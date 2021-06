Profundo dolor provocó en nuestra comunidad la noticia del fallecimiento de Héctor Domingo Luchetti, el ex vecino radicado en la ciudad de La Plata y de dilatada trayectoria dentro de las filas del Partido Justicialista de Dolores.

“Mingo”, como todos lo llamaban, tuvo además una destacada actividad comercial integrando la sociedad “Luchetti y Pérez”, casa Martillera cuyas oficinas estaban ubicadas en la calle Quadri al 150 de nuestra ciudad.

Fue sin dudas en la política donde mayormente destacó, tanto por sus condiciones humanas como por la férrea defensa que en todo momento adoptó por los valores que tanto representaban para él, la Democracia y sus instituciones.

Peronista desde siempre, su experiencia política la había iniciado en el año 1958 cuando fundaba el “Ateneo 17 de Octubre”, accediendo a una banca como Concejal en marzo de 1973 integrando la lista del “Frente Justicialista de Liberación”, cargo en el que permaneció hasta el golpe del 76.

En 1985 y con el Justicialismo dividido, ingresa nuevamente al Concejo Deliberante integrando la lista del Frente Renovador –que lideraba Antonio Cafiero- junto a Alfredo C. Meckievi, quien entonces lograra renovar su banca, siendo Héctor D. Luchetti en años subsiguientes reelecto, en el 89, 93 y 97, culminado su mandato de Concejal en 2001 luego de haberlo sido por 19 años.

Pero no sólo fue Concejal sino que fue el Presidente del Cuerpo legislativo por 11 años, ya que siendo Vicepresidente en 1990 reemplazó a Héctor J. Balda (radical) cuando éste se hizo cargo de Departamento Ejecutivo municipal al ser suspendido primero y luego destituido el entonces Intendente Juan Carlos Valente.

Y en el año 1991, cuando Alfredo C. Meckievi fue electo Jefe Comunal, Luchetti fue designado Presidente del H.C.D., cargo que mantuvo por varios períodos, hasta diciembre del 2001 en que culmina su último mandato.

Precisamente en esa fecha cuando lo entrevistábamos decía: “Me voy con la gran satisfacción de que no he sabido cosechar enemigos. He respetado y todos me han respetado”.

Sin duda alguna que “Mingo” fue muy respetado por todo lo que hizo en la función, pero quienes más lo conocieron lo recuerdan hoy por su bonhomía, su sencillez de trato, especialmente por su interés y dedicación a los temas de la gente, lo que sin duda alguna representó el camino por donde transitó su vida.