Como dicen los libros de periodismo de investigación, estar atento a una palabra, una conversación, un dato geográfico o una publicación de cualquier tipo, permite encontrar la punta de un tema que el poder, cualquiera este fuera, intenta ocultar.

Es lo que nos ha ocurrido con las viviendas que Etchevarren promueve como “Barrio Arturo Illia”, cuyos terrenos y construcción desnudan preocupantes sombras para los vecinos adquirentes, al corroborar éstos que el Jefe Comunal ha involucrado al Municipio sin que exista respaldo legal alguno sobre los terrenos, y constatar que las casas presentan preocupantes deficiencias.

Si bien los “beneficiados” de esas viviendas rehúsan dar detalles de los problemas que tienen, de las falsas promesas que el Intendente les formuló, como tampoco de las condiciones en que fueron entregadas, de alguna manera u otra esta investigación periodística permitirá acercarse a la realidad de este plan de viviendas con profundo sentido electoral, sustentado lamentablemente en la necesidad manifiesta que tienen muchos dolorenses de poder acceder al hogar propio.

Para un análisis entendible de la problemática que el Plan presenta y de cómo lo plantearemos, lo dividiremos en dos, por un lado el terreno y por otro las casas.

El terreno

Debemos puntualizar que al día de hoy sigue siendo una Chacra , la 314 , tal como surge de la propia documentación que el Intendente consigna en los distintos Decretos que ha firmado, debiendo recordarse que para poderse lotear, inexorablemente primero se debe cumplir con la rezonificación del lugar, tal como lo establece el Decreto-Ley 8912/77 sobre “uso del suelo” en la provincia de Buenos Aires, norma base para el ordenamiento territorial de los municipios a través del dictado de sus respectivas Ordenanzas, encuadramiento que ineludiblemente debe ser previamente autorizado por un Decreto del Gobierno provincial, situación que precisamente nuestro Jefe Comunal no desconoce ya que debió realizar un trámite similar para incorporar a la zona urbana y lotear en el Predio Termal.

Los pasos o trámites que debe seguir la Municipalidad de Dolores para incorporar ese terreno a la zona semiurbana y lotearlos según emerge de la citada Ley, para este nuevo Plan de Viviendas aún no se han cumplido, debiéndose justificar para ello si coincide con alguno de los ejes de crecimiento establecidos en el plano urbano local, y acompañar esa iniciativa con certificados de factibilidad de los organismos competentes (que aún no se tendrían) tanto sobre condiciones hídricas del lugar; suministro eléctrico, agua y cloacas, como también sobre el impacto ambiental del emprendimiento.

Y la irregularidad mayor en que ha incurrido Etchevarren sobre esos terrenos desde el plano legal, es que los ha adjudicado por decisión personal y arbitraria, les ha puesto precio y forma de pago, sin que el Concejo Deliberante haya intervenido y autorizado más allá del nombre que se impuso a ese futuro Barrio. Y esto lo decimos a partir de puntualizar, que en agosto del año pasado Etchevarren anunciaba ese plan de viviendas, pero que recién el 21 de diciembre de 2020 por Decreto 1.159 el Intendente daba señales de querer avanzar con el trámite legal que debe realizar ante el Gobierno provincial, para lo cual llamaba a “concurso de precios” para contratar un profesional para confeccionar el “ Plano de Mensura y División Chacra 314 ” para la Primera Etapa de Viviendas estilo Steel Framing ubicadas en calle Esmeralda, América, Montes y Defensa, fijando en 1.400.000 pesos el presupuesto oficial para dicha contratación. Posteriormente, el 23 de febrero de este año 2021, dictaba el Decreto 203 referido a la apertura de sobres del Concurso de Precios Nº 02/2021, donde se señala que la propuesta más económica para la confección del Plano era la del Ingeniero Juan Roberto Olano por 1.450.000 pesos y que por lo tanto se la debía adjudicar a este profesional, lo que se hizo dos días después a través del Decreto 212, aprobando el contrato suscripto entre la Municipalidad de Dolores y el Señor Olano.

Más allá que estos Decretos firmados por Etchevarren demuestran que el loteo legalmente no existe por no haberse cumplido aún con la zonificación que establece la ley, es necesario puntualizar que los Decretos 203 y 212 no se ajustan ni cumplen con el Decreto 1159, el que dispuso que el presupuesto oficial era de 1.400.000 pesos , ya que al adjudicarse se lo hizo por $. 1.450.000 y por lo tanto invalidaría la adjudicación resuelta.

Las casas y los pagos

Comenzaremos por consignar que algunas de estas viviendas sin respaldo legal alguno sobre el terreno ya fueron entregadas –el 7 de noviembre de 2020-, que las voces de preocupación de los vecinos incluidos en el Plan solo se escuchan entre ellos, no haciéndose público el malestar porque poco y nada está documentado, solo tienen promesas verbales del Intendente y temen de su reacción si hablaran.

En cuanto al mecanismo de pago de esas casas, se nos dijo que les había llamado la atención que el Municipio citara a los compradores de esas viviendas al edificio municipal a efectuarlos, que allí solo se les entregaba como constancia “una fotocopia”, en la que no figura el nombre de la empresa, no tenía sello o aclaración de firma de quien intervenía, sea este un funcionario o empleado municipal, llamativo y extraño procedimiento realizado en una dependencia oficial municipal al tratarse de una operación comercial entre privados, quien vende la viviendas y quien la compra. De la mencionada fotocopia hemos logrado una constancia, la cual preservamos por la fuente que nos la suministró.

Otro tema que no cumpliría con lo enunciado por Etchevarren el año pasado es la forma de pago, ya que se habría dicho que las casas se abonarían más allá de la seña, a partir de la entrega de la casa llave en mano. Pues bien la realidad no lo estaría demostrando. Se les pide a los adquirentes la mitad por adelantado, que levantadas las cuatro paredes y sin colocar el techo un 30% más, y el 20% restante antes de que se entreguen.

Deficiencias en la construcción : la información que publicamos la obtuvimos primariamente de vecinos que compraron las casas, mientras que las deficiencias apuntadas, de quienes conocen profundamente sobre de este tipo de construcciones en seco llamadas “Steel Framing” y particularmente sobre las levantadas en Dolores, de la cual dijeron, que se utilizaron materiales y terminaciones de muy baja calidad, que se las hizo con mano de obra barata para reducir los costos, a tal punto que señalaron: “se las puede comparar con una casilla o casa para un obrador”.

Y un dato no menor refiere al ritmo de construcción, ya que se nos dijo que para tener el número las casas que requería con urgencia el Intendente “no importaba calidad sino cantidad”, lo cual sin dudas quedó demostrado el 22 de septiembre del año pasado, cuando el Jefe Comunal afirmaba: “esperamos que en 20 días tener terminadas las casas para que la gente interesada pueda venir a verlas”.

Veamos las deficiencias señaladas:

** Plataformas de hormigón: los vecinos señalaban que las plataformas estaban mal hechas, que las paredes quedaban sin asentar, prácticamente en el aire, y que los huecos se los rellenaba (ver foto).

A quienes consultamos, personas que se dedican a levantar este tipo de construcción, precisaron que las de Dolores no se encuentran bien asentadas, ya que el primer paso es nivelar y afirmar el suelo con tierra colorada como mínimo o tosca, lo que no se hace. Que estas plataformas no están hechas bajo un cálculo de ingeniería, que no se utiliza el hormigón correspondiente con todos sus elementos y componentes, que se las hace como si fuera “solo un contra piso”. Que a la mayoría se las puede observar desniveladas, hundidas y en mal estado debido a la falta de una buena práctica y conciencia sobre lo que se hace, por lo cual lo que el resultado es “una plataforma deficiente con una alta posibilidad de fallas y rupturas”.

Y un tema que puede parecer aleatorio pero que crea fundadas sospechas es el valor de esas plataformas, ya que al ser anunciada la construcción de esas viviendas se dijo que sería de $. 60.000 para la de 39 metros, que no la pagarían los empleados municipales pero sí el resto.

Ahora bien, a tan solo 20 días de ese anuncio la Municipalidad a través del Decreto nº 822 llamaba a la Licitación Privada nº 7/2020 para la construcción de “20 plateas de hormigón” para viviendas ubicadas dentro de la Chacra 314 (véase que se sigue hablando de Chacra) con un presupuesto oficial de $. 2.600.000, o sea 130.000 pesos cada una, no surgiendo explicación alguna del por qué semejante diferencia con lo anunciado.

** Techos: a nuestra consulta personas que trabajaron en estas viviendas en Dolores indicaron, que la chapa parecía sacada de un recuperador de materiales, que son de mala calidad, de bajo espesor, “a tal punto que parecen latas de gaseosas”, que tienen el techo con recortes de todo tipo y tamaño, lo que provocará muchas falencias, existiendo la posibilidad de ingreso agua por todas las uniones existentes. Asimismo resaltaron, que la estructura que soporta estos techos son de perfiles “C”, de medida menor a la indicada para este tipo de construcción, con la posibilidad de que si alguien camine sobre ellos pueda ceder. También nos decían que estos techos no tienen buena resistencia a los vientos, que en julio pasado uno de ellos se había volado.

** Paredes exteriores e interior: nos informaban que en el sistema de construcción “Steel Framing”, por norma los perfiles deben de ser de una sección de 10 cm por 0.9 mm de espesor, y que según un cálculo de ingeniería la medida mínima de perfil y espesor debe ser de 10 cm en adelante. Y que en cuanto a las casas de Dolores se las estaba construyendo con perfiles de menor medida y espesor, ya que se están utilizando los que se usan para paredes de Durlock en divisiones de interiores, que no son aptos para soportar cargar y mucho menos para ser utilizados en paredes principales para una vivienda.

** Aislación: se nos indicaba que todo sistema de construcción en seco debe contar con aislación térmica y acústica, lo que en estas casas no estaba sucediendo. Que en los techos se están colocando una manta de espuma aluminizada, la cual no entrega un resultado de aislación optimo y mucho menos en la forma en que se colocan. Que las paredes de las casas la única aislación que tienen es una placa de tergopol del lado externo, de no más de 2cm de espesor, colocado sobre una placa de madera de menos de 1 cm., lo que sumado a la falta de aislación con lana de vidrio en el interior de las paredes provocará un grado de aislación insuficiente, que los moradores sufrirán las bajas y altas temperaturas en su interior.

Corolario : la información que no sirvió de base para esta nota la obtuvimos de fuentes confiables y de la consulta que efectuamos de documentación pública.

Entendemos que el tema no debiera quedar solo en una mirada periodística, ya que por una parte el Intendente claramente se ha excedido en sus facultades legales, mientras que por otra, las deficiencias en la construcción de las casas podrían transformarse a futuro en un grave problema para quienes las compraron.

El Concejo Deliberante debería intervenir no con una expresión de deseos sino activamente, quizás con la sanción de una Ordenanza que de seguridad jurídica a los vecinos adquirentes de esas viviendas, ello luego de una previa verificación de quienes las ocupan. Quizás también procurando un informe técnico sobre las construcciones, a los fines de respaldar o no lo que de allí pueda surgir.

Por último, el otro plan de este tipo de viviendas y a los fines de que no haya vecinos perjudicados, sería conveniente que tuviese el mismo tratamiento por parte del Concejo y el respectivo contralor.