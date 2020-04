En un fallo dictado la semana pasada por la Cámara de Apelación y Garantías “Ad Hoc” en lo Penal de Dolores, en Acuerdo extraordinario, se rechazó el pedido de detención domiciliaria formulado por la Defensa del ex policía Fermín Basualdo, condenado a prisión perpetua como autor del crimen del adolescente Emilio Blanco, hecho perpetrado en septiembre de 1997 en la vecina ciudad de Chascomús.

El Tribunal estuvo integrado por los Dres. Antonio Severino (primer voto), Emiliano Lazzari y Daniel Rezzonico, indicándose en la resolución que se había convocado a un acuerdo extraordinario atento la urgencia planteada por la defensa de Basualdo en su presentación.

El abogado Jaime Doveton en su calidad de Defensor del condenado, solicitaba se le concediera a su asistido el beneficio de detención domiciliaria, dado su edad y el diagnóstico en su pasado “de cáncer de pulmón y EPOC”, ello en razón de prevención especial dado el encierro carcelario que sufre, y más por la pandemia mundial del virus Covid 19, que dijo tornaba que su asistido se encontrará dentro del grupo de riesgo. Particularmente señalaba el defensor, que la salud de su asistido en medio de la pandemia no se encontraba garantizada, que el encierro carcelario podría empeorar su salud, que esperar hasta que se encontrara en estado irreversible y terminal atentaba contra los postulados constitucionales y convencionales, considerando por ello que la detención domiciliaria que se pedía se presentaba como una alternativa válida al encierro que viene sufriendo en el penal donde se encuentra alojado.

Señalaba también el defensor, que el gobierno nacional había recomendado aislamiento voluntario para los mayores de 65 años, medida que resultaba impracticable dentro de un penal, acompañando a la petición con una serie de informe que la avalaban, entre ellos el del domicilio donde cumpliría la detención domiciliaria si se la concedían.

El Fiscal General Departamental Dr. Diego Escoda al contestar el traslado de las actuaciones, señaló que debía rechazarse la petición, toda vez que el informe de la Asesoría Pericial de La Plata no había demostrado impedimento alguno para que las dolencias médicas del condenado fueran tratadas en la Unidad Penal donde se encuentra alojado, donde también se decía, que no se estaba en presencia de una enfermedad incurable en estado terminal.

Los padres de la víctima a través del abogado que los representa y luego de un extenso análisis, se opusieron a que se otorgara a Basualdo el beneficio solicitado.

De su parte el Servicio Penitenciario acompañó un dictamen técnico criminológico, en el cual se indica que no existen datos relevantes desde la parte médica sobre las patologías del interno, mientras que el Departamento Criminológico señaló la inconveniencia de incluir al detenido en el régimen del Instituto de Arresto Domiciliario.

El doctor Severino en su voto valoró principalmente, que de los informes no surgía que Basualdo se encuentre en período terminal, ni que existiera un dictamen que ciertamente señalara que su vida corría peligro; El dictamen diagnóstico desfavorable emitido por el organismo técnico asesor del SPB; Que la pena impuesta a Basualdo es la máxima que prevé el Código Penal, prisión perpetua, lo cual no tornaba desproporcionada su prisión actual, puesto que aún no ha alcanzado el tiempo necesario para acceder o encontrarse cerca de acceder a beneficios, como por ejemplo libertad condicional, libertad asistida o salidas transitorias; Y que a situación de salud, que la defensa alega podría verse agravada por la Pandemia del Covid 19, debía ser abordada desde el ámbito Penitenciario.

“La mera invocación por parte de la defensa de encontrarse su pupilo dentro de la población de riesgo, no puede constituir un argumento de entidad suficiente como para modificar la modalidad de encierro, puesto que en el establecimiento que lo aloja, de momento no se ha informado que exista casos reportados…” resaltó el Magistrado.

Y como forma de minimizar en la medida de lo posible el contacto el Juez propuso una salida alternativa, la posibilidad de incluirlo en un régimen abierto -sin salidas-, tal como el que dispensa la Unidad Penal n° 12 de Gorina, en la cual se alojan a la actualidad solo 158 internos.

Por todo ello los tres Magistrados por unanimidad resolvieron rechazar el pedido de prisión domiciliaria formulado por la defensa de Fermín Eleodoro Basualdo, concediéndole al penado su incorporación al régimen abierto sin salidas, en la Unidad Penal de Gorina.