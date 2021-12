Las ley que limita las reelecciones indefinidas no solo genera un problema para los intendentes peronistas, sino también en los correligionarios de la Unión Cívica Radical (UCR), ya que son 27 los que no podrán volver a presentarse, varios de ellos afectados por la ley 14.836.

Esta herencia de María Eugenia Vidal, que, como dio cuenta Infocielo, nació con varias inconsistencias dado que comenzaba a contar el mandato al que accedieron en 2015, mientras que la normativa fue sancionada dos años después.

“La ley actual presenta situaciones que deben ser abordadas y subsanadas, observando situaciones que contradicen el espíritu que le dio origen. La retroactividad y el mandato desde el cual debe regir es esencial”, dijo a Infocielo el intendente radical Juan José Fioramonti.

Para el jefe comunal de Lobería, uno de los 27 que no podría volver a presentarse a elecciones en 2022, es “necesaria” esta ley, pero “el primer mandato debe considerarse a partir del 2019”.

Así también coincidió su par de Chacabuco, Víctor Aiola, otro integrante del grupo de los afectados por la herencia legislativa. “La alternancia es necesaria, pero sí tengo un desacuerdo es con la redacción porque es una ley que legisla para atrás y eso cambia las reglas de juego”, sostuvo a este portal.

Esteban Reino, alcalde de Balcarce, “desde un primer momento el periodo tenía que regir a partir de 2019 porque sería inconstitucional, no puede ser retroactiva una ley, incluso hubo presentaciones judiciales por esto”.

Barones beneficiados, radicales comprometidos

Como explicó este medio, una veintena de intendentes del peronismo –varios de ellos del Conurbano- pudieron esquivar la ley encontrando espacios en el poder Ejecutivo nacional, provincial o en la misma Legislatura y volver a presentarse en 2023, pero entre los intendentes del radicalismo solo dos (Érica Revilla y Claudio Rossi) pudieron tomar licencia antes de llegar a los dos años del segundo periodo.

“Cuando se viola el espíritu y se buscan caminos… la renovación es importantísima, pero cuando se hace una normativa o reglamenta con baches, genera esto que vemos, situaciones que incomodan”, analizó Fioramonti al respecto.

En esa línea, marcó que “no está en la agenda de los ciudadanos” y que “muchos están pensando en otras cosas y no en solucionar los problemas de los vecinos. No puedo tener actitud mezquina de pensar en mí y no en el bien común, el vecino no me lo perdonaría”, aseveró.

Para Aiola, esa forma de esquivar la legislación responde a que “los argentinos tenemos esa cosa de buscar por donde esquivar a ley, no es ilegal eso, pero no sé si está bien”.

Reino, por su parte, lo analizó marcando que “muchas de las leyes se hacen pensando en el Conurbano y no tienen nada que ver con la realidad del interior. Los intendentes del interior no tenemos incidencia en legisladores, ni jueces, ni fiscales; es todo gestión y punto, no manejamos de lo que se llama ‘el poder de la política’”.

Entre los boina blanca que no podrán ser reelectos se encuentran Matías Rappalini (Maipú), Guillermo Pacheco (Pellegrini), Facundo Castelli (Puan), José Luis Salomón (Saladillo), Miguel Gargaglione (San Cayetano), Gustavo Posse (San Isidro), Alejandro Federico (Suipacha), Miguel Lunghi (Tandil) y Miguel Fernández (Trenque Lauquen).

También Ramón Capra (General Alvear), Osvaldo Dinápoli (General Belgrano), Martín Randazzo ( General Lamadrid), José Rodríguez Ponte (General Lavalle), Javier Olaeta (Arrecifes), Emiliano Condonnier (Ayacucho), Esteban Reino (Balcarce), Oscar Capelletti (Brandsen), Víctor Aiola (Chacabuco), Raúl Reyes (Coronel Dorrego), Calixto Tellechea (Florentino Ameghino), Esteban Santoro (General Madariaga), Franco Flexas (General Viamonte), Arnaldo Harispe (Lezama), Salvador Serenal (Lincoln), Juan Fioramonti (Lobería), Jorge Echeverry (Lobos) y Gonzalo Peluso (Magdalena).

La Legislatura, el escenario del debate final

Ahora que peronistas, radicales y miembros del PRO están en un relativo acuerdo por la inviabilidad de la ley tal y como está planteada, y para no esperar las idas y vueltas de la Justicia, la Legislatura bonaerense se convierte en el escenario del debate final y definitivo.

“No veo otra opción que no sea pasar por la Legislatura, porque si no empiezan a parecer estas alternativas de licencias antes de los dos años y eso no está bien”, analizó el intendente Reino.

El problema será llegar a coordinar y definir posturas entre quieren eliminar la ley y dejarla como un mal recuerdo del pasado, quienes quieren corregir el polémico artículo 7 que genera estas diferencias y quienes no quieren tocar ni una coma del articulado.

En ese grupo están los legisladores del núcleo duro del PRO, vidalistas que defienden a capa y espada la ley y los representantes del Frente Renovador, autores e impulsores de la normativa y que aseguran que la discusión “está saldada”.