Pensábamos que luego de nuestra rectificación a la información errónea que publicamos el martes pasado sobre la creación y/o aumentos de alícuotas de la Tasa municipal por “Inspección de Seguridad e Higiene”, que periodísticamente el tema estaba agotado. Nos equivocamos, un vecino, que nos aportó copia del proyecto original enviado por el Intendente Etchevarren, nos hizo comentarios que despertaron nuevamente ya que es un tema al menos controversial dado la situación económica que la cuarentena ha provocado en el comercio en general y que podría reflejarse en los precios al consumidor.

Decía este dolorense que los Concejales que hicieron viable estos incrementos, al parecer no comprenden la situación económica que atraviesan los dolorenses y la que sufre en particular el comercio. Que a solo cuatro meses de que aprobaran la Ordenanza Impositiva (en diciembre pasado) con aumentos promedio de tasas y derechos municipales de un 40 por ciento, se autorizara ahora modificaciones, creaciones de categorías o aumentos de alícuotas en la Tasa de Seguridad e Higiene, aumentos que consideraba no lo pagarán los comerciantes sino que será trasladado al valor de la mercadería que comercializan, golpeando en definitiva el bolsillo de la población.

Y más allá de esa realidad incontrastable descripta por el vecino, su inquietud nos llevó a releer el Proyecto que envió Etchevarren al Concejo, donde afortunadamente los Concejales pusieron los pies en la tierra y efectuaron modificaciones a lo que resultaba lisa y llanamente un disparate.

Que se haya modificado los alcances de la Ordenanza Fiscal para que ocho supermercados de la ciudad tengan que aumentar el monto que abonaban indica sin dudas, que el Municipio está tratando de tapar agujeros financieros más allá de procurar tener una política tributaria igualitaria y justificada.

Pero lo que más llama la atención es que Etchevarren proponía en su proyecto incorporar al Artículo 8º de la Ordenanza Impositiva 2020, en su inciso 1), apartado Categoría a), las siguientes categorías: a. 10 Categoría C10: Comercios con habilitaciones de rubros:

* Estaciones de Servicio, sean de combustibles líquidos y/o gas, un 0.25 % sobre el total de las ventas de combustibles efectuadas, y un 1,00% sobre las ventas efectuadas del resto de los productos (lubricantes, mini mercado, mini shop, bufett, parrilla, etc)

* Farmacias, un 0.60 % sobre el total de las ventas de medicamentos y un 1%” sobre las ventas de los restantes productos.

* Venta de materiales de construcción, venta de artículos rurales, venta de maderas y madereras, y pinturerías, un 1.00% sobre las ventas netas.

Lo que se aprobó:

** Locales comerciales con habilitaciones vigentes de rubros Farmacia y Perfumería, un 1% sobre tas ventas de productos no medicinales, con un mínimo fijo bimestral de pesos diez mil ($. 10.000).

**Venta de materiales de construcción, venta de artículos rurales, venta de maderas y madereras, y pinturerías, un 0,50% sobre las netas efectuadas para los meses de mayo, junio julio y agosto del año 2020; y 1.00% sabré las ventas netas efectuadas para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020.

Observaciones sobre el proyecto de Etchevarren:

Seguramente el desfinanciamiento que presenta el Presupuesto Municipal 2020 por la reducción de ingresos producto de la cuarentena puede traer una lógica preocupación en las autoridades, pero ello no puede llevar a propuestas ilógicas desde todo punto de vista.

Combustibles: El Intendente o quien redactó el proyecto se detuvo un segundo a pensar que significaría gravar las Estaciones de Servicio de combustibles líquidos o gas con una alícuota del 0,25% sobre “el total de la venta”, no sobre la ganancia. Además un detalle, los combustibles en su valor incluyen impuestos, por lo que se gravaría impuesto sobre impuesto, algo que judicialmente sería muy fácil de cuestionar.

Farmacia: es evidente que la propuesta de gravar la venta de medicamentos no tenía asidero alguno, porque de alguna manera afectaría la salud de la población y más aún, cuando el Municipio no siempre garantiza a los enfermos no mutualizados la provisión de las prescripciones médicas.

Pero como resaltaba el vecino que trajo la inquietud, resultaba más que llamativo que Etchevarren (veterinario) buscara que los productos medicinales tributaran pero no los de uso animal. Que se propusiera -y así se aprobó-, que las farmacias tributen por los productos no medicinales que expendan y no se lo hiciera con las veterinarias, locales donde se comercializan una variedad muy importante de artículos que no hacen a la sanidad animal.