala I para el caso estuvo integrada por los Dres. Fernando Sotelo y Felipe Defelitto, destacando el primero de ellos en su voto, que los miembros del Tribunal n° 1 dispusieron hacer lugar excepcionalmente a la solicitud de arresto domiciliario efectuado por el Defensor Particular de Pedro Alberto Pavón, beneficio que cumpliría en un domicilio de nuestra ciudad bajo la responsabilidad de una garante, haciéndose saber en esa resolución al Director de la Unidad Penal VI de Dolores, que la orden impartida se encontraba exceptuada de la exigencia de firmeza que requiere el Código Procesal Penal de la provincia.

Dicha resolución fue apelada por el Fiscal Dr. Gustavo García y sostenida por el Fiscal General Departamental, considerando que la morigeración de prisión había sido encuadrada en la edad imputado -67 años- y en su estado de salud, ya que habría padecido episodios de “epistaxis” (hemorragia nasal) secundaria a crisis hipertensiva.

Asimismo, el Fiscal resaltaba que la Suprema Corte de Justicia ha establecido un nuevo estándar a fin de valorar los arrestos domiciliarios, bajo un nuevo paradigma, “valorando el enfoque sobre la víctima, en especial su vulnerabilidad”. Que además se debía valorar la gravedad de la pena impuesta al ser juzgado y condenado el año pasado, 10 años de prisión, como autor del delito de “Promoción y facilitación de la prostitución de menores de 18 años en Concurso Ideal con Explotación económica del ejercicio de la prostitución de menores de 18 años”.

Es de recordar que, según ese fallo los hechos fueron perpetrados en nuestra ciudad entre julio de 2015 y diciembre de 2016, cuando el dolorense “facilitó y/o promovió en nuestra ciudad la prostitución de una menor” de 15 años de edad valiéndose de su estado de vulnerabilidad, obteniendo el imputado un beneficio económico por esos actos al actuar como nexo entre los clientes y la víctima.

En su análisis el Juez Sotelo resaltó en cuanto a las enfermedades padecidas por Pavón y que se estimaron como determinantes para evaluar su estado de riesgo ante COVID -19, que sólo se basaba en informes médicos confeccionado hace 10 meses, no existiendo ninguno actual que certificara que esas dolencias son concluyentes para incluirlo en el grupo de riesgo frente a la pandemia, y que además especificará si esas dolencias podían o no ser tratadas en la Unidad Penal donde estaba alojado, razón por la cual el magistrado consideró que el primero no resultaba suficiente a los fines de constatar una situación de excepción que habilitara la morigeración de su detención. “En tales condiciones -señaló-, no advierto que pueda considerarse acreditado, al menos de momento y con los elementos probatorios con los que contamos, el riesgo aducido”.

Por otra parte el Juez destacó, que el Fiscal había manifestado en su presentación que el domicilio del imputado y la víctima estaban situados a pocas cuadras de distancia, considerando por ello que el Tribunal que concedió el beneficio había incurrido en un serio error al omitir evaluar las circunstancias que rodeaban su decisión, “desde una adecuada perspectiva de género, desoyendo así la normativa nacional e internacional dictada en resguardo de la mujer víctima de violencia por su condición de tal”.

Respecto de la garante propuesta indicó, que no se contaban con datos actuales que certificaran su idoneidad para tal fin, “tornándose por tanto incierta la posibilidad de cumplimiento de su efectivo rol de garantía, no lográndose así la disminución del riesgo procesal, máxime cuando sería la única instancia de control”, considerando además los peligros procesales ante la pena impuesta en caso de esta quedara firme (se encontraría apelada).

El Juez Dr. Felipe Defelitto adhirió al voto del Dr. Sotelo, por lo que ambos magistrados resolvieron en consecuencia hacer lugar al recurso interpuesto por el Fiscal Dr. Gustavo García, revocando el arresto domiciliario concedido a Pedro Alberto Pavón y disponiendo su restitución a la Unidad Penal donde se encontraba alojado.