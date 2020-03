Por el Dr. Daniel Puliti.

Todos los seres vivos, ya sean animales o vegetales, hemos tenido contacto con ellos. Nadie nunca ha podido evitarlos.

En estos millones de años han intervenido en forma activa en la Evolución, han cambiado el rumbo de la misma en muchas oportunidades, generando extinciones de especies, mutaciones de otras.

En lo que respecta a la raza Humana, ha sido factor determinante de nuestra genética, ya que desde los albores de la Humanidad, su presencia y diseminación a destruido a los más débiles y dejado sobrevivir a los más fuertes, lo que permite que la descendencia priorizara a los genes más fuertes.

Los Virus, han hecho ganar y perder Batallas e incluso Guerras. Han diezmado poblaciones enteras, han exterminado a Pueblos enteros. (Recordemos lo que sucedió hace solo 600 años, con la llegada de españoles y portugueses a la recién descubierta América.)

Los virus han modelado a su gusto los lugares en el Mundo donde los Humanos podemos sobrevivir o no.

No olvidemos que en este siglo pasado, un virus evitaba que pudiera abrirse el Canal de Panamá, o incluso más cercano y aún más preocupante, que en plena Era Espacial; habiendo llegado ya el Hombre a La Luna; un virus evitaba que un astronauta pudiera ser parte de la famosa tripulación de la Apolo XIII.

Entonces,… ¿Qué es un virus, algo que tiene tanto poder como para decidir cómo evoluciona un planeta?

¿Qué es un virus?

Nosotros dividimos a los seres vivos en: Animales y Vegetales. Listo, así de simple. Cada uno con sus características celulares típicas que fácilmente nos permite diferenciarlos.

Pero un virus NO ENCAJA en ninguna de estas dos clasificaciones tan diferenciables.

Un Virus, es UNA PARTÍCULA, por llamarla de algún modo, que no cumple con los requisitos mínimos para considerarla como un SER VIVO.

No es un animal. No es un vegetal.

Es una “partícula,” por llamarlo de algún modo, que muchos científicos han definido como “partícula a nivel de La Vida.” Ya que no puede reproducirse sola, no tiene metabolismo energético, no puede crecer sola, no puede realizar ninguna función de las que consideramos biológicas por sí misma, pero que sí puede permanecer durante años, siglos o milenios inactiva, hasta que se le dan las condiciones de “activarse.”

Un virus es solo, para ejemplificarlo didácticamente, una muy pequeña bolsita (llamada cápsula), de muy distintas formas, que solo contiene en su interior una corta cadena de DNA o de RNA, (el material genético de su identificación, nada más).

Entonces,… ¿Cómo puede causar tanto daño?

Un virus puede permanecer en cualquier superficie, tierra, agua o aire, y cuando tiene la oportunidad (¿azar?) de ponerse en contacto con un Ser Vivo, lo invade. Puede hacerlo muy rápidamente, en pocas horas, como lo demuestra el virus del resfrío común, que en dos horas nos tiene temblando y con estornudos y moco, o por el contrario, lentamente, en años, como lo hace el virus del SIDA.

Como sea, el mecanismo es el mismo. El virus penetra a nuestro cuerpo por las mucosas, (boca, nariz, conjuntivas, vagina, uretra) y realiza el siguiente y muy efectivo truco que le ha valido su permanencia durante millones de años. Invade una célula a la que es afín por sus receptores, recordemos que hay virus que atacan las vías aéreas, otros las digestivas predominantemente.

Se mete dentro de la célula y con una única proteína (enzima) que tiene en su capsula, llamémosle “duplicasa”, le da la orden a la célula para que deje de hacer sus labores metabólica diarias y se dedique EXCLUSIVAMENTE a “fotocopiar” su pequeña cadena genética y reproduzca su cápsula y que las ensamble unas con otras. Así la célula reproduce cientos de veces un nuevo “virus bebe”, idéntico al que ingresó y la infectó.

Cuando la célula, después de haber reproducido al virus infinidad de veces, y agotada por el trabajo, habiendo dejado de lado sus actividades, se debilita, se hincha y literalmente muere estallando, liberando a todos los nuevos virocitos (nombre del virus “bebe”) libres, para volver a hacerle el mismo ciclo a otra célula.

Después de cierto tiempo, nuestro sistema de Defensas lo detecta y toma medidas para ir cercándolo y bloqueando que ingrese a otras células, ahí comienza nuestra curación.

Algunas virosis duran días, otras semanas o meses y otras conviven con nosotros de por vida, como el Herpes, o los virus de las enfermedades infecciosas de la niñez.

Verdaderamente un enemigo magnífico pero muy peligroso, para el que no tenemos cura, solo parcialmente para algunos en los que es posible desarrollar vacunas, hasta que muten en el tiempo y estemos nuevamente desprotegidos.

No todas han sido malas con los virus en la Historia. No nos olvidemos que fue UN VIRUS, más precisamente el del resfrío común, que salvó a toda Humanidad de la invasión marciana, cuando con todo el potencial militar del mundo no era capaz de combatirlos, en la famosa novela de H.G.Wells, “La Guerra de Los Mundos.”

Así de impredecibles son los Virus.