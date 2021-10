El Diputado Nacional Ramiro Gutiérrez presentó un Proyecto en la Cámara Baja, donde propone la creación de la Unidad de Ciencias del Comportamiento.

La iniciativa parlamentaria modifica la ley 22.520 agregando como funciones del Ministerio de Seguridad la de “Coordinar la puesta en funcionamiento de una Unidad de Ciencias del Comportamiento como un elemento técnico-científico, forense, académico, de investigación, colaborativo y operativo a las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Policiales, con un desarrollo y articulación inter e intra agencial”.

Al respecto, el dolorense manifestó que: “Siendo el Ministerio de Seguridad la cartera encargada de articular y coordinar las políticas necesarias al esfuerzo de seguridad se propone una reforma a la ley de ministerios para que esta nueva política pública pueda generar un ‘elemento rector’”.

De acuerdo a los fundamentos del proyecto “la evolución doctrinaria, académica y de las instituciones públicas afines a los desarrollos sobre ‘Unidades de Análisis del Comportamiento’ o sus diferentes denominaciones, se han transformado en auxiliares consolidados y esenciales en la praxis de la seguridad y los sistemas forenses.

“La Unidad de Ciencias del Comportamiento es un ‘mando central’ interdisciplinar que ha de contar con el aporte de la criminología, la penología, la psicología, la psiquiatría, la sociología, la cartografía, la estadística, la ingeniería, el análisis, la programación, las neurociencias, la economía, y el derecho, entre otras ciencias y disciplinas”, manifestó el legislador.

Estas nuevas disciplinas, sus técnicas de campo y de identificación, recolección y análisis de evidencia al servicio de las investigaciones penales, también conforman un valioso insumo desde la mirada inter agencial y colaborativa que relaciona las áreas y políticas públicas del Estado.

En el campo de la seguridad aplicada los inicios más sistematizados se ubican en los trabajos del FBI, con el Proyecto de Investigación de la Personalidad Criminal (PIPC) y la creación de su Unidad de Ciencias del Comportamiento.

Las ciencias de investigación del crimen han evolucionado fuertemente en la búsqueda de los “rastros materiales” (fibras, manchas hemáticas, pelos, semen, huellas dactilares, genéticas, etc.) pero no así de la evidencia psicológica o conductual, descuidándose un campo esencial en la búsqueda del perpetrador no identificado, las organizaciones criminales y los riesgos y amenazas de alto impacto. Concretamente, “perfilar es delimitar o describir algo, buscar sus características, el cúmulo de particularidades o de coincidencias que lo harán reconocible”.

De hecho, “Casi el 50% de los hechos notificados a la Justicia Penal lo son con autor ignorado, por lo cual es necesario mejorar las habilidades de la justicia y sus investigadores a los efectos de identificar a los ejecutores, cómplices, instigadores y determinadores”.

Los lugares de gran afluencia de personas o de tránsito migratorio o comercial (aeropuertos, puertos, estaciones, fronteras, etc.) requieren de la figura del “perfilador criminal” a los efectos de prevenir y anticipar actos de terrorismo, trata de personas, tráfico de estupefacientes, contrabando y otros delitos de alto impacto.

“Las Agencias y Fuerzas de Seguridad más avanzadas del mundo cuentan con Unidades de Ciencias del Comportamiento encargadas de encontrar las llamadas ‘huellas psicológicas del crimen’, los mecanismos psicológicos de toma de decisión, acción y evasión, la protocolización de técnicas de perfilación de autores y ubicación geográfica de las zonas calientes o el punto de anclaje de donde el victimario opera, hasta la autopsia psicológica de la víctima en busca de identificar los momentos de contacto entre el agredido y un autor ignorado”.

“Las Universidades, Academias de Policías y Agencias destinadas a la Seguridad y la Defensa en todos sus ámbitos, sistematizan los diferentes métodos de perfilación, siendo necesario contar con un ‘organismo central’ que nuclee esos esfuerzos y los ponga en funcionamiento en forma articulada entre los diferentes efectores de la Seguridad Pública de la República Argentina”, finalizó Gutiérrez.