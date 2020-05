En el marco de una demanda iniciada por un ex empleado contra la Municipalidad de Dolores, el Juzgado Contencioso Administrativo dictó recientemente sentencia rechazándola.

La acción había sido iniciada por un ex empleado temporario del Municipio, quien había trabajado como Personal Obrero en el obrador municipal y luego como empleado en el Parque Termal.

El ex empleado sostuvo en su demanda haberse negado a trabajar en un domicilio particular en tareas que le encomendaba su ex jefe en el Predio Termal, a partir de lo cual -dijo- habían comenzado los inconvenientes. Que al haberle expresado su disconformidad a ese superior el 7 de noviembre de 2016 se le habían negado tareas, por lo que el día 10 había remitido un telegrama y luego presentado una nota en el Municipio, no habiendo obteniendo de ello respuesta alguna, siéndole notificado al finalizar ese mes que se prescindía de sus servicios.

El demandante señaló que ese despido no era nada más que una sanción encubierta por negarse a realizar tareas que consideraba ilícitas y que habían sido ordenadas por el Coordinador de Las Termas, indicando por ello que la ruptura de la relación de empleo público que mantenía con el Municipio había sido ilegítima, que correspondía que fuera anulada y se dispusiera su reincorporación, también que se lo indemnizara por las consecuencias dañosas que esa decisión ilegítima había provocado.

El Juez Dr. Antonio Escobar al analizar el caso señaló entre puntos a considerar, que el contrato entre el Municipio y el demandante tenía vencimiento del plazo sin necesidad de notificación alguna entre partes. Que el ex empleado había incorporado como argumentación para sostener que se trataba de una sanción encubierta las dos denuncias penales que había formulado contra su jefe en las Termas, una por golpes y otra por haberle dañado este su vehículo, destacando el fallo que ambas había sido archivadas por el fiscal interviniente ante la falta de elementos que permitieran tener por acreditados tanto los hechos como las responsabilidades endilgadas al denunciado.

Por otra parte resaltó que si bien la Municipalidad de Dolores no había contestado la demanda en tiempo oportuno y que por ello se había decretado su rebeldía, de las actuaciones administrativas y del legajo personal del ex empleado surgía el tiempo de prestación de servicios y las tareas realizadas, advirtiendo el Juez en su resolución que la rebeldía del Municipio no eximía al demandante acreditar los presupuestos fácticos en que se sustentaba su presentación, conforme la carga probatoria que pesaba por su condición de accionante.

Y sobre la falta de contestación de la demanda mediando o no declaración de rebeldía agregó, que el Juez “no se encuentra obligado a aceptar o considerar automáticamente esa verdad. La presunción por rebeldía declarada posee un carácter netamente residual, tornándose operativa sólo en caso de duda del judicante (juzgador)”.

Luego de analizar jurisprudencia sobre distintos casos de rupturas de relación laboral en organismos del Estado y lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia provincial, señaló el Dr. Escobar que éste máximo Tribunal reiteradamente había precisado que el mero transcurso del tiempo no modificaba la situación de revista del personal temporario ni que tuvieran derecho a ser reincorporado, pues se “vulneraría el régimen legal de la función pública y la facultad legislativa de autorizar los gastos que demande la Administración…”. Asimismo recordó dos fallos puntuales de la Suprema Corte, uno donde se señaló que “el régimen de estabilidad actúa sólo con referencia a los empleados de la Administración Pública que se encuentran incluidos dentro de los cuadros escalafonarios que la norma organiza”. Y otro que indica, que “las normas relativas a la estabilidad no rigen para aquellos agentes que por la naturaleza del cargo o la índole de las funciones, están excluidos del Estatuto para el Personal de las Municipalidades”, razón por la cual quienes los ocupan se mantenían en funciones mientras quien lo designó no decida su separación.

Por ello el titular del Juzgado consideró que teniendo en cuenta la jurisprudencia aplicable al caso, no correspondía declarar la nulidad de la no renovación de la contratación, tampoco resultaba viable la reincorporación de un ex agente que carecía de la tutela constitucional de estabilidad por su condición de personal de planta temporaria, con contratación finalizada por el último contrato, el que disponía de fecha para su culminación.

Con respecto al resarcimiento pretendido por lo que comúnmente se denominan “haberes caídos”, señaló que acatando el principio de congruencia y habiéndose rechazado tanto la nulidad planteada al cese de la relación laboral como su reincorporación, no correspondía hacer lugar a una indemnización sustitutiva.

Por ello el Dr. Antonio Escobar resolvió rechazar en todos sus términos la demanda planteada contra la Municipalidad de Dolores por el ex empleado.