En un fallo dictado la semana pasada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Dolores, se rechazó en forma total la demanda interpuesta contra la Municipalidad de Dolores por un ex empleado del Parque Termal.

Según consignó el Juez Dr. Antonio Escobar en el fallo, el ex empleado solicitaba en la demanda se dictara la nulidad del acto administrativo que había dispuesto su cese laboral, que se dispusiera su reincorporación y se le abonara una suma resarcitoria por daño moral.

Que respecto de los hechos había señalado haber comenzado a desempeñar tareas en el Municipio en junio de 2014 como empleado temporario en el obrador municipal, y que luego se había desempeñado como empleado en el Parque Termal.

Que en este lugar había comenzado a tener inconvenientes con quien era su jefe, dado que este le ordenaba diariamente realizar tareas en un domicilio particular. Que al negarse a realizar trabajos en ese lugar por temor a verse involucrado en algún ilícito, negándosele a partir de una fecha determinada tareas en su lugar de trabajo, el Parque Termal, ante lo cual había enviado un telegrama a su empleadora, y que ante el silencio de esta había presentado en mesa de entradas un escrito, al cual le respondieron con una notificación que prescindían de sus servicios.

Por ello en la demanda sostuvo, que la ruptura de la relación de empleo público había sido ilegítima atento a que el despido era contrario a lo previsto en la ley, ya que sin cumplir con ninguno de los recaudos que esta determina, con la mera notificación por parte del Jefe de Personal, se le había comunicado que no se le renovaría el contrato como empleado municipal. Asimismo resaltó, que el despido no era más que una sanción encubierta por negarse a realizar las tareas ajenas a su trabajo ordenadas por su Jefe en las Termas.

El Magistrado al analizar el caso y luego de puntualizar distintos pasos que tuvo el proceso, indicó que el Municipio no había comparecido a contestar la demanda, pero que de las actuaciones administrativas y otras pruebas obrantes en el expediente surgían elementos útiles para resolverlo.

Sobre la nulidad de la resolución que determinó la no renovación del contrato de trabajo del demandante, el fallo recordó jurisprudencia y también resoluciones anteriores de este mismo Juzgado Contencioso, en cuanto que el personal temporario está excluido del Estatuto para el Personal de las Municipalidades, por ello no tiene estabilidad ni poseen derecho a ser reincorporados.

Respecto de la indemnización por daño moral por la aludida causa de despido -problemas con su Jefe en las Termas y las amenazas por no acatar órdenes-, el fallo indica que no se había logrado acreditar la existencia del agravio moral denunciado, dado que las denuncias penales formuladas por el ex empleado habían sido archivadas ante la falta de elementos que permitieran sostener la investigación.

Por todo ello el Dr. Antonio Escobar resolvió, rechazar en todos sus términos la demanda incoada por el ex empelado contra la Municipalidad de Dolores.