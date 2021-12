En la tarde de ayer Independiente de Dolores y Ferro en la primera final del Torneo de la Liga Dolorense de Fútbol, terminaron empatados 1 a 1.

De entrada de la nada Independiente ganaba con gol de Diego Spergge a los 2 minutos de iniciado el partido. Golazo de Spergge desde fuera del área al ángulo zurdo de Alejandro De León.

Y al poco tiempo Ferro con juego asociado fue sumando para empatar, cosa que sucedió por suerte para Ferro tras un tiro de esquina por un remate de Ramiro Aristegui que se le escapó de las manos a Michia.

Estaban 1 a 1 y Ferro fue por más pero con el pasar del primer tiempo terminó enredado en el trabajo de Independiente que solo apostaba al “Tulo” Carlomagno y la velocidad de Fraga y Spergge.

Fue final 1 a 1 para un primer tiempo en dónde Ferro quiso y no pudo ante un Independiente que siempre se mostró peligroso.

En el segundo tiempo el “Rojo” renovado de energías salió un poco más y en la salida de Arsitegui, Fraga fue apurarlo y cuando el central perdió la pelota tuvo que cometerle infracción a Fraga lo que dejaba a Ferro con 10 porque entendió el árbitro que era una ocasión manifiesta de gol. Fue expulsado el central de Ferro lo que cambio definitivamente la final.

Ya Ferro no pudo ir a buscar el partido e Independiente no supo que hacer, lo que hizo que el segundo tiempo casi sobrará a la final. Igual pese a eso Fernando González exigió a Michia con un cabezazo y el “Tulo” tuvo una pata liquidar.

Y con la impericia de Independiente que no supo aprovechar la superioridad numérica y en el cansancio físico Ferro tuvo un penal tras centro del ingresado Duglas Baez y la infracción contra Gastón Gómez

Iban 40 minutos y la ejecución de Fernando González pego en el palo derecho de Michia. Era de Ferro por esa posibilidad y no pudo ser ante un Independiente que supo que por poco no perdió y sobre todo porque no capitalizo la expulsión del rival.

En definitiva no se sacaron diferencias y ahora de define el próximo domingo.

Formaciones:

Independiente: Michia, Cristian; Vallejos, Marcelo; Riquelme, Matías; Baudino, Thomas; González, Gianfranco; Villalba, Leonardo; Fraga, Juan Cruz; Spengge, Diego; Carlomagno, Franco (C); Zeballos, Maximiliano; y Rodríguez, Nicolás. DT: Sergio Capdeville. Suplentes: Panelo, Franco; Battistessa, Thomas; Fraga, Franco; Vallejos, Lautaro; Lauría, Matías; Peppe, Franco; y Coronel Pablo.

Ferro: De León, Alejandro; Barrionuevo, Walter; Porrez, Enzo; Rodríguez, Juan Aníbal; Lobos Castro, Octavio; Aristegui, Ramiro; Pérez, Iván; Fontana, Iván; Gómez, Gastón; González, Fernando; e Hidalgo, Juan José (C). DT. Carlos Saubidet. Suplentes: Barrionuevo, Facundo; Gasoil, Alan; Bigot, Facundo; Baez, Douglas; Stutz, Facundo; Fernández, Nicolás; y Bustos, Nahuel.

En la Copa de Plata, Social festejó

En la previa de la final Independiente de Dolores- Ferro Social superó por 2 a 1 a Tordillo.

Los de Guille Paez sacaron diferencias con una enorme corrida de Tomás Arrechea por izquierda, centro perfecto a la cabeza del Chino Roncoroni y gol a los 42 del primer tiempo de cabeza para Social.

En la segunda etapa continuó siendo un poco más Social y a los 14 minutos pudo encontrar tras una buena jugada colectiva el equipo de Dolores, el 2 a 0 para Social.

Tras esta ventaja es como se quedó el local y Tordillo a los 35 minutos del complemento de penal por Vera llegó al descuento. Fue 2 a 1 y posibilidad de empatar, pero definitivamente fue victoria de Social que va a Conesa con victoria.

Social: Lagune, Diego Omar; Roncoroni, Nicolás; Arrechea, Tomás; Rodríguez Carro, Martín; Lauría, Juan Manuel; Nasif, Mariano; Paiz Rosales, Nicolás; Curina, Agustín; Roncoroni, Federico (C); D’Angelo, Pablo; y Larruy, Lucas. DT: Paiz, Guillermo. Suplentes: Trapiella, Iñaki; Heredia, Nicolás; Lanz, Gerónimo; Morcella, Valentín; Arrechea, Francisco; Rodríguez, Gonzalo y Peñoñori, Teo.

Tordillo: Hernández, Emanuel; Stocchi, Roberto; Giménez, Maximiliano; Ibarola, Lautaro; Morete, Alan; Ávila, Jonathan; Ojeda, Tiziano; Aguirre, Andrés; De León, Pedro (C); Díaz, Fernando; y Acosta, Agustín. DT: Daniel Migueles. Suplentes: Montenegro, Lautaro; Vera, Benjamín; Stocchi, Fabián; Ochoaizpuro, Hernán; Gorosito, Gabriel; Díaz, Tomás; y Rodríguez, Alejandro.