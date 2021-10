Estuvieron el presidente y el tesorero de CARBAP, autoridades de la Sociedad Rural anfitriona y municipales. Fueron homenajeados Néstor Cereseto y Pedro Gabotto. Camilo Etchevarren concentró el protagonismo con un discurso violentamente electoralista.

El acto de inauguración oficial se realizó ayer a las 11 de la mañana, y estuvieron el presidente de CARBAP, Horacio Salaberry; el tesorero de la misma entidad, Mariano Williams; el presidente de la Sociedad Rural de Dolores, Guillermo Tramontini; el Intendente de Dolores Camilo Etchevarren y funcionarios de su gabinete.

Finalizando el acto y antes del corte de cinta oficial en el picadero, fueron homenajeados con una placa desde la Sociedad Rural, los Sres. Pedro Gabotto y Néstor Cereseto. Este último dirigió unas palabras a los presentes, recordando a su familia.

Tras el izamiento de la bandera nacional y la entonación de nuestro himno, tomó la palabra el anfitrión, Guillermo Tramontini, quien aclaro que se trataba de una Edición reducida de la Expo dadas las circunstancias:

“(…) Se decidió mantener el alma del evento, que son los remates, y se fue sumando el municipio con espectáculos, entretenimientos y emprendedores locales. Esta pandemia nos atraviesa a todos de una u otra forma. Venimos transitando momentos muy difíciles sanitarios, sociales y económicos. La situación de la actividad agropecuaria es preocupante, hay un permanente malestar por la insensatez del gobierno nacional y provincial. Nuestro sector está viviendo situaciones inentendibles. Este gobierno lleva a uno de los sectores que mayor cantidad de divisas incorpora al país, a situaciones de incertidumbre que se traducen en menor recaudación para la Argentina. Esto incide en todos los ámbitos de la economía de manera negativa.

(…) Hay que tener presente que exportar significa invertir, y que toda esa cadena necesita inversiones, en maquinarias, plantas, camiones, pueblos. Exportar mejora la infraestructura y los servicios públicos, a partir de los impuestos que los gobiernos recaudan a cada paso de la cadena. Con la exportación ganamos todos, porque con la actividad económica, los empleos, la inversión que impulsan las exportaciones significan más demandas para diferentes negocios y rubros.

(…) Adhiero a lo manifestado por CARBAP, que nuestro país no puede seguir perdiendo divisas por exportaciones de un producto emblemático como la carne argentina solo por cuestiones ideológicas. Le pedimos desde el sector medidas claras, previsibles y libertad para trabajar”.

A continuación hizo uso de la palabra el presidente de CARBAP, Horacio Salaberry:

“(…) La ciudadanía se ha expresado y el gobierno tiene que escuchar. La ciudadanía ha dicho claramente que por acá no van las cosas, que este no es el camino correcto. Y el saber de la política indica que hay que modificar las cosas, pero para hacerlas debe ser creyendo en las mismas, no con oportunismo. Estamos viendo una cantidad de medidas cortoplacistas que no sirven. Argentina necesita una mirada mucho más extensa, mucho más larga, necesitamos previsibilidad.

(…) Con las restricciones de la carne hay que ser claros de distinta manera. Una de las cuestiones principales es como dijo el ministro el otro día, que había un problema, pero no un problema climático, al problema lo había generado un Decreto del Presidente de la República, que prohibió las exportaciones al 100% y después a un 50%, era un problema generado por el propio gobierno. Hoy creo que han entendido que se debía modificar. Lamentablemente desde los dichos del otro día hasta los hechos, no hay absolutamente nada. Me hubiese gustado venir hoy acá a decirles que se ha liberado la exportación, pero no fue así, ni se va a liberar en forma total. Estamos en el mismo problema, de alguien que tomo una medida y debe comprender que esa medida es equivocada, y que tiene que modificarla no en forma parcial sino completamente.

(…) Se han equivocado, repongan las cuestiones y convoquen al dialogo que vamos a estar. Claramente siempre hemos propiciado el dialogo, un dialogo que no sea estéril, donde haya un interlocutor que escuche y quiera cambiar las cosas. No que me recibe porque soy quejoso, me escucha un rato, me palmea y me larga. No es así. Los diálogos tienen que ser fructíferos, si son estériles no sirve. Reivindicamos el dialogo que nos llamó el ministro y ahí estuvimos. Y se acordó 50 mil toneladas de carne congelada y 140 mil animales, esto llega a fin de año. ¿Y después qué?

(…) Falta previsibilidad, necesitamos una mirada distinta, a largo plazo. Después de la reunión el ministro hace declaraciones que no entiendo a quien se le habla. Y dice que la carne, el maíz y el trigo es un tema cultural. No sé si lo dice por una cuestión semántica o porque entiende que como es una cuestión cultural tiene que intervenir el Estado siempre y tiene que tener una protección distinta, porque si entramos en este terreno nos volvemos a equivocar.

(…) Nos sentamos, conversemos, hablamos, digamos que es lo que hay que hacer. Beneficiemos la cadena de carne, beneficiemos al consumidor, pero el día que nos sentemos alguien tiene que pensar distinto, y uno de ellos es el Estado, que en la cadena de carnes se lleva el 30%. Entonces, vamos a ver que nos llevamos cada uno, y vamos a ver que ponemos para que el precio final sea menor, pero que el Estado empiece a pensar en el 30%.

Etchevarren: discurso agresivo y fuera de lugar

El intendente local cerró con un discurso extenso y agresivo, sorprendiendo a los presentes al hablarles acaloradamente, entre otras cuestiones, de su repudio al vacunatorio y a sus opositores políticos. También atacó fuertemente a las autoridades de Vialidad, Hidráulica, y a las políticas del gobierno de la provincia. Y reprochó al campo que no se involucre, poniendo de ejemplo la poca convocatoria en el acto de ayer y la falta de dirigentes para sumarse a la conducción de la Sociedad Rural.

También pidió directamente que salgan a buscar votos, algo entendible de cara a elecciones, pero no en un acto donde los principales reclamos y expectativas estaban puestas en el sector rural.

A continuación fragmentos del discurso:

“(…) Vialidad no existe. Uno se entera que ponen gente no se para que Vialidad hace rato que vengo pidiendo la calle Negri que va al Parque Industrial, destruida. Hidráulica, que contarles, en los dos últimos años pusieron al frente a un ingeniero venezolano, que vino un tiempito antes a la Argentina, no tiene ni idea. Buenas personas, bien predispuestas, sin ideas, sin conocer la zona y sin tener cargo, no tienen poder de decisión. Pusieron una joven de Dolores, casada con una familia tradicional de acá, vecinos nuestros del campo, buena gente, y en dos años no la nombraron. Entonces viene una inundación hablamos con Hidráulica y no tienen poder de decisión. (…) Estamos a la deriva en lo que es el gobierno provincial.

(…) Todas las medidas que se toman es “que siga la fiesta”. Tapa de Diario Clarín hoy: “220 mil viajes a chicos para que hagan viajes de egresados”. Qué bueno sería que pongan esa plata para seguir haciendo obras hidráulicas, alcantarillas, conectividad. Pero por sobre todo este drama que vivimos de estar en una pasada de agua. O para arreglar los caminos. Porque no sé qué hace Vialidad, sinceramente.

(…) Con todos los planes, con todos los piquetes, con todos los acomodados, con todos los ñoquis, con toda la gente que meten no se a que al gobierno a trabajar… Me pasa en Dolores. Armaron un plan de vacunación que los que vacunan son del hospital, toda gente personal nuestra. Pero en vez de hacerlo en el Hospital porque era la campaña de ellos, lo armaron en una Universidad privada. Tomaron 40 chicos y le pagan sueldo, uno te recibe el documento, no sé, hay diez antes de que te vacunen. Por supuesto que los que laburan son todos personal del hospital, que yo pedía muchísimo para que sea en el hospital y no paguen 40 personas de gusto. Esa es la lógica de este gobierno, meter gente, meter gente. Pero está pasando que cualquier sueldo que gane esta gente no les alcanza, y eso es lo que sucedió, dan planes de 13, 17 y 20 mil pesos. Pero se los gastan en dos o tres días ¿y después? Ese fue el castigo.

(…) Hay que pensar en el 14 de noviembre, que hubo casi 3 millones de argentinos que votaron partidos chicos que no van a estar, que votaron a Randazzo. Hay que votar a Juntos. Por lo menos para decir “basta, paremos”. Hay que parar a esta gente. No dispersen el voto, acá hay dos. Los que están con este gobierno, Venezuela, que voten al Frente de Todos. Pero todos los demás tenemos que juntarnos y votar la lista de Juntos. Todos tenemos empleados, conocidos, hay que ir a buscar al que no voto, al que está caliente, al que voto otro partido. Hay una sola opción en este momento para ponerle un freno, porque se están moviendo, están repartiendo plata que no es de ellos, es de ustedes. (…) tenemos una herramienta que es este 14 de noviembre, así que todos busquen uno más para castigar y parar. Lo único que proponemos es “paremos esto”.

(…) Tiene que haber más gente. Nadie va a defender las cosas nuestras si no las defendemos nosotros. El campo que heredamos, las vacas que heredamos, vamos a esperar que los de afuera nos defiendan. No, cada uno tenemos que hacernos cargo. Yo siento que el campo no se preocupa, no participa. Nombre a Horacio Rollie, a Eduardo, a Guillermo Tramontini… acá tendría que haber 200 o 300 productores, defendiendo los intereses, y nos quedamos en la cómoda.

(…) Hoy el Parque Termal llamas de afuera no hay lugar, lleno, explotado. Una obra que atrajo 80 millones de dólares de inversiones de afuera. Me gustaría saber el gobierno donde ha hecho una obra que traiga plata de afuera a invertir genuinamente en un proyecto. No existe en el país un proyecto como el Parque Termal Dolores, hecho desde un municipio. Y siempre le voy a agradecer al pueblo de Dolores porque me voto 16 años. No se hace esto que declama la oposición “cuando lo vas a terminar”. Hablan sin tener sentido, porque no tienen ni idea. Me toca competir con una oposición que desde los 18 años cobran sueldo, son eternos empleados del gobierno, no se les cae una idea, siempre han vivido cobrando el sueldo. Entonces tenes que escuchar barbaridades.

(…) Si tengo la suerte y Dios me da salud y la gente me sigue acompañando, en 4 o 5 años el mejor Parque Termal de la Argentina va a ser el que está en Dolores. (…) Trabajan 500 personas, si sumamos el hotel, la parrilla, el otro hotel, los empleados nuestros que cortan el pasto, que hacen las piletas. Empleados nuestros 50 o 60, los demás independientes, o de las empresas que hicieron las obras. Se construyen de 400 a 600 cabañas.

