La propuesta de crear una Dirección de Personas con Discapacidad presentada en el Concejo Deliberante, se gestó en un grupo de trabajo con personas de distintas ideologías pero con el mismo objetivo. Una de ellas es Griselda Pascua, que lucha por estos derechos hace años. Dialogamos con ella y con el Concejal Ramiro Blasi.

Blasi decía: “Este proyecto surge a partir de la participación ciudadana. Nosotros siempre dijimos que el desarrollo de la ciudad tiene que estar centrado en la persona, es el vecino el que nos va marcando el camino de la propuesta. Y a través de eso, de una crítica constructiva que hizo Griselda –tenemos que tomar esas críticas constructivas y comenzar a trabajar en soluciones-, ideamos junto con ella y un grupo de personas que conformaron la mesa de trabajo, un proyecto para que sea creada esta Dirección, y que tenga incidencia en el desarrollo de nuestra ciudad. O sea, cada vez que se va a hacer un barrio, deberá enumerar todas las cuestiones que tienen que ver en el proceso de construcción de ese barrio para que se atienda a la problemática de las personas para discapacidad. El proyecto fue presentado, está en Comisión. Nuestro compromiso con Silvina Crespo, como los dos Concejales del bloque, es hacer que sea tratado y se apruebe.

– ¿Cómo se sumó al equipo de trabajo para proponer crear esta Dirección?

Griselda Pascua: desde 2017 estoy tratando que esto se haga efectivo. Y agradezco a este grupo del FdT que me haya dado la oportunidad de participar en esta mesa de trabajo. La discapacidad no tiene ideología política, se trabaja en función por y para la gente. Soy una persona con discapacidad y vivencio las falencias que hay a nivel infraestructura en nuestra ciudad, y mi objetivo tiene que ver con todo lo que se puede hacer para solucionar eso. Una Dirección para Personas con Discapacidad va a trabajar en función, no solo de la persona sino del entorno de la persona. No olvidemos que detrás de una persona con discapacidad hay familia, amigos. Y en función de esto se puede trabajar en buena articulación entre las distintas secretarías y direcciones, Cultura, Acción Social. Y la Salud, que es fundamental, porque las personas con discapacidad tenemos una deficiencia de salud. Sabemos fehacientemente que la salud es la integridad física, el bienestar general de la persona. Nosotros no la tenemos el 100%. Entonces tratamos de contener a estas personas, desde la salud a nivel afectivo, acción social, mutuales, educación.

– ¿Había presentado antes algo en ese sentido?

Griselda Pascua: si, en el Consejo Escolar. Hablé con la presidenta de aquel momento, hace unos años. Le pregunté si tenían un relevamiento de los niños con problemas de discapacidad, se me dijo que eran dos solamente las escuelas que tenían niños con esos problemas. Le dije que igualmente lo arquitectónico tenía que estar en todas las escuelas, porque detrás de los niños hay familias que pueden tener problemas. No es que una rampa o un baño se hagan en una escuela, tiene que hacerse en todas. Y lo importante que debe ser el compromiso de las instituciones con esta Dirección, ya que desde esta se puede trabajar a nivel viviendas, desde el barrio, desde el esparcimiento, todas las secretarías estén comprometidas. Hoy todas estarían trabajando en conjunto para las personas con discapacidad, y para las personas que están con las personas con discapacidad. Y algo que quiero agregar es: erradiquemos el término “discapacitado”. Nosotros somos ante todo personas, y después, tenemos una deficiencia, una discapacidad. El “discapacitado” no existe, porque dentro de la discapacidad, tenemos discapacidades.

– ¿Para una persona con discapacidad, es accesible movilizarse por Dolores?

Griselda Pascua: tenemos la Ley de Accesibilidad para Personas con Movilidad Reducida o con Discapacidad que nos ampara, Ley 24.314, donde se desarrolla todo lo arquitectónico, lo que es infraestructura. En Dolores hay rampas en las esquinas, pero no son las adecuadas. No tienen medidas ni baldosas adecuadas. Y un gran problema son los autos, la gente no respeta ese espacio. En las esquinas hay rampas o espacios que no son adecuados. Hay vados y baldosas especiales indicadas en la misma Ley. Es todo un itinerario de pared a pared por ejemplo, para que las personas ciegas sepan que se van acercando a la calle mediante baldosas con relieve. Está la senda peatonal y las baldosas se extienden hasta la otra pared. Y hay muchísimas cosas explicitadas en esta Ley, explicadas puntualmente. Hay lugares donde las rampas no tienen los niveles adecuados.

– ¿Por ejemplo?

Griselda Pascua: por ejemplo la de la Iglesia, donde yo pondría una persona en silla de ruedas para que suba o baje: es imposible. Y muchos lugares donde hay pasamanos de un lugar solo, podes subir pero no bajar porque del otro lado no hay nada, un ejemplo es la escalera en la Municipalidad para acceder al Salón Blanco y al HCD. Yo la bajo hacia atrás, pero hay personas que directamente no pueden acceder. Tampoco hay elevador para gente en silla de ruedas. Eso se llama segregación, donde uno se siente discriminado, porque hacen una cosa por vos y están dejando el contexto de lo natural. La segregación no debe existir, somos personas y tenemos que tener todo lo cotidiano de forma natural. A todo lo que sea para personas con discapacidad lo usamos todos, quienes no tienen discapacidades también. Cuando hablamos de inclusión social, de una ciudad inclusiva, ahí es cuando las personas con discapacidad y todas las personas deben estar incluidas también.

– ¿Qué sucede con las oportunidades y el acceso al trabajo?

Griselda Pascua: si hablamos de trabajo, se ha evolucionado, ya que las instituciones deben tener cierto porcentaje de personas con discapacidad. Pero si a estas personas no se les brindan los accesos no se la está tomando adecuadamente, no se le están dando los medios para que desarrolle su capacidad laboral, el contexto y el ámbito adecuado. Se les da el trabajo pero no los instrumentos, se la está discriminando. Conozco personas que van a trabajar pero van al baño de su casa, porque no pueden entrar con la silla de ruedas al de su lugar de trabajo. La inclusión social, cuando hablamos de ciudad inclusiva, es que participemos todos. Para que Dolores sea inclusiva debemos tener todos una vida cotidiana lo más natural posible.

– ¿En qué marco es el proyecto presentado?

Ramiro Blasi: creemos que tenemos que firmar 10 acuerdos de políticas de largo plazo, políticas transgeneracionales, que van a pasar más de una generación, y que tenemos que cumplirlas. Acá no hay partidismo político. Tenemos que pensar que hacer respecto a la discapacidad, al tránsito, a la salud, al deporte. Ponernos de acuerdo en 10 políticas públicas. Y creo que esta Dirección de las Personas con Discapacidad tiene que estar entre estos diez puntos, porque este concepto de autodeterminación, de no necesitar de otro para hacer algo, es muy importante. Hoy muchas personas necesitan de otro, inclusive para vestirse, ir al médico, al banco. Necesitan de otros. Nosotros queremos que a través de la inclusión, bajo este concepto de autodeterminación, puedan valerse por sí mismos.

– Por último: ¿No hay actualmente una oficina de Discapacidad a nivel municipal?

Griselda Pascua: si, existe una oficina de Discapacidad. Solamente hace Juntas Médicas, dan la credencial que habilita para el transporte a nivel provincial. Esa oficina está trabajando en el Polivalente, en un sector que no es el adecuado. La persona que trabaja es muy operativa, pero está en un espacio físico muy pequeño, rodeada de expedientes, donde no se pueden poner sillas afuera porque hay una galería con consultorios de médicos. Hay escalones para ingresar al Polivalente. Yo me he presentado a la Dra. Sandra Metz, a quien respeto muchísimo, diciendo que ni siquiera hay una biblioteca para poner los expedientes en forma ordenada. Trabaja desde las Juntas Médicas y se tiene que trasladar a otro consultorio. Cuando la Dirección de Discapacidad tiene que tener su espacio adecuado para que las personas vayan, no solo en lo administrativo sino en función de todas las otras direcciones. Esta Dirección se tiene que crear. Porque las personas que tenemos discapacidades y vivenciamos en el día a día la falta de accesos, nos sentimos discriminadas. Y quiero aclarar que cuando los funcionarios hablan de trabajar conjuntamente: cuando se hizo esta mesa de trabajo hemos invitado a personas con otras ideologías, pero no participan porque creen que una se encasilla en determinada ideología política. En realidad esta es una política pública. Trabajamos para personas de diferentes contextos, con distintas ideas. Tengamos madurez social, trabajemos en conjunto que es la única manera. Esa es la verdadera inclusión social.