Para conocer la realidad de Dolores respecto de los residuos en cuarentena, entrevistamos por separado pero con las mismas preguntas, a Francisca Recondo y Laura Majirena, dolorenses consustanciadas con la problemática y al frente respectivamente de iniciativas que han logrado un inicio de conciencia en nuestra sociedad.

- ¿Cómo trabajan durante la pandemia?

Francisca Recondo: Desde nuestras casas seguimos aportando nuestro granito, ya que no dejamos de hacer “Botellas de Amor” en ningún momento. La diferencia es que en estos días no podemos abrir el punto de acopio oficial (esquina de Alvear y Carmona) por lo cual les pedimos que las guarden en sus casas hasta que podamos encontrarnos de nuevo.

Laura Majirena: Hicimos un freno en las actividades de “Puntos Limpios”, ya que nuestro trabajo era itinerar plazas y también buscar residuos de personas que no se podían acercar. Por una cuestión de protocolo no seguimos haciendo las plazas, pero seguimos trabajando. Tenemos un acopio muy grande para enviar. La pandemia, el freno del transporte, etc., nos hicieron frenar la actividad, pero seguimos trabajando en la Biblioteca Popular y Solidaria. La gente dona libros. También continuamos el trabajo en redes sociales, por ejemplo en Instagram (@Puntos_Limpios), Facebook (Gestión de Riesgo – Puntos Limpios). Seguimos trabajando para que no se corte la concientización. Pueden encontrarnos ahí.

- ¿Se genera más o menos basura durante el aislamiento?

Francisca Recondo: Se sigue generando muchísima basura, porque estar en cuarentena no nos priva de actividades que conllevan muchísimo plástico, por ejemplo ir al súper o simplemente comer, donde el acto de abrir un paquete de plástico ya genera un nuevo residuo.

Laura Majirena: La cuarentena trae cambios en los hábitos de las personas, hay mucho más delivery, comida envasada, envases que tienen que ver con la comida sobre todo. No significa que se genere más sino que cambia el tipo de material. Esta situación genera un cambio de hábito, y más cartón, más pack, bebidas y esos materiales, derivados de métodos de la nueva manera de sobrellevar la economía. Y el hecho de no salir de casa provoca que se consuma más de estas cosas.

- ¿Cómo planean continuar el trabajo cuando todo se normalice?

Francisca Recondo: La idea es reactivar el punto de acopio de Alvear y Carmona apenas podamos, y estamos pensando en la idea de empezar a abrir dos veces por mes en lugar de una sola… pero eso lo vamos a avisar en nuestras redes sociales a su debido tiempo.

Laura Majirena: Cuando todo se normalice vamos a seguir itinerando plazas, con un esquema y una profundización del trabajo. Seguiremos generando concientización y tal vez podamos agregar algún otro tipo de material. Tenemos que leer el contexto económico. En la medida de lo posible generaremos más material para lograr que no lleguen a los basurales a cielo abierto y podamos destinarlos a su reciclaje.

- ¿La cuarentena es una buena oportunidad para iniciar prácticas como el separado de residuos en origen?

Francisca Recondo: Sí, totalmente. Teniendo en cuenta que durante esta pandemia vimos los niveles de contaminación que estábamos manejando (cuando al frenarse las ciudades se aclararon los cielos, reaparecieron especies de animales en ciudades urbanas, etc.), la cuarentena es ideal para replantearnos qué estamos haciendo por el mundo. Sumando el tiempo libre que tenemos y que podemos aprovechar para hacer algo productivo, es ideal practicar la separación de residuos

Laura Majirena: Por supuesto. Con “Puntos limpios” logramos una aceptación de todos los vecinos y vecinas que se fue incrementando y fue muy bien recibido. En los últimos meses de trabajo, antes de la cuarentena, vimos cómo la gente ya comenzaba a separar más prolijos y se acercaba con los hijos. Lamentablemente ese encuentro se cortó. Pero proponemos que ahora que uno está más en la casa, en contacto con lo cotidiano, con los hijos inclusive, proponemos ejercitar más, o comenzar a ejercitar, un ejercicio muy simple: separar los residuos como le parezca, que no está mal. No solamente se trata de lo que recibimos nosotros, que son materiales para poder ingresarlos a la cadena productiva. Aunque sea separar envases y demás, y con lo húmedo, lo crudo, verduras, frutas, te, café, hacerlos compost; no hace falta un gran patio, se puede hasta en un departamento hacer en un espacio pequeño. Si está bien hecho, por supuesto, con materiales crudos, no cocidos, como corresponde, no hay vector que pueda llegar a molestar. Se puede incluir en estos ejercicios a los chicos. Y se verá una diferencia muy grande entre lo que saca y recolecta el camión de la basura, y todos los elementos que uno puede reutilizar, reciclar o enviar a su reciclaje. Es una porción muy chica de lo que se saca a la calle. Una manera de verlo claro, y de sorprendernos, es hacer este ejercicio y ver los resultados. El volumen de las cosas que se pueden volver a la cadena productiva es mucho más grande que lo que uno saca.

- ¿Qué desean pedir o transmitir a la comunidad?

Francisca Recondo: Queremos pedirles que por favor no dejen de aportar su granito, que ustedes son los que hacen la diferencia y gracias a quienes todo este proyecto funciona. La cuarentena no es una dificultad para hacer Botellas de Amor y mucho menos para difundir. Te pedimos que no dejes de hacerlas y además charles de esto con tus amigos, familia, etc.

Laura Majirena: Que sigan pensando y concientizándose día a día en este sentido. Tratar de pensar a donde van nuestros residuos, que somos generadores, si somos responsables de nuestros residuos. Que políticas de estado hay y que políticas no hay. Que herramientas tenemos para exigir o para reducir nuestros residuos. Le agradecemos a todos los que nos siguen por redes sociales, todas las preguntas, dudas que nos llegan, y sus ganas de acercando material. Cuando se normalice seguiremos con más fuerza profundizando cada detalle para que esto sea un auténtico cambio estructural, desde que comenzamos, en agosto del año pasado, en adelante.