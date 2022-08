Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano

La asimetría entre precios y salarios es notoria en un proceso inflacionario como el que vive este país.

Lo que me causa sorpresa es cuando ante un aumento de salarios el gobierno afirma que éstos le ganan a la inflación, cosa que no puede suceder nunca, al menos en Argentina, donde los empresarios sostienen que el mayor costo es el laboral (salarios, cargas previsionales, ART, etc.).

Muy por el contrario, con tal concepción empresarial, los precios se incrementan más y por ende la inflación se espiraliza. De allí que cada vez sean más cortos los plazos para convocar a nuevas paritarias.

Incluso hay una corriente económica de corte liberal ortodoxa que afirma que la llamada inflación de costo, es ocasionada por aumentos de los salarios.

En verdad la inflación es un fenómeno económico multicausal, producido principalmente por desequilibrios macroeconómicos (fiscales, monetarios, cambiarios).

En el caso de Argentina, no son los salarios que están muy por debajo de la inflación, siendo una de las causas y a veces la más gravitante el aumento del dólar.

La teoría económica no descarta que dicho proceso tenga como concausa a los formadores de precios.

Lo cierto es que históricamente en este país siempre se ha dado la frase que dice “los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera”.

Además, cuando se define a la inflación, lo primero que se afirma que dicho proceso se caracteriza por el alza de los precios. Al perder valor el poder adquisitivo de la moneda desvaloriza a los salarios, siendo los asalariados con bajos ingresos y los sectores sociales empobrecidos quienes más la sufren.

Si bien los grandes formadores de precios tienen su cuota de culpa y responsabilidad cuando aumentan los precios para obtener mayores ganancias con relación a los costos reales, también la llamada cadena de valor incide en su alza, y el estado al aumentar impuestos y tarifas y sobre todo al gravar el consumo con un impuesto como el IVA que es totalmente regresivo y distorsivo.

Los empresarios formadores de precios se benefician siempre, el Estado incluso también cuando logra aumentar la recaudación fiscal. Los únicos que se perjudican son los que perciben un salario de medio a bajo, y ni hablar de los trabajadores cuentapropistas e informales. En ese cuadro de situación, como es el actual, la pauperización de la clase media es manifiesta y el descenso social se precipita a los niveles de pobreza.

Dentro de quienes perciben un salario como remuneración o retribución, también existen profundas desigualdades entre funcionarios, profesionales, personal calificado y empleados jerarquizados con capacidad de ahorro, con respecto a obreros, empleados y asalariados en general que cobran el mínimo, que no es vital, pues en la mayoría de los casos sus ingresos están por debajo de la línea de pobreza.

Así como el gobierno segmentó los aumentos de tarifas por niveles de ingresos y socio-económicos, también debería hacerlo en el caso de los aumentos salariales por sumas fijas conforme a los montos que se perciben, disponiendo incrementos mayores desde la base de la pirámide hacia el medio y en menor cantidad hacia el vértice, lo que beneficiaría a los salarios de menores ingresos y a los jubilados que perciben la mínima, que son los más atrasados y postergados.

Los controles de precios, ni los sugeridos o de referencia, han dado resultado, primero porque nadie cree en ellos y segundo porque el gobierno no ha mostrado disposición para hacerlos cumplir.

Tales medidas pretenden atenuar los efectos, pero sin intentar estabilizar los desequilibrios macro-económicos que son las causas de la inflación.

El panorama actual es el siguiente “los formadores de precios centran su afán en llenar sus billeteras, los trabajadores en llenar sus vacías heladeras, el estado en aumentar sus alicaídas reservas, y mientras tanto crecen cada vez más los índices de la pobreza y la indigencia”.

La meta debe ser “que la inflación baje, pero sin salarios de hambre y que el trabajo reemplace a los planes sociales”.