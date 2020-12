“No quisiéramos que después de todo lo que hicimos para salvarles a la vida a tantos de estos perritos, a alguien se le ocurra hacerles algo porque los ven como un estorbo”, dicen dos vecinas que entrevistamos.

Silvina y Florencia se ocupan desde hace 4 años de los perritos que son abandonados en el basural de calles Hernández y Favaloro. Con ayuda de la gente, los alimentan a diario, los castran y vacunan para ofrecerlos en adopción. Están preocupadas por la inminente urbanización del lugar. Ahora temen que la gestión municipal vea a los perritos como “un problema” y se los quiera sacar de encima.

El basural de calles Favaloro y Hernández, cerca del predio de la Sociedad Rural, hace años es motivo de problemas. Primero por el terrible abandono y las fosas llenas de desperdicios y agua que denunciaron vecinos hace diez años. Después porque nunca se terminó de sanear. Y desde hace cuatro años porque es el “hogar” obligado de perritos que la gente cruelmente abandona.

Las dos vecinas con la ayuda de algunas personas han logrado hacer maravillas con los perritos, que hoy son 28: los alimentan todos los días, los vacunan, los castran. Lo animales son completamente mansos y están en adopción permanente. La mayoría fueron usados para correr, cazar, y después tirados entre la basura por sus insensibles dueños.

La gestión municipal no se caracteriza por su sensibilidad y menos hacia los animales de la calle, pero ahora podría comenzar a cambiar ese rumbo.

Se han entregado muchos terrenos en esa zona, que antes estaba despoblada, se construirá una cancha de futbol aparentemente con vestuarios incluso. Las maquinas municipales ya comienzan a hacer sus primeras incursiones.

En la entrevista una de esas vecinas nos decía que ese sector hace 4 años no estaba poblado, que había muy poca gente en la zona, un par de quintas nada más. “Ahora nos preocupa la creciente población que se ha formado. El intendente dio todos esos terrenos frente al basural, hay muchísimas casas. Y se va a hacer otro barrio frente al basural. Dicen que se haría una plaza con cancha de futbol y vestuarios”.

– ¿Están preocupadas por el destino de los perritos?

Claro, nos preocupa que vean a los perritos como un problema cuando no lo son. Son todos muy buenos y sociables. Hay 28 actualmente, todos están castrados, vacunados, y son buenísimos todos. Mi miedo es que los empiecen a ver como un problema cuando se hagan visibles para el Municipio. Durante 4 años ellos vivieron sueltos, felices, sin problemas con los vecinos. Pero el otro día vimos las maquinas trabajar donde supuestamente va a ser la plaza y comenzó nuestra preocupación de que los empiecen a ver como un problema. Nosotros les damos de comer con la ayuda de mucha gente. Hay gente que ayuda, incluso gente que tiene dinero, lo mismo otras personas. Todos los días les cocinamos. La gente ayuda para castraciones, vacunas, para todo.

– ¿Han solicitado ayuda municipal?

Nunca pedimos ayuda al Intendente porque sabemos lo que les costó a las chicas de la Asociación pedir ayuda. Como nosotros no somos ni grupo ni asociación, solamente somos dos personas, nunca fuimos a pedir ayuda. Tampoco queríamos hacer visibles a los perritos y que desde la Municipalidad los vean como un problema. Ahora existe la necesidad de hacerlos visibles, ya que habiendo tanta población, que cada día es más, los empiecen a ver como un problema cuando no lo son. Quisiéramos que todos se vayan en adopción, porque todos son muy buenos, muy dóciles, y no tendrían problema en vivir en una casa. Son perros amorosos. Como todo callejerito, como todo perro que no tiene dueño, lo único que buscan es cariño. Jamás han agredido a alguien ni salido a hacer daño en los vecinos, a pesar de que hay ovejas, gallinas y todo tipo de animales en las quintas.

– ¿Cómo se puede colaborar?

Preferimos que la gente nos deje alimento pago en los negocios, las forrajerías. Así nos manejamos. Cuando necesitamos para castraciones conviene que la gente vaya y pague en la veterinaria que nos hace las castraciones, Natalia Caparelli que es una genia, que cuando están enfermos los vuelve a ver, cuando abandonan muchos bebes y no podemos trasladarlos viene a verlos. Otra persona que nos colabora mucho es Juan Núñez, en los traslados, siempre está para todo. Deseamos que se vaya la mayor parte en adopción.

– ¿Cómo llegan los perritos al basural?

La mayoría en muy malas condiciones, algunos no teníamos esperanza de que vivieran. Y pudimos sacarlos adelante con la ayuda de la veterinaria. Muchas perras con bebes recién nacidos, que se mueren generalmente porque están muy flaquitos y es imposible salvarlos. Y a los machos los usan para cazar, peleas, y cuando están hechos pedazos, en lugar de hacerlos curar, prefieren llevarlos y tirarlos en el basural. Es una situación muy triste la de los perros acá en Dolores, muchas veces se los trata como desecho.

– ¿Tienen a su vez perros en casa?

Florencia y yo tenemos una buena cantidad de perros en nuestras casas. A algunos los trajimos para hacer que no se mueran siendo bebes y solitos ahí en el basural, y nos encariñamos, se encariñan nuestros hijos y se quedaron. No quisiéramos que después de todo lo que hicimos para salvarles a la vida a tantos de esos perritos, a alguien se le ocurra hacerles algo.

– Hay un pedido de adopción especial…

Si. Tenemos dos galgas muy viejitas. Pedimos por Facebook que les den una oportunidad. Las tiraron en muy malas condiciones hace como dos años. Están recuperadas pero son tan viejitas, que nos gustaría que consigan un hogar cálido antes de morirse, porque mucho tiempo no les queda. Que no tengan que pasar sus últimos días en ese basural inmundo.