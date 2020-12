Dr. Héctor Ulises Napolitano

La palabra confianza en el diccionario tiene diversas acepciones, pero todas en un mismo sentido, que es la de creer en la honestidad y sinceridad de una persona o en la de tener esperanza en que alguna cosa sucederá de manera positiva y beneficiosa.

El término” confianza” fue bien pensado, pues gramatical y semánticamente está compuesto por la preposición ”con” que significa medio y ”fianza” que significa garantía, es decir medio que es garantía para el cumplimiento de una obligación legal como moral, cuál puede ser en este último caso guardar secretos confiados por otros o cumplir con la palabra empeñada.

La confianza junto con el respeto y la tolerancia son los pilares de la convivencia humana, pues si no existe la confianza ella no es posible, ya que no existiría algo fundamental para su existencia como es creer en la buena fe, base esencial de todo acuerdo y concordancia para compatibilizar propósitos e intereses comunes.

La confianza se manifiesta de diferentes modos, en tenerla, en darla y en ganarla.

Tener confianza puede ser de sí mismo en cuanto a la propia capacidad para hacer algo o creer en la honestidad y lealtad de otra persona con la cual se quiere hacer un negocio o entablar una relación afectiva o amistosa. En el primer caso no incurrir en exceso de confianza y en los segundos antes de confiar en otro, conocerlo previamente, pues en ambos puede llegar a ser cierto el refrán que dice ”la confianza mata al hombre”. También no confiar en aquellos que prometen fácilmente cosas difíciles o demuestran demasiado desprendimiento en sus promesas, porque “cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía”, ya que lo normal es dar o hacer lo que se puede y no más.

El dar confianza es siempre una actitud noble de abrirse a una relación, pero que conlleva también siempre el riesgo latente de la traición, la estafa y el abuso de confianza. No tanto en las personas precavidas, sino en las ingenuas y cándidas que confían a primera vista. La condición elemental y primaria es no hacerlo con personas extrañas y desconocidas.

El ganar o conquistar la confianza de otro, puede ser buena o mala según la intención y fin con que se la hace. Buena cuando es real y con propósitos honestos y lícitos, y mala cuando es aparente y con intención de engañar y perjudicar, tal como es el llamado “cuento del tío”, u otras formas de buscar de la buena fe ajena. También la del candidato político que llega al poder mintiendo lo que va hacer y luego hace todo lo contrario a lo que prometió en campaña (el caso típico fue el de Menem, quien confesó “si hubiera dicho la verdad de lo que iba a hacer, nadie me votaba”). Es decir, ganar la confianza del votante, a sabiendas de defraudarla.

La confianza busca la seguridad y certeza a partir de la verosimilitud o de la creencia de que ella es posible. Por el contrario, la desconfianza duda de la seguridad y certeza de que algo va a ocurrir, y en el caso de personas sospecha de sus buenas intenciones y conductas. De allí, que la confianza la mueve la esperanza, y a la desconfianza el escepticismo.

La confianza además de seguridad y certeza busca fidelidad y lealtad, por lo que quien confía en otro u otros no piensa a priori en una eventual traición.

También la confianza es producto de la fe, no sólo en el orden espiritual, sino en el uso de medicamentos a los que se cree una panacea, y que suelen ser efectivos por el hecho de considerarlos de esa manera.

En el aspecto moral, la confianza puede llegar a ser tan dogmática, que lleva a algunos a poner las manos en el fuego en defensa de amigos y allegados, aunque estén socialmente cuestionados y censurados. Razón por la cual, la confianza tiene también un fuerte componente afectivo en algunos casos, que en materia societaria se la denomina como “affectio societatis”.

La confianza es una actitud voluntaria y libre, por lo que se puede elegir en qué o en quién confiar. De allí que optar por ella conlleva siempre un margen de error.

La confianza es fundamental en política, economía y en el aspecto social. Su falta en política es sinónimo de impopularidad, en economía de incertidumbre, y en lo social de disconformidad. Es decir se rompe el acuerdo o pacto colectivo al que le da sustento.

“La confianza para las relaciones humanas es sumamente necesaria y para quien la goza una gran ventaja. Pero sin un poco de desconfianza se puede ser víctima de mentiras, engaños, trampas y sátrapas”.

“El mayor éxito de la confianza es perdurar en el tiempo. El más grande fracaso de la confianza es haber confiado en un pérfido”.

“Confiar es el riesgo del honesto. Desconfiar es temer a lo desconocido, malo conocido o ser escéptico”.