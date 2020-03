En un fallo dictado por el Juez Dr. Antonio Escobar, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Dolores, se rechazó en todos sus términos una demanda iniciada por una ex empleada contra la Municipalidad de Dolores, según la resolución porque su cargo no tenía estabilidad laboral.

El fallo es el segundo que en pocos días rechaza una demanda de estas características, con fundamentos parecidos pero con una situación que los asimila aún más, ambas eran personas que se desempeñaban laboralmente en el Hospital San Roque.

En este caso la demandante consignó haber ingresado a trabajar en octubre de 2010 en la portería del nosocomio, luego haberlo hecho como administrativa, como telefonista, finalmente en el sector de Farmacia hasta su despido en mayo de 2016, considerando que éste había sido ilegítimo por no ajustarse a los procedimientos que fija la ley, ya que la Administración mediante una por nota que suscribía el Jefe de Personal le había comunicado que no se le renovaría la designación como temporaria mensualizada.

En la demanda se sostenía que la ruptura de la relación de empleo público luego de más de seis años había sido ilegítima y correspondía anularla, que se debía disponer la reincorporación y el pago de indemnización por el daño que el accionar del Municipio le había provocado a la ex empleada.

La Asesora Letrada de la Municipalidad al contestar la demanda solicitó se la rechazara en todas sus partes, considerando que la renovación o no de contrataciones y/o designaciones temporarias estaba dentro de las facultades del Ejecutivo a los fines de una mejor organización de la administración. Que en este caso no existía acto administrativo alguno que se pudiera cuestionar, ya que la vinculación laboral había cesado por el único hecho que se había extinguido el plazo por el cual la demandante había sido designada.

El Juez Dr. Escobar señaló, que luego del análisis del caso no se podía soslayar que “la situación escalafonaria de la actora era precaria, es decir, carecía de la protección constitucional a la estabilidad en el cargo, y el contrato que rigió su última etapa de desempeño contenía una fecha de finalización, que ambas partes han reconocido”. Que atento jurisprudencia y como también lo había sostenido en fallos anteriores, las normas relativas a la estabilidad no rigen “para aquellos agentes que, por la naturaleza del cargo o la índole de las funciones (NdR.: contratados o temporarios) están excluidos del Estatuto para el Personal de las Municipalidades”. Que por lo tanto no correspondía declarar la nulidad de la no renovación de su contratación y tampoco resultaba viable su reincorporación.

En cuanto a la indemnización por daño consideró el Juez, que la Suprema Corte de Justicia provincial respecto de una cesantía de empleo público al tratar el pedido de resarcimientos por daños y perjuicios había señalado, que eran requisitos ineludibles “la existencia de un daño cierto, la relación de causalidad entre la conducta fundamento del reclamo y el perjuicio invocado, y la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a la demandada”, lo que dijo el titular del Juzgado de Dolores, no se advertía se hubieran logrado acreditar en esta demanda.

Por ello el Dr. Antonio Escobar resolvió rechazar en todos sus términos la demanda incoada por la ex empleada contra la Municipalidad de Dolores.