La segunda sesión ordinaria del mes del Concejo Deliberante local convocada para el día de ayer no se concretó, dado que los Concejales que integran los tres bloques opositores en el Cuerpo (Frente de Todos, Primero Dolores y Vamos con Vos) no ingresaron al recinto y por lo tanto no se logró el quórum necesario para sesionar.

Al ser consultados por este Diario los Concejales opositores dijeron, que ello se debía a que la petición formulada al Departamento Ejecutivo con intervención de la presidente del Cuerpo, Prof. Daniela Arrabit, no se había cumplimentado.

Es de recordar que el pasado viernes estos Concejales habían realizado una presentación, indicando que la documentación que les había sido entregada era “un extracto parcial de lo que sería la Rendición de Cuentas propiamente dicha”, lo que en consecuencia les impedía analizar la Rendición y dictaminar.

En dicho escrito se resaltaba que la misma debía ser entregada en un plazo de 48 horas, que lo que se solicitaba al Intendente Etchevarren era copia certificada de toda la documentación que la ley le impone presentar anualmente para el tratamiento de la Rendición y en consecuencia poder expedirse.

Anoche también tomamos conocimiento que la oposición tampoco se presentó a una reunión conjunta de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y la de Asuntos Especiales, según indica una nota presentada, por no contarse con los elementos para el estudio y evaluación de la Rendición de Cuentas, y que son determinantes e indispensables para la construcción de un voto fundado sobre las finanzas, cuentas y recursos rendidos de la Municipalidad de Dolores correspondientes al ejercicio 2021.

Debemos indicar por último, que la profesora Arrabit les anticipó a los Concejales del oficialismo presentes anoche en el Concejo, que en los próximos días volverá a realizar una convocatoria al cuerpo con ese mismo fin.