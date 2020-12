El despacho del oficialismo se impuso por mayoría de 9 a 5. Dentro de los 950 millones presupuestados (un 27% más que en 2020), Salud figura en el noveno puesto (pasa de 16,4% en 2020 a poco más del 15% en 2021), mientras que Turismo se ubica en primer lugar, recibiendo el Parque Termal un 80% de aumento. Acción Social, Género y Minoridad son otras áreas castigadas por el Presupuesto de Etchevarren.

Ayer desde las 18 hubo actividad en el recinto del HCD local, ya que a esa hora concejales y mayores contribuyentes aprobaron la Ordenanza Impositiva 2021, que trae un 40% de aumento promedio respecto a la 2020.

Pasadas las 19 hs. comenzó la sesión ordinaria, la última de este año, donde el tema central fue el presupuesto 2021.

En el bloque oficialista, Leandro Oldoni reemplazo al Maximiliano Díaz. El resto de los ediles: Flavio Rusell, Cristina Martinez, Patricio D’amore, Mariana Monzani, Ignacio Goicoechea, Sara Angelinetti, Jose Equiza y Daniela Arrabit, Pte. Del cuerpo.

En la oposición estuvieron presentes los cinco concejales: Gonzalo Tavela, Berenice Giménez, Silvina crespo, Ramiro Blasi y Facundo Celasco. .

Presupuesto 2021 (aumento de 694 millones a 950 millones, un 27%)

Berenice Giménez: “Del estudio que realizamos como bloque, hemos sacado consideraciones que no nos permiten votar a favor de este Presupuesto presentado por el ejecutivo. Después de un año con todos los problemas y la angustia que genero la pandemia, el sistema de salud local no colapso por la ayuda de la Provincia. Y esta situacion se genera por muchos años sin inversión en Salud. Han muerto vecinas y vecinos por falta de aparatología y un sistema de salud deficiente. Podríamos tener un gran sistema atendiendo a la coparticipación recibida. Pero no es prioridad para esta gestión, para este intendente. Muchos municipios este año incorporaron aparatología, mejoraron sus hospitales y se fortalecieron con la ayuda de provincia y destinando mayor presupuesto al área. Lo mismo pasa a nivel local con Acción Social. En un año donde el Estado debería estar acompañando, sin embargo, se baja el presupuesto. Continuaran los merenderos haciéndose cargo de lo que le corresponde a la gestión municipal. Género y Minoridad es otra área castigada. Se cerraron este año el Laínez y el barranco, dos institutos de menores. No se protege a la niñez, y el presupuesto será a un menor que el año anterior. Lo mismo en Género, donde se recorta”.

Ramiro Blasi: “Considerando el Presupuesto de este año con el del que viene, notamos un aumento de más del 80% para el parque Termal, mientras que para Salud solo un 22%. Y la inversión en las Termas no es redituable, ya que se duplica el déficit prácticamente. Soy Profesor de Economía, y si me presentan esto los mando a marzo. Llevado a número de lista, el año que viene para que el parque Termal salgamos hechos, tendríamos que tener 6 micros por día repletos de gente, unos 76 mil turistas. ¿De dónde los vamos a sacar? En un año post pandemia, claramente las problemáticas que tendremos serán trabajo, salud, no turismo. Está entrando otra ola del virus. Hay que pensar en invertir en Salud. Probablemente en enero, febrero, tenga que cerrarse todo nuevamente. El parque Termal esta, no pedimos no darle importancia, pero hay que trabajar para que no sea deficitario como hasta ahora. Hay que mostrar que modelo de ciudad queremos, en que vamos a invertir los recursos. Vemos que para Salud fue en 2020 un 22% apenas, y que la inflación va a superar el 40% seguramente. Nosotros apostamos a una ciudad productiva y educativa, donde el trabajo y la educación sean los ejes para salir de la crisis. El año que viene habrá que trabajar para levantar ese déficit de 76 mil turistas que tenemos en el Parque Termal”.

Parque Termal

El presupuesto para el parque Termal aumento un 80% (sin contar el pozo nuevo, que demanda $ 35 millones).

El Déficit del Parque durante el año 2020 fue de $ 24.121.000. Y del presupuesto del ejecutivo se observa que proyecta para 2021 un déficit de $ 44.374.300. Y esto si se considera incluso como ingreso la venta de terrenos.

Prioridades

El presupuesto 2021 aprobado por mayoría oficialista privilegia el Turismo, muy por encima de la salud, la Acción Social, Seguridad, Género y Minoridad, entre otras áreas.

Turismo (63 % + respecto al año anterior)

Desarrollo Productivo (53,4 %)

Deportes (44,5 %)

Salud figura en el puesto 9, con apenas 21, 9% de aumento respecto al año pasado (por debajo del aumento del presupuesto). En 2020 se destinó 16,4 % al área, y para el año que viene se proyecta destinar apenas un 15%.

En último lugar de las Secretarias aparece Acción Social, que representara apenas el 5,4% del presupuesto.

La Dirección de género y Minoridad, paso de $ 15.360.300 (un 2,2%) el año pasado, a 13.731.600 (menos de 1,4%) el año próximo.

¿Qué pasa con lo presupuestado para eventos suspendidos, como el Carnaval del Sol y Fiesta de la Guitarra?

La oposición solicito que el dinero presupuestado para estos eventos, que finalmente se suspendieron, sea destinado a la finalización de las casas del barrio Plan federal 1, algunos de cuyos beneficiarios llevan 13 años esperando.

Sin embargo, la mayoría oficialista impuso su despacho.

Asamblea de Mayores Contribuyentes

Etchevarren vuelve a aumentar un 40% las tasas a los dolorenses

Minoría propuso baja de tasas a comercios y emprendedores locales, para fomentar la generación de empleo genuino. Pero el oficialismo gano la votación 20 a 5.

Ayer a las 18 horas, en una breve sesión, la Asamblea de Mayores Contribuyentes y los concejales procedieron a la votación de la ordenanza Impositiva. Se aprobó el Despacho de la mayoría, con 20 votos afirmativos y 5 negativos.

Los concejales y mayores contribuyentes que aprobaron este aumento de tasas fueron: Sara Angelinetti –Daniela Arrabit – Patricio D’Amore – Leandro Oldoni – Jose Equiza – Ignacio Goicoechea –Mariana Monzani – Cristina Martínez – Flavio Rusell – Maria Esther Larregle – Liliana Emi – Andrés Cretón – Jorgelina Tapia – Omar Oldoni – Norma Blanco – Luis Fossati – Miguel Cabañes– Darío Arrabit – Andrés Kaiser – Néstor Franco.

En tanto los cinco concejales de la oposición (Facundo Celasco. Gonzalo Tavela, Silvina Crespo Picco, Berenice Giménez y Ramiro Blasi), votaron en forma negativa el despacho de mayoría, y presentaron un despacho de la minoría que contemplaba la baja de tasas para comercios y emprendedores, orientado a fomentar y generar empleo genuino en Dolores.

El resto de la sesión

El Bloque del Frente de Todos presento la totalidad de expedientes de lo que restaba en la orden del Dia.