La investigación por el homicidio de Fernando Báez Sosa perpetrado en enero de 2020 en la localidad de Villa Gesell, ha tenido hasta nuestros días importantes novedades respecto del proceso penal, habiéndose conocido no hace mucho que está previsto para enero del 2023 la realización del juicio oral donde serán juzgados los ocho “rugbiers” actualmente detenidos.

Pero lo que últimamente despertó la curiosidad periodística y el interés de los lectores, ha sido la demanda civil que le inició al Poder Judicial y al Ministerio Fiscal de la provincia el joven vecino de Zárate que en los albores de la investigación fuera detenido en el marco de la investigación sin que tuviera relación alguna con el caso.

Sobre esta demanda informábamos el jueves pasado, pero nos interesó ahondar en el tema para conocer argumentos y detalles de la presentación que promediando el mes de noviembre realizara el abogado de Pablo Ventura -por razones de jurisdicción- en el Juzgado Contencioso Administrativo de Dolores.

El doctor Jorge Marcelo Olmos en su presentación además de señalar la pretensión resarcitoria de su representado por los daños causados a su persona, brinda detalles que quizás no habían trascendido sobre la forma en que fue tratado durante su aprehensión, traslado y alojado en una dependencia policial hasta su liberación y posterior sobreseimiento.

El abogado reseñó en la presentación ante el Juzgado, que el 18 de enero de 2020 en las afueras del boliche bailable “Le Brique”, ubicado sobre la Avenida 3 de la localidad de Villa Gesell, fue muerto Fernando José Báez Sosa, un joven de dieciocho años que junto a los presuntos victimarios había sido expulsado de dicho local a raíz de una trifulca con un grupo de jóvenes oriundos de la ciudad de Zárate, a quienes después de aprendidos por el hecho la prensa rápidamente los había motejado como “los rugbiers”, por ser algunos de ellos jugadores o ex jugadores de Clubes de ese deporte.

Y al fundar los hechos que motivan la demanda cuantificada en 10 millones de pesos, reseñó el inicio de las actuaciones por el crimen, de las instrucciones que se había dado al personal policial como primeras medidas de investigación, de cómo en principio habían sido aprendidos tres jóvenes por presentar excoriaciones, luego a los siete restantes, y que los efectivos de averiguaciones practicadas dejaban constancia que al parecer había otro joven que habría participado del crimen, al que indicaron con el nombre de Pablo Ventura, de quien dijeron se había retirado de esa localidad en un Peugeot 208 blanco momentos antes que los sospechados fueron aprehendidos en la vivienda donde se alojaban durante los días de veraneo. Y resaltó, que atento a las medidas ordenadas por la Fiscalía interviniente se habían implementado operativos de seguridad en los distintos accesos a Villa Gesell como también con la participación de la Policía de Seguridad Vial en las distintas rutas que conducen hasta Zárate.

Y es a partir de aquí es donde el abogado centra la argumentación que funda la demanda, puntualizando, “lo razonable, aconsejable y deseable hubiera sido que el Ministerio Público Fiscal exigiera una mínima acreditación de la hipótesis planteada por la pesquisa, inquiriera del personal policial el origen del ‘dato’ y que plasmara por escrito el origen de la información arrimada para dar sustento lógico a la medida cautelar ordenada”, la aprehensión del joven señalado, “dado que no existían circunstancias debidamente fundadas que hicieran presumir que Pablo Ventura hubiera cometido un hecho delictivo”.

Seguidamente puntualizó, que el Ministerio Público Fiscal “sin detenerse siquiera a evaluar la seriedad y procedencia” de la versión del personal policial, “sólo con esos elementos paupérrimos e infundados ordenó la detención del joven, la que se concretó en su domicilio de Zárate, casa de sus padres y a 500 km del lugar del hecho”.

Señaló que su representado había sido esposado y trasladado a la DDI de Campana, posteriormente hasta Chascomús, donde dijo, que en medio de la noche y a un costado de la ruta lo habían hecho bajar del rodado, lo habían esposado de pies y manos y subido a una camioneta RAM negra en la que lo trasladaron hasta la sede de la DDI de Villa Gesell, donde había sido alojado incomunicado, esposado su brazo izquierdo a un caño amurado la pared durante los cuatro días que allí permaneció.

El escrito hace constar testimonios de vecinos de Zárate que dijeron haber visto a Ventura llegar a su domicilio el día del hecho. Otros declararon que habían estado con él la medianoche del viernes y la madrugada del sábado 18 de enero, resaltando que se había aportado una filmación de las cámaras de seguridad del restaurante “La Querencia” de Zárate donde se observaba la llegada de este joven junto a sus padres el 17 de enero, la hora de llegada y la hora en que se habían retirado.

El abogado precisó que su representado no había sido captado por las cámaras de seguridad del Municipio ni por las del boliche Le Brique, que no figuraba en el contrato de alquiler de la vivienda en la que se hospedaban los imputados, que no había sido registrado en ninguno de los peajes entre Gesell y Zárate, pese a lo cual continuo siendo sujeto de investigación. Agregó, que al ser liberado se había alojado junto con su padre en un hotel de la localidad, debiendo concurrir por disposición del Juez de Garantía a las diligencias de reconocimiento en rueda de personas, que ello había ocurrido durante cuatro días y en distintos horarios. Que luego ante una presentación de la Fiscal Verónica Zamboni el Juez de Garantías había dictado su falta de mérito y sobreseimiento.

“Pablo Ventura que al momento de su detención tenía 20 años de edad, padeció incomodidad e intranquilidad, dolores físicos y psíquicos, fue ofendido en su honor y en su dignidad por haber sido injustamente acusado de un delito (….) Durante días mi mandante y su familia fueron asediados por los medios de comunicación de todo el país; se indagó sobre su vida y la de sus padres. Las circunstancias que rodaron su detención y su liberación fueron profusamente documentadas. Su imagen fue reproducida junto a la de los demás detenidos y al momento de ser liberado decenas de reporteros y las cámaras de los principales canales de televisión fueron apostados en la puerta de la comisaría”, resaltó el letrado.

Y cerró la demanda puntualizando: “Resulta claro en consecuencia, que el Estado debe responder por los perjuicios ocasionados por la infundada y antojadiza detención y reparar el daño moral, la afectación de su imagen y de su honor, y compensar los padecimientos causados…”, que dijo que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público Fiscal de la provincia debían responder por 10.000.000 de pesos o lo que se fije por sentencia, como reparación al hecho dañoso expresado.