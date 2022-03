En medio de trascendidos y especulaciones sobre la actividad y el futuro funcionamiento del Concejo Deliberante local charlamos con Fernando Blasi, integrante del Bloque del Frente de Todos y referente del Frente Renovador, procurando conocer aspectos puntuales de la actividad legislativa y en particular sobre su presente y futuro político.

Le preguntábamos si el Concejo Había tenido algún tipo de actividad durante el período de receso y nos decía: “No, la verdad es que no. En diciembre fue la última sesión, donde no dimos quorum porque claramente no estamos de acuerdo con el Presupuesto (municipal) elevado por el ejecutivo. En particular por el Art. 15, que es el que le permite hacer reasignación de partidas sin que pase por el HCD. Después de esa sesión no hubo más comunicación de parte del ejecutivo”.

– ¿Qué perspectivas hay sobre ese proyecto?

Nosotros continuamos leyendo y trabajando sobre el proyecto para cuando se reanude nuevamente el debate, para seguir haciendo aportes sobre lo que consideramos que debe ser un presupuesto mucho más equilibrado y pensado para la generación de empleo genuino, acompañando a la pyme, al comercio. También debe ser un presupuesto participativo, donde en cada obra que se vaya a realizar en un barrio, el vecino pueda participar pidiendo esas obras y el Ejecutivo lo pueda tomar para articular el presupuesto con esas obras en cada barrio.

– No puede dejar de señalarle, que llama la atención que se haya aprobado la Ordenanza Impositiva antes que el Presupuesto. O sea: aumento de los impuestos sin saber en qué se lo va a gastar. ¿Cuál es su opinión?

Nosotros pensamos igual e incluso lo conversamos con Leo Rondi. Entendemos que primero se debe crear una comisión de análisis tributario, integrada por todas las fuerzas políticas incluso el Ejecutivo, pensando una nueva matriz tributaria. La que tenemos es muy vieja, la que ha venido sufriendo acumulación de parches y que no se condice con la realidad. Necesitamos una enfocada a fortalecer al comercio, a la pyme locales, que son los que absorben el empleo genuino. El Estado municipal no tiene ya más capacidad de absorber empleo; el 72% del presupuesto se va en salario. Tenemos que tener una mirada mucho más amplio. Una de las patas para poder generar empleo genuino es una nueva matriz tributaria. Primero tenemos que saber cuál es el presupuesto, cuánta plata necesitamos y que es lo que tenemos que recaudar, y después discutir la Ordenanza Impositiva.

– En estos 10 o 12 últimos años el Intendente Etchevarren ha tenido carta abierta, si se quiere un cheque en blanco de parte del HCD para gestionar. ¿Con la nueva integración del Concejo eso puede cambiar?

Sí, creo que hay dos procesos. El primero es que el Concejal tiene que tener un rol más participativo, pero ahora con esta nueva conformación va a tener más poder. Y el segundo, tiene que ver con que todas las audiencias y acciones deben ser públicas, para que la gente de esa forma pueda participar, entender y comprender lo que es el HCD, que no es un ámbito cerrado. Siempre hablamos que debe ser más abierto, con mayor participación. Con la nueva conformación tenemos más fuerza para decirle “no” al intendente y también de acompañar cosas que pensemos que están bien. Eso ya lo hemos hablado con concejales que integran otro espacio político. Tenemos que mantener ese diálogo sincero, ver ante algo que está mal que tenemos fuerza para imponernos al Intendente y pedirle que modifique lo que se está haciendo mal. Hay que aclarar que estamos 7 a 7 en concejales y la que desempata es la presidenta del HCD, Daniela Arrabit. Pero tenemos otra fuerza como oposición, ya no es un 9 a 5 del oficialismo, sino un 7 a 7, y lo mismo la discusión en las comisiones. Se presentan muchos proyectos que quedan en comisión, inclusive ni siquiera se debaten por la mayoría que tiene hoy el oficialismo. Creemos que vamos a tener más fuerza para propiciar el debate. Hay cosas que están mal y tenemos que modificarlas en beneficio del ciudadano de Dolores.

– Antes de la llegada de Etchevarren al gobierno municipal el HCD publicaba sobre las reuniones de las comisiones, días en que se efectuaban, quienes habían concurrido, los temas que se habían despachado. Eso no existe hoy, siendo precisamente la manera de que la comunidad sepa si se trabaja o no, de transparentar. ¿Qué opina al respecto?

De acuerdo. Hoy tenemos una herramienta que son las nuevas tecnologías. Poder filmar una reunión de comisión, una sesión, subirlo a un canal de YouTube que pertenezca al HCD, para que después las personas pueden entrar y ver todas las sesiones y reuniones de comisión. Son herramientas para aprovechar. Hoy el HCD no tiene ni redes sociales donde comunicar que proyectos se van a tratar, cuales se aprueban, que concejal presenta proyectos, cual no. Creo que hay que trabajar en la transparencia del Concejo, dentro de la transparencia de la gestión de la municipalidad, que venimos planteando, este concepto de Dolores Ciudad Inteligente. El Concejo de Datos Abiertos tiene que ver con eso, con generar una transparencia amplia hacia el ciudadano, para hacerlo participe del crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad. El gobierno de Camilo Etchevarren ha sido muy cerrado, por una decisión que toma unilateralmente el Intendente, es muy poca la participación que tiene la ciudadanía.

– El bloque oficialista y la conducción del HCD han acatado las decisiones del ejecutivo sin tener voz propia. Llama la atención que en tantos años de gestión no hayan presentado proyectos. ¿Solamente levantan la mano?

Desde que estoy como Concejal son muy pocos los proyectos que ha presentado algún concejal del oficialismo. Creo que al último lo presentó Sara Angelinetti y era un proyecto referido a turismo, todo el resto viene elevado por el Ejecutivo y se aprueban por una mayoría oficialista. Creo que el HCD tiene que tener otro rol, de debate, de poder consensuar, escucharnos, debatir ideas y soluciones para la ciudadanía de Dolores. Cada vez que el HCD abra las puertas para que los concejales hablen, tiene que salir una respuesta para el ciudadano, y es justamente lo que no está sucediendo.

– Hemos hablado de lo que pasa en el Concejo y que Camilo Etchevarren da las directrices sobre su funcionamiento, pero no hay duda que ese espacio de maniobra se lo dejó una oposición fragmentada, precisamente justicialista. ¿Cómo se presenta el futuro partidario con mira a la próxima elección a intendente?

Hoy soy referente del Frente Renovador local, y venimos trabajando en la conformación de equipos, con gente joven, tratando de trascender el Frente Renovador. Tenemos una mente muy abierta, podemos dialogar con personas que son independientes, que no están afiliadas a un sector político. Creo que la discusión política hoy no se puede cerrar en el partidismo, tenemos que trabajar en forma mucho más amplia. Hay muchos vecinos capacitados para participar o para formar parte del Ejecutivo, que si nos atamos en el partidismo no van a querer participar. Tenemos que tener una apertura más amplia que el PJ o el radicalismo; conformar una gran coalición opositora donde podamos debatir ideas, un modelo de ciudad. Tener la capacidad de todos los que quieren trabajar por Dolores, sin importar de dónde vienen. Recuerdo que hace muchos años en un cierre de año que hicimos en nuestro centro de estudios Comunidad Organizada, manifesté que cada persona que entrara nunca le preguntaríamos de qué partido era sino que ideas traía para Dolores. Eso creo que tenemos que realizar, romper con las estructuras cerradas de debate político. En ese sentido tenemos que trabajar. Entiendo que hoy hay diferencias en el Partido Justicialista, en las cuales nosotros no participamos en estas elecciones (internas para autoridades). Pero tengo que ser claro y decir que debemos ser mucho más amplios.

– ¿Esas ideas suyas tienen objetivos, sectores que se deberían conformar con el objetivo de lograr ganar el poder municipal en las elecciones 2023?

Ya lo he manifestado, quiero ser Intendente de Dolores. Vivo y trabajo en Dolores, mi familia vive acá, mis hijos estudian acá, amo Dolores, por lo tanto quiero trabajar por Dolores. Todo el espacio del Frente Renovador en lo local me ha pedido que forme parte, que participe y que sea candidato a Intendente, como también lo hacen muchos vecinos que voy visitando y que no forman parte del Frente Renovador, que quizás nos ven como una alternativa para trabajar en lo que viene. Así que estamos trabajando en eso.

– ¿Quiénes están trabajando?

Venimos conformando equipos con gente joven, profesional, se debe terminar con el amiguismo político. Nosotros lo que tenemos que formar es personas que estén muy capacitadas en el área en que tienen que trabajar. No podemos tener un profesor de matemáticas siendo Secretario de Salud, sino ocupando un cargo en la Secretaria de Educación. Porque si no suceden cosas que tienen que ver con la mala gestión por no estar capacitados, y el único perjudicado es el vecino. Creo que lleva un tiempo de preparación, de mucho estudio, y de comenzar a preparar esos equipos muy capacitados para conformar la ciudad que creemos que tenemos que tener.

– ¿Entiende que van en ese camino?

Hacia ese camino estamos trabajando, con muchas ganas. Vengo estudiando hace mucho tiempo, estoy también tejiendo redes, un intercambio de comunicación con muchas ciudades que van en ese sentido de la transparencia, la gestión, el cuidado del medioambiente, la inclusión. Hemos trabajado fuertemente en lo que tiene que ver con la creación de la Dirección de Personas con discapacidad, dándole mucha participación al adulto mayor. Creo que la experiencia tiene muchísimo para contar a nuestra ciudad, a los jóvenes. Y la Secretaria de Educación es fundamental en lo que viene, tenemos que estar organizando cuales son las carreras del futuro para empezar a gestionarlas, pensando en que Dolores queremos. Le doy un claro ejemplo: hoy la mayor parte del territorio del Partido de Dolores es sector agropecuario, rural, productivo. La capacidad instalada de ese sector hoy es del 62%, y tenemos que llevarlo al 80% u 85%. El campo para poder crecer, para aumentar su productividad, necesita caminos en condiciones, que es uno de los grandes reclamos del sector a la gestión municipal. Necesita seguridad, y 7 de cada 10 productores rurales han sufrido un hecho delictivo. Le tenemos que llevar mano de obra calificada, algo que el sector está pidiendo también, y ahí entra la educación. Hoy la Secretaria debería tener un rol más protagónico desde ese lugar, qué carreras necesitamos para los próximos 20 años en Dolores Y ya las debería estar gestionando, porque uno de los problemas que hemos estado hablando con directores de terciario, es que las carreras se empiezan a discutir en noviembre o diciembre para abrirlas y en marzo. Nosotros tenemos que discutirlas dos años antes por lo menos. Creo que estos son unos de los grandes 10 acuerdos políticos que tenemos que pensar para los próximos 20 años.

– – ¿Diez acuerdos con quién, con la sociedad toda?

Con los grandes sectores representativos de la sociedad, que son los partidos políticos. Yo hablo con todos, no me interesa si son radicales, peronistas, de izquierda o de derecha, sino que hay diez acuerdos políticos en los que tenemos que ponernos de acuerdo. Mucha apertura en las instituciones, con las educativas, las intermedias como la Sociedad Rural, centros de jubilados, de estudiantes, los clubes que son tan importante en el desarrollo de nuestra ciudad, el deporte es muy importante. Y mucha participación del vecino. Hay que ampliar y abrir canales de comunicación entre el Estado y el vecino de forma directa. Uno cuando piensa un modelo de ciudad la función principal, el foco, tiene que estar puesto en la calidad de vida del ciudadano. Entonces es fundamental esa comunicación. Lo he manifestado varias muchas veces, el vecino es el que nos tiene que marcar el camino de la propuesta, esa comunicación permanente tiene que estar ahí. Me parece que la participación y el rol del ciudadano son fundamentales en el crecimiento y en el desarrollo de Dolores.