En noviembre pasado informábamos que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires había rechazado las denuncias formuladas por el Intendente Etchevarren contra el Juez de Garantías Dr. Christian Gasquet y contra el Fiscal General Dr. Diego Escoda, resoluciones que resaltaban que se debía “evitar la utilización de sanciones disciplinarias o inclusive la amenaza de juicio político como herramientas para condicionar el ejercicio independiente de los magistrados”, destacándose que esto constituía “un avance indebido sobre las atribuciones constitucionales de los órganos judiciales”.

En ese mismo tiempo tomábamos conocimiento de la existencia de otro fallo en otra denuncia que el Jefe Comunal había efectuado contra el responsable del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial Dolores, resolución que resultó por un tiempo difícil de conocer y a la que pudimos acceder recientemente por un hecho fortuito. Buscando una información puntual relacionada con este Diario la encontramos, en razón que en los fundamentos de la denuncia de Etchevarren señalaba a este Diario y al Director en forma puntual.

La denuncia de Camilo Etchevarren fue realizada con el patrocinio letrado del Dr. César Sivo, señalando que las conductas reprochadas al Dr. Diego Escoda habían perjudicado directa e indirectamente el normal desenvolvimiento del Departamento Ejecutivo municipal.

El Jefe Comunal endilgó al Fiscal General “no tener domicilio real en el partido en que ejerce sus funciones”; “negligencia en el ejercicio de sus funciones”; “incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo” y “realización de actos de parcialidad manifiesta”.

El Dr. Diego Escoda se presentó espontáneamente en las actuaciones, resaltando que la denuncia “resultaba infundada, tendenciosa y mendaz”, que era una continuación de las infamias y difamaciones que venía soportando no solo él sino todo el Poder Judicial de Dolores, señalando que el accionar de Etchevarren había comenzado cuando como Fiscal había tendido debió notificar al Comisario de Dolores y al Jefe Distrital de la Comisaría, Fabián Puig, de una denuncia penal donde se los investigaba, aclarando respecto del segundo, que este había pasado a desempeñarse como Secretario de Seguridad de la gestión del Intendente.

Resaltó que los actos difamatorios no habían cesado, que Etchevarren seguía perseverando en ellos hasta la fecha de esta presentación, agregando, que esta denuncia era continuación de las efectuadas y desestimadas en 2010, cuyos objetivos eran que se lo destituyera del cargo para “que hubiera un Fiscal General en Dolores a la medida de sus necesidades políticas”.

Sobre los hechos denunciados

Los más importantes puntos señalados por Etchevarren procurando la remoción del Fiscal General Departamental fueron los siguientes:

** El domicilio del Fiscal General : el Intendente señaló en la denuncia que “todo funcionario y empleado de la Provincia, cuya residencia no esté regida por esta Constitución, deberá tener su domicilio real en el partido donde ejerza sus funciones…”, razón por la cual la de aquél debería ser Dolores, donde está la sede de la Fiscalía General, resaltado que generaba un gravísimo perjuicio a la administración de justicia departamental la circunstancia que Escoda viviera a 98 kilómetros de nuestra ciudad, porque ello generaba cierta disfuncionalidad ante delitos de gravedad que podían requerir de su pronta presencia y despliegue.

El Dr. Escoda en su respuesta indicó que Etchevarren había realizado una manipulación de las normas para lograr su objetivo, agregando, que el Consejo de la Magistratura para rendir el examen al cargo (como lo había hecho para Fiscal General), “exige la firma de una declaración jurada en la cual cada postulante debe fijar su domicilio en un radio no mayor de cien kilómetros del lugar de asiento del órgano concursado”, por lo que en su caso éste se encontraba exactamente a noventa kilómetros de la cabecera del Departamento Judicial, por lo que de modo alguno “ninguna irregularidad puede achacársele en lo que respecto de este requisito”.

** Incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo : Etchevarren aseveró que Escoda desde el cargo había perjudicado directa e indirectamente el desenvolvimiento del Departamento Ejecutivo municipal en cuanto a la implementación de políticas de seguridad ciudadana, haciendo hincapié que la Fiscalía General se manejaba con un doble estándar, por un lado se le brindaba escasa o nula información al Municipio en orden a estadísticas sobre persecución de delitos, la que sí se proporcionaba a los medios de comunicación locales críticos de la gestión comunal. Y que en consonancia con eso, la información que se brindaba a Diario Compromiso por parte de las distintas dependencias del Ministerio Público Fiscal “buscaba marcar la agenda diaria de las noticias del municipio”.

El Fiscal General los desmintió puntualizando, que las estadísticas requeridas eran suministraban por el Departamento de Estadísticas de la Procuración General, que en el caso de la Municipalidad no se había actuado con evasivas al explicarle al solicitante que era allí donde debían dirigirse para obtener la información pretendida, que incluso en varias oportunidades se había remitido las notas presentadas a la citada sede orgánica superior.

Pero como Etchevarren sostuvo una falsedad manifiesta en este punto de su denuncia, cuando aseveró que esa información se la suministraba en especial “al señor Sabalette, y que fue este a través de su diario “Compromiso” -con fecha 13 de junio de 2011- que publicó lo siguiente: “Camilo Etchevarren: llamado a declaración indagatoria en causa penal” antes que el denunciante de marras -imputado en esa investigación – fuera notificado de tal diligencia ” (Nota: el subrayado es nuestro), entendemos necesario recordar que, no fue en nuestra edición del 13 sino del 14 de junio de 2011 cuando publicábamos e ilustramos con imagen (VER FASCIMIL) que el Jefe Comunal había sido notificado el 1º de junio que estaba imputado, es decir 13 días antes de lo que Etchevarren sostuvo en su denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Al respecto y como podrá apreciarse en la imagen adjunta de la “Cédula de Notificación Art. 60 C.P.P.”, esta señala: “En la localidad de Dolores, Partido del mismo nombre, provincia de Buenos Aires, República Argentina, a los 01 días del mes de junio del año 2011, siendo las 12:10 hs. comparece ante los actuantes una persona de sexo masculino quien manifiesta ser y llamarse Luis María Camilo Etchevarren, instruido… (…) a quien seguidamente se lo notifica que se encuentra imputado en I.P.P. N° 03-00-001974-11…”.

Prosiguiendo con la denuncia y sobre este mismo tema, es de señalar que el Jurado de Enjuiciamiento en su análisis resaltó que Sabalette al prestar declaración como testigo en la querella de Escoda contra Etchevarren, según la documentación acompañada había manifestado: “visito casi a diario las sedes judiciales, casi todas, como las federales, todo lo que voy a decir acá ya lo he publicado en el diario…”. Que sostuvo, el “art. 280 del Código Penal establece que las causas judiciales son de carácter público…, mi concurrencia a la Fiscalía General es solo para consultar sobre un imputado donde está radicada la causa”, indicando que la información utilizada para notas estadísticas “se me había dejado de entregar por disposición de la Procuradora Dra. Falbo, ya que se lo hacía únicamente en una oficina que tiene la Procuración en La Plata…”.

Respecto de esto y según las constancias examinadas, para el Jurado de Enjuiciamiento no surgía que “hubiera faltado colaboración en esta temática por parte de la Fiscalía General con el Municipio de Dolores en el estricto marco de lo denunciado”.

** La querella y el Municipio : Etchevarren se refirió a la que por daños y perjuicios le iniciara el Dr. Escoda hace muchos años, que quedó radicada en 2015 en el Juzgado Contencioso Administrativo de Dolores luego de que muchos jueces se excusaran de intervenir, aseverando el Intendente que Escoda “bajo la pantomima de sentirse agraviado por dichos que me atribuye… pretendió erigirse como damnificado de hechos dañosos que no existieron, y que pusieron en evidencia su intolerancia respecto de quienes opinaban distinto con una clara animadversión hacia su persona”. Además consideró se había excedido en sus funciones al utilizar “la estructura judicial a su cargo (como ser el personal perteneciente al área de prensa) a los fines de promover una acción patrimonial personal”. Afirmó también, “que no desconocía que se manifestó públicamente de forma muy crítica hacia el nombrado, pero justificó su accionar al entender que era su obligación funcional”.

El Doctor Escoda al respecto señaló, que lo había tratado de “mafioso, narcotraficante, lacra y ladrón”, superando todo lo que podía ser entendido como una crítica funcional, dichos que le habían generado daño, angustia y escarnio público, tanto hacia su persona como a su grupo familiar. Además rechazó haber usado recursos del Ministerio Público Fiscal para realizar esa presentación de índole personal, aseverando que los abogados que lo representan son amigos de la familia desde hace aproximadamente 20 años.

El Jurado de Enjuiciamiento sobre esta denuncia puntualmente señaló: “para más, el reproche de Intendente en cuanto a la utilización de presiones y recursos del Ministerio Público Fiscal para cuestiones de índole personal … se reduce a una mera conjetura, desprovista de todo sustento en las constancias objetivas del expediente”.

“Todas sus alegaciones carentes de respaldo en las constancias de la causa, resultan a la vez sumamente genéricas, a punto tal que no pasan de ser meras conjeturas” subraya el fallo, que agrega: “lo cierto es que la generalidad con que formuló los desarrollos expuestos en la presentación, impiden tener por cometida irregularidad alguna, como tampoco se evidencia ningún quebranto” a la ley.

“El denunciante incumplió con los requisitos que la ley enjuiciamiento exige para realizar una formal denuncia pueda ser atendida por el Tribunal. Puntualmente aquella o abastece el recaudo de ‘realizar una relación completa y circunstanciada de los hechos en que se funde’ y el ofrecimiento de toda la prueba que la respalde” concluye.

Por ello los conjueces abogados Dres. Ricardo José Naredo, Diego Rodrigo Bruno, Héctor Manuel Granillo Fernández, Jorge Alberto Ludovico; y los conjueces legisladores Dres. Roberto Raúl Costa, Juan Pablo Allan, Micaela Moran y Susana Haydee González, resolvieron por unanimidad disponer el cierre y el archivo de las actuaciones.