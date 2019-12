En Dolores. Lo resolvió el Juzgado Correccional nº 1 en el marco de una causa contravencional. El fallo señala que el taller no estaba habilitado, y aunque no lo puntualiza, surgen claros indicios del por qué la Municipalidad no verifica esa situación y la falta denunciada.

En un reciente fallo dictado en el Juzgado Correccional nº 1 Departamental en el marco de una causa contravencional por “ruidos molestos”, el Juez Emiliano Lazzari impuso una fuerte multa y dispuso la clausura de un taller mecánico ubicado en la planta urbana de nuestra ciudad.

Las actuaciones se habían iniciado en enero de este año al efectuar un vecino una denuncia sobre los ruidos molestos que en horario nocturno provenían de un local mecánico cercano a su domicilio, los que señaló hacían imposible poder descansar dado su intensidad. Resaltó haber hablado en reiteradas oportunidades con el propietario del taller sin resultado alguno, haberlo denunciado lo que ocurría ante el Secretario de Seguridad del Municipio varias veces, quien tampoco le había brindado respuestas, razón por la cual pedía que se arbitrar los medios necesarios para poner fin a esa situación.

A esta denuncia se sumaron los testimonios de otros vecinos, concordantes todos con los ruidos molestos que provienen de ese taller hasta horas de la madrugada, señalando uno de ellos los inconvenientes que además producían autos estacionados sobre la vereda y la falta de limpieza por parte del municipio en esa calle.

El Dr. Lazzari indicó que a partir de distintos elementos incorporados al expediente había quedado acreditada la existencia de ruidos molestos provenientes de ese taller, los que afectaban las horas de calma y reposo de los vecinos, resaltando que “la tranquilidad de la población es un valor al que tiene derecho todo ciudadano por el solo hecho de serlo, consiste en la posibilidad de transitar y permanecer, tanto en sitios privados como públicos, sin ver turbado su estado de ánimo por agente externos. Comprende la posibilidad de ejercer sus actividades habituales sin molestias ni interrupciones indeseables, y el uso y aprovechamiento de las horas que habitualmente se destinan al descanso”.

También resaltó que la Municipalidad había informado que ese taller “no estaba habilitado”, situación que si bien el Juez no precisa, quienes conocen la propiedad la relacionan con un funcionario de los más cercanos al intendente Etchevarren, que si se suma la falta de acción del Secretario de Seguridad municipal permitirían ensayar al menos explicaciones sobre la no habilitación y la falta de control caen de maduro.

Digamos por último que el Juez Correccional consideró la plena prueba de la materialidad de la falta denunciada, resolviendo por ello imponer al propietario del taller mecánico una multa superior a los 12.000 pesos, disponiendo además la clausura del local hasta tanto regularice su situación y bajo apercibimiento de incurrir en una nueva falta si incumpliera con esta resolución.