El Servicio de Hemoterapia del Hospital San Roque solicita a la comunidad con carácter de suma urgencia acercarse a dicho lugar los días martes de 6.00 a 8.00 horas para donar sangre, a partir del próximo 8 de febrero.

La solicitud y la urgencia se deben a que el Instituto de Hemoterapia de Provincia de Buenos Aires con sede en La Plata informó que hay faltante de sangre, lo que afecta a toda la provincia en general y a nuestra ciudad en particular.

Donar sangre es donar vida, por lo tanto, invitamos a los vecinos a concurrir al Hospital para efectuar su donación.

Podrán donar sangre: Edad entre 18 y 65 años. Peso superior a 50 kg. No padecer determinadas enfermedades que puedan ser transmitidas por la sangre, según se informará en el momento de la donación (Hepatitis, Chagas, etc.) No haber tenido contacto sexual sin protección con parejas ocasionales o con personas en riesgo para HIV/SIDA. No hacer uso de drogas.

Cuando vaya a donar sangre: Podrá tomar café, mate o té (sin leche) y comer frutas. Conviene que haya descansado bien. Evite fumar 2 horas antes y después. Evite consumir alcohol 12 horas antes. Concurra con ropa cómoda y fácil de arremangar. Lleve su documento de identidad.

No podrán donar sangre: Hasta un año después de haberse tatuado o colocado un piercing. Hasta un año después de haberse sometido a una cirugía.