por el Dr. Héctor Ulises Napolitano.

¿Cómo preparase para la vejez? es un tema que me despertó la inquietud de dedicarle estas líneas, al escuchar por televisión a una veterana psicóloga hablar sobre la necesidad de prepararnos para vivir y afrontar nuestra vejez, mucho más a los que ya somos sexagenarios.

La psicóloga marcó algunas pautas o sugerencias interesantes y a tener en cuenta, pues a la etapa de la vejez casi siempre se la presenta o la pensamos como un drama, cuando en realidad depende mucho de nosotros de que no lo sea. Lo importante es que nos acompañe la buena salud, que al menos y no es poco nos posibilite usar nuestros cinco sentidos y caminar, sabiendo que alguno de ellos estará afectado precisamente por la vejez (por ejemplo vista, oído por lo general), pero no por alguna enfermedad grave, crónica o invalidante, cosa que en buena parte requiere de nuestra ocupación en materia de prevención (chequeos, controles) y también de nuestro espíritu para sobrellevarlas, descontando a los achaques propios de la edad (dolores de huesos, musculares, reumas, artritis, artrosis, etc.).

La primera preparación es mental y en tal sentido asumir la etapa que nos tocara vivir, no con miedos y prejuicios sino con proyectos referidos al uso del tiempo libre como viajar, tener algún hobby, hacer alguna actividad física adecuada a la edad, frecuentar lugares de esparcimiento y diversión, además de proponerse concretar un sueño que antes no se pudo lograr (por ejemplo estudiar para iniciar o completar el secundario, ingresar a una facultad si el deseo fue ser profesional, aunque luego de obtenido el título no se ejerza, etc.) y fundamentalmente afirmar los lazos y afectos familiares, en especial con los hijos, nietos y hermanos.

También la psicóloga señalaba como fundamental el evitar la soledad como sentimiento de no ser considerado y valorado por los demás a través de una actitud de apertura a crear y diversificar las relaciones de amistad y compañerismo, especialmente en grupos que se identifiquen en gustos y actividades en común (por ejemplo centros de jubilados, barriales, asociaciones de bien público, etc.).

En síntesis, ocuparse de la salud personal, del fortalecimiento del espíritu y la autoestima, crear nuevas y diversificadas relaciones de amistad , cumplir algún sueño o deseo postergado, entre otras cosas más, como viajar, distraerse, divertirse y en general saber usar el tiempo libre para disfrutarlo y aplicarlo en cosas provechosas y útiles (por ejemplo en actividades físicas saludables como caminar, andar en bicicleta, practicar yoga, etc. y culturales, café literario, teatro, danzas, canto, coros, etc.).

No pensar en la vejez como el ocaso de la vida, sino como una etapa que tenemos que vivir, sintiéndonos privilegiados de haber llegado a ella. Ni tampoco pensar en la proximidad de la muerte, pues llega sin anunciarse, sin pedirnos permiso y sin que la llamen. Además pensar también que la vejez no tiene dentro de las edades a la muerte como exclusividad, pues ella no respeta edad, ocurriendo tanto respecto a un niño por nacer, como en la infancia, la adolescencia y la juventud de una persona.

Un día se me comenta que un conocido vecino de Dolores, que luce rozagante, lúcido mentalmente y de porte elegante, había cumplido 90 años. Al saludarlo y felicitarlo le pregunté ¿cuál es el secreto?, respondiéndome, señalando con un dedo su cabeza, ¡tener siempre la mente ocupada en cosas buenas!. A lo que yo le agregué apuntando a sus pies ¡y el caminar!, a lo que asintió. Es decir usar la mente para pensar y los pies para andar, dos funciones esenciales y útiles en la vida de una persona.

En referencia a lo expuesto, cabe como sabia reflexión final la célebre y conocida de la Santa Madre Teresa de Calcuta, que dice:” Siempre ten presente que la piel se arruga. El pelo se volverá blanco. Los días se convertirán en años. Pero lo importante no cambiará tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el primero de cualquier tela de araña. Detrás de cada línea de llegada habrá una de partida. Detrás de cada logro habrá otro desafío. Mientras estés, siéntete vivo. Si extrañas lo que hacías vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuanto no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca, nunca te detengas”.