La Dra. María Fernanda Vázquez y el Dr. Fernando Levene, integrantes de la lista “Nueva Abogacía Federal” para las elecciones del Consejo de la Magistratura de la Nación visitaron ayer nuestra ciudad, y con ellos charlamos sobre la propuesta y los objetivos del espacio de cara a las elección de los representantes de la abogacía para esa In la institución y que será el próximo 18 de octubre

La Dra. María Fernanda Vázquez es abogada, Decana de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y actualmente Consejera de la Magistratura de la Nación, es quien encabeza la lista “Nueva Abogacía Federal”.

El Dr. Fernando Levene, ex presidente del Colegio de Abogados de La Plata, ex Director de la Caja de Abogados, y actualmente Director de Asesoría Letrada de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), integra la lista.

La Dra. Vázquez comenzaba la entrevista diciendo; “es importante que la mayor cantidad de colegas puedan acercarse a votar, porque nosotros queremos llevar ese voto, esa representación, esa voz, al Consejo de la Magistratura”.

Por su parte el Dr. Levene puntualizaba: “Esta es la oportunidad de que la representación de los abogados vuelva a tener la presencia necesaria, para que este espacio no sea cooptado por los partidos políticos, que ya tienen su representación”.

– ¿Cuál fue el criterio para armar la lista y que incentivo los motiva en estas elecciones?

María F. Vázquez: En primer lugar, la convocatoria para las elecciones del 18 de octubre es para elegir abogadas y abogados del Consejo de la Magistratura de la Nación, es decir que nuclea a toda la abogacía de la matricula federal. Nos motiva representar y ser la voz de la abogacía en el Consejo de la Magistratura. Es una lista federal, integrada por diferentes abogados y abogadas con mucha vocación de trabajo, y una fuerte representación en la actividad y la colegiación. Tiene que ver con el abogado de a pie, que camina los tribunales, que representa los intereses de sus clientes y trabaja día a día en los tribunales.

– ¿En qué creen que hay que avanzar?

Fernando Levene: Fundamentalmente, la misión más importante hoy tiene que ver con que la justicia federal esta puesta no solo en la mira de los abogados sino en la de la sociedad. Es muy común escuchar en todas las mesas, que si el juez dictó una absolución, un procesamiento, es amigo de, enemigo de, jugó al futbol con. Lo principales en nuestra representación, es que somos los representantes naturales de la abogacía en nuestra lista. La mayoría ocupamos lugares de representación en los Colegios de Abogados, y tenemos esa mirada por la que venimos a proclamar una justicia independiente, jueces que se encuentren amparados institucionalmente, que no sean víctimas de tener que estar juzgados por los juzgamientos de ellos. Nuestra lista viene a propugnar una justicia independiente, que a nuestras instituciones, que son los Colegios de Abogados que representamos, y a las universidades, podamos darles esa institucionalidad. Por lo menos que desde la sociedad empecemos a creer en una justicia que merecemos.

– ¿Cómo ven la tarea de conseguir una justicia independiente y que la sociedad la vea como tal? Como otras instituciones en el país, la justicia esta desprestigiada en la opinión de la gente.

María F. Vázquez: Si, hay un desprestigio, un descreimiento de la institución de la justicia, el servicio de justicia no es bueno. Por supuesto que hay magistrados y magistradas que realizan su actividad con gran responsabilidad y dedicación. Pero hoy la sociedad siente a la justicia de una manera lejana, distante, poco cercana a sus necesidades. Por eso nuestro trabajo en el Consejo de la Magistratura será activar todos aquellos procedimientos que tengan que ver con las cuestiones disciplinarias, de aquellos magistrados y magistradas que no cumplen su función de una manera adecuada. En el caso que haya que impulsar por hechos acusatorios, ser fuertes y seguros en el accionar, en función de continuar con esos procedimientos. Y poner especial atención en el proceso de selección de magistradas y magistrados, para poder seleccionar a los idóneos, comprometidos con la justicia, que se dedican a su trabajo, a tener una justicia cercana, eficiente. Y que actúa en tiempo, porque la justicia que no actúa en tiempo no es justicia. Tenemos que poner el acento en poder seleccionar a esos magistrados y magistradas que nuestro país y nuestro sistema de administración de justicia necesitan. Y que además son justamente los jueces que los abogados queremos, comprometidos con la labor diaria.

– ¿Cuánto tiene que ver la formación para poder lograr estos objetivos?

Fernando Levene: Estas son las bases que desde nuestros lugares que ocupamos en los Colegios de Abogados siempre buscamos. Tienen que ver con que el abogado y el juez, que no deja de ser un abogado, además de independientes y honestos, sean capaces. Necesitamos hoy más que nunca jueces probos, que además de cumplir su tarea diaria tengan prestigio. Empezar a generar un cambio en la sociedad, una justicia más cercana. El hecho de capacitar a los jueces, a partir de la escuela judicial, el estar permanentemente con ellos, nos va a garantizar jueces honestos y probos.

– ¿Por qué eligieron esta profesión?

María F. Vázquez: Creo en la gran vocación de servicio que tiene la abogacía. En poder estar a disposición de los que más sufren, los que menos tienen, de los que necesitan. Y como Decana de la facultad y responsable también de la formación legal, creo que los abogados somos agentes de paz, tenemos que tener un rol pacificador en la sociedad, primero como agentes para recomponer el dialogo, para acercar a las partes que están en crisis, en conflicto. Esto es sumamente importante. Por supuesto que también en esto los abogados tenemos que estar altamente capacitados y formados. Pero lo hermoso y gratificante de la profesión tiene que ver con defender los derechos más sagrados que tienen las personas, la dignidad, la libertad, los derechos que marcan nuestra Constitución y todos los tratados internacionales. Siento un inmenso orgullo cuando ejerzo la profesión, cuando nos toca representar los intereses de la ciudadanía. Porque creo que por eso cada uno de nosotros estudio.

Fernando Levene: Lo mismo. Ser abogado hoy requiere tener una vocación de servicio, es el ayudar al otro. Para nosotros obviamente es un trabajo, pero la inmensa satisfacción de restablecer un derecho para un ciudadano que confía en nosotros, su libertad, sus bienes más preciados, propiedad, es lo que nos moviliza. Por eso en estos tiempos más que nunca, el abogado tiene que llevar la paz social, porque hay una sociedad muy convulsionada que la necesita. Venimos de tiempos muy difíciles, de una época de pandemia donde hubo muchísimas víctimas. Entonces más que nunca los abogados tenemos que llevar paz social, tenemos que llevar ese mensaje. Cambiar esa imagen de la abogacía de los “caranchos”, los que fabrican los juicios. Esto no es así. A la inmensa mayoría de los abogados nos mueve esta vocación de servicio

– ¿Cuál es el mensaje desde su espacio, a 20 días de las elecciones?

María F. Vázquez: Que cada voto cuenta, que es muy importante la participación de toda la abogacía. Es una elección a la que por lo general concurren a votar muy pocos abogados y abogadas. Es importante que la mayor cantidad de colegas puedan acercarse a votar, porque nosotros queremos llevar ese voto, esa representación, esa voz, al Consejo de la Magistratura. Cada voto cuenta, invitamos a los colegas a que se acerquen a votar. Se vota en los Colegios de Abogados correspondientes al domicilio que figura en el DNI, no donde uno se matriculó sino en el Colegio de Abogados de donde uno reside. Se votara entre las 9 y las 18 hs. y para eso necesitamos una amplia convocatoria en estas elecciones.

Fernando Levene: El mensaje más importante que queremos transmitir hoy a los abogados, es que esta es nuestra elección. Se trata de una elección que ha pasado desapercibida muchos años porque la abogacía no le ha prestado la atención que merecía. Y esta es la oportunidad, de que hoy la representación de los abogados vuelva a tener la presencia necesaria, para que este espacio no sea cooptado por los partidos políticos. Los partidos políticos tienen ya su representación en el Consejo de la Magistratura, con 4 bancas de legisladores y 4 de diputados. Y este estamento técnico que somos los abogados, que aportamos esta mirada de garantizar la independencia del Poder Judicial, y no tener jueces que respondan a uno u otro partido político, eso es lo que necesitamos. Por eso el compromiso, y que entiendan que es importantísimo. Tenemos un amigo en común que dice “el 18 de octubre va a ser la independencia de la abogacía, que es lo que se necesita en el Consejo de la Magistratura”.