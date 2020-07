El Intendente Camilo Etchevarren fue entrevistado el pasado sábado por Horacio Burgueñño, y dijo que hoy realizará anuncios sobre como se sigue en la ciudad; y cargo duramente contra los Pastores Evangélicos, donde se inició el brote de Covid-19 en nuestra ciudad.

Etchevarren afirmó “Nosotros dijimos anuncios de una cuarentena restringida por siete días. Pero yo estoy convencido, conociendo los focos epidemiológicos, que vamos a tener que aflojar algunas cosas.

Porque acá el problema es la Iglesia. No es que la gente, que los que caminaban se contagiaron, no es que los que tenían los negocios abiertos enferman a la gente, todo eso te puedo decir, la enfermedad hoy, a hoy.

A hoy es un grupo de irresponsables que se seguía juntando, celebrando cumpleaños, como si acá no pasara nada. Y eso fue lo que nos complicó el pueblo. No tienen nada que ver la gente que está encerrada en la casa. Y hoy está pagando el pato gente que necesita caminar, que necesita abrir el negocio para pagar la luz, el alquiler, el empleado. Y una economía que se derrumba todos los días por estos irresponsables… la bronca que tengo. Chicos encerrados, una vida de miércoles para la gente, esa es la bronca que tengo también.

Burgueño: lo llevaron también a Sevigné. No les alcanzo Dolores que lo llevaron a Sevigné también.

Etchevarren: pero por supuesto, y los mismos fieles son los que te llaman y te cuentan todo. Terrible.

Burgueño: ¿Piensa en alguna restricción para el comercio, para el horario comercial?

No, no, no, no. Lo voy a decir el domingo, pero estoy más de la idea de aflojar que de restringir, por esto mismo que conozco hasta hoy como el peligroso… por eso es que el lunes lo vamos a pulir bien.

Lo ideal sería esperar una semana más pero yo siento que el comercio no da más, viste, que está pagando el pato. El 70% de la gente que se cuidó paga por estos inconscientes que no pierden nada por lo visto. Y este es el problema en una sociedad cuando hay gente que se cuida, y que nos cuida, y que nos cuidamos, y tenes irresponsables a los que no les importa nada. Que son los menos pero son los que nos armaron todo esto (…).

A su vez dijo los 50 casos, vos tenes que saber que 48 están relacionados directa o indirectamente con las Iglesias. Y también quiero dejar afuera las Iglesias del Consejo Pastoral que no tienen nada que ver. Estamos hablando de 4 o 5 pastores que no tienen que ver con el Consejo Pastoral”.