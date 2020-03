Mas halla de lo que esta sucediendo en el mundo, vale la pena recordar que en nuestro país, un 18 de marzo pero de 1948, el Gral. Juan Domingo Perón nacionalizaba las telecomunicaciones hasta ese momento en manos de los ingleses.

Bajo un mismo administrador, se instalaron 1.075.000 teléfonos, integrando geopolíticamente las comunicaciones del país y renovándose casi todo el plantel existente.

Eso sucedió hasta mediados del año 1955, siendo ahí , el punto de partida donde comenzaron a desguazarla de mil maneras. Para instalar un nuevo millón de líneas debieron pasar 33 años y cambiar 28 administradores.

Pese a todo, a principios de 1990, la ENTEL (Empresa Nacional de telecomunicaciones) poseía 2.900.000 líneas funcionando. Su red era de 27.000 km de longitud (equivalente a la de toda la comunidad europea por su extensión), y contaba con una red de fibra óptica de 300 km de longitud (en su momento única en el mundo). Facturaba unos 1.000 millones de dólares por año y aportaba al TESORO NACIONAL 31,6 % de las TARIFAS para LOS JUBILADOS.

Hacia el final de ese año 1990, un embustero, mentiroso, estafador y muchas otras cosas mas, uno que decía: NO LOS VOY A DEFRAUDAR, procedía a privatizar la ENTEL, obedeciendo las disposiciones del FMI. Una empresa que era propiedad de todo el pueblo argentino, cuyo patrimonio se calculaba en 20.000 millones de dólares, era entregada a empresas extranjeras por un irrisorio valor. Para los que no saben, también se les entrego a Telefónica y Telecom la recaudación del bimestre setiembre/octubre de ese año 1990, (correspondiente al gobierno nacional), por un valor de 240 millones de dólares.

Con dicha entrega de la empresa estatal, no solo los Jubilados dejaron de percibir ese 31,6%, sino que además, se desprendieron de mas de 20 mil trabajadores mediante los “retiros voluntario”, cerraron las oficinas comerciales de todo el país. y el servicio para los abonados y usuarios paso a ser pésimo (como es en la actualidad).

Sin embargo, esas empresas se daban el lujo de obtener millonarias ganancias. Tal es así que en algunos balances llegaron a tener un 15 % de ganancias, cuando entre todas las empresas telefónicas del mundo no llegaban al 5 % en su conjunto.

Ahora bien, el Sr. Presidente, ante la “crisis” que estamos padeciendo nos pide que seamos solidarios con los que menos tienen. A mi me parece bien, pero, no hubiera sido mas beneficioso y redituable (por todo lo antedicho) que el Sr. Presidente hubiera tomado la Firme Decisión Política de Reestatizar la ex ENTEL ?.

No es tan difícil Sr. Presidente, mas aun teniendo en cuenta que ninguna de las empresas privadas han cumplido con los pliegos de licitación, por lo tanto, hay motivos suficientes para sacarles la concesión.

No es tan difícil Sr. Presidente, hágalo, el pueblo (le aseguro) estaría acompañándolo, movilizado en las calles. HAGALO.

Ojalá que el 31,6 % sean para los jubilados.

Juan Carlos Vacca